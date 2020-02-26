У Овечкина шикарный гол ударом с лёта и победный буллит! Спас Ковальчука от провала

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Домашний матч «Кэпиталз» против «Виннипега» ознаменовался двумя событиями — празднованием 700-го гола в карьере Александра Овечкина и первым выступлением за «столичных» Ильи Ковальчука.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--86550c05ff3776b7eefc" data-vnd="86550c05ff3776b7eefc" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=86550c05ff3776b7eefc" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В честь капитана «Вашингтона» устроили красочную предматчевую церемонию, в которой помимо самого капитана «столичных» участвовали его супруга и сын.

«С годами выстрел Ови ничего не потерял, он не стал хуже. Овечкин может играть каждый матч. Вы же знаете, что русская машина не ломается. У него осталось достаточно матчей в нынешнем регулярном чемпионате, чтобы забить ещё 10−15 голов. Так что всё дело в здоровье, а команда у нас по-прежнему отличная. Мы стремимся к тому, чтобы Александр и болельщики имели превосходство. А почему нет? Давайте вместе сотворим историю!» — воскликнул владелец клуба Тед Леонсис.

Помимо Леонсиса Овечкина поздравили специальным видеообращением и партнёры, и легенды прошлого, и родители. «700 голов — это очень много. Если бы я был Уэйном Гретцки, то сейчас бы трясся. Потому что я считаю, что ты побьёшь его рекорд», — с улыбкой сказал Яромир Ягр.



Что же касается Ильи Ковальчука, то ему, по иронии судьбы, предстояло сыграть свой первый матч в форме «Кэпиталз» против франшизы, где он начинал свою карьеру, поскольку нынешний «Виннипег» — это бывшая «Атланта», где он, кстати, был одноклубником с главным тренером «столичных» Тоддом Рирденом. «Я рад за него, за эту возможность. Летом мы в шутку говорили, что было бы неплохо сыграть вместе за “Вашингтон”. Он хорошо подходит для нас, Илья прибавит глубины составу, предложит больше вариантов», — сказал Овечкин.

«После Нового года всё пошло в позитивном ключе. Я прекрасно провёл время в “Монреале”, это было одно из лучших решений в моей хоккейной жизни. Теперь у меня есть возможность сыграть за команду, которая претендует на Кубок Стэнли. Это отлично. Будет меньше игрового времени? Посмотрим. Всё зависит от того, как я буду играть. Буду играть хорошо — стану форвардом первой тройки», — отметил до игры Ковальчук, но на сам матч вышел в третьем звене вместе с Ларсом Эллером и Карлом Хагелином.

Сам матч начался с того, что Овечкин забил свой 43-й гол в сезоне и тем самым открыл свою восьмую сотню голов за карьеру. За все годы выступлений в НХЛ Овечкин отправил в ворота «Атланты"/"Виннипега» 48 шайб, и этому клубу впору жаловаться на Александра, поскольку именно «Джетс» ходят у него в любимчиках (48 голов в 66 матчах, «Тампа» пропустила от Овечкина 48 гола в 72 матчах).

Официальный сайт НХЛ

Почин Овечкина поддержали Якуб Врана, который установил новый личный снайперский рекорд (25 голов за сезон) и правый крайний Гарнет Хэтэуэй, который после гола подрался с Энтони Битетто и сделал, тем самым, заявку на «хет-трик Горди Хоу».

Официальный сайт НХЛ

Оформить искомую голевую передачу Хэтэуэй не сумел, а «Вашингтон» в целом крайне неаккуратно сыграл при обороне собственных ворот, упустив преимущество в две шайбы. Увы, одним из виновников этого стал Илья Ковальчук, который в середине периода невольно поспособствовал тому, чтобы Кайл Коннор сократил отставание «Джетс» до минимума. Передача Ковальчука от чужих ворот на синюю линию была очень неудачной — Илья не заметил, что Джона Карлсона уже накрывал соперник, а все попытки Дмитрия Орлова догнать убежавшего форварда ни к чему не привели.

Официальный сайт НХЛ

«Реактивщики» воспользовались моментом и в конце третьей двадцатиминутки Марк Шайфли сравнял счёт, снова «с мясом» продавив Орлова.

Официальный сайт НХЛ

Дело дошло до серии штрафных бросков, и в буллитном деле у «Вашингтона», казалось, будет большое преимущество, поскольку в команде собраны такие мастера, как Оши, Кузнецов, Овечкин и Ковальчук. Однако серия получилась неожиданно длинной: Оши, бивший первым, свою попытку реализовал, а вот Ковальчук и Кузнецов переиграть голкипера Броссуа не смогли.

В итоге всё решил Овечкин, чей бросок с неудобной руки оказался победным для «Кэпиталз». Капитан «столичных» за почти 20 минут игрового времени 4 раза бросил в створ, оформил 1 силовой приём и один бросок сблокировал. Илья Ковальчук провёл на льду 14 минут и 39 секунд и стал худшим в команде по показателю полезности (-2), отметившись тремя бросками и двумя силовыми приёмами.