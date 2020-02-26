«Недоволен своей игрой. Надо исправляться». Слова Ковальчука после первого матча за «Вашингтон»
Нападающий «Вашингтона» Илья Ковальчук рассказал о дебюте в составе столичного клуба в матче против «Виннипега» (4:3 Б).
Нападающий «Вашингтона» Илья Ковальчук рассказал о дебюте в составе столичного клуба в матче против «Виннипега» (4:3 Б).
— Ваша первая игра за «Вашингтон». Как впечатления?
— Мы выиграли, все отлично. Хотя своей личной игрой я недоволен. Сыграл сегодня «минус два» — нужно исправляться.
— С чем это связано?
— Первый гол — я отдал рискованный пас, его перехватили и забили. Второй… Я там сменился, но все равно, нужно исправляться.
— Как вас приняла команда?
— Отлично. Знаю многих ребят, поэтому никаких проблем не было.
— Есть ли ощущение, что в «Вашингтоне» образуется русская пятерка, как
— Все может быть. Сегодня мы во втором периоде втроем чуть не вышли. Тренер нас назвал, но там вроде бы удаление случилось. Будем надеяться, что сыграем вместе, конечно.
— Ожидали, что вас поставят вторым бить буллит?
— Да. Я всегда бью буллиты. В этом году забил два за «Монреаль». Сегодня нужно было сыграть чуть хитрее, но ничего страшного. (Алена Гребенькова).
|Тодд Рирден
|Пол Морис
|Брэйден Холтби
|Лоран Броссуа
|01:55
|Александр Овечкин(Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов)
|10:07
|Якуб Врана(Ти. Джей. Оши, Дмитрий Орлов)
|28:03
|Радко Гудас
|33:25
|Гарнет Хэтэуэй(Ник Дауд, Рихард Паник)
|33:37
|Гарнет Хэтэуэй
|33:37
|Энтони Битетто
|38:33
|Николай Элерс(Коди Икин)
|42:13
|Дмитрий Орлов
|46:16
|Дмитрий Куликов
|48:39
|Кайл Коннор
|56:46
|Марк Шайфли(Николай Элерс)
|56:59
|Ларс Эллер
|победный бросок: Александр Овечкин(Вашингтон Кэпиталз)
Гарнет Хэтэуэй (Вашингтон Кэпиталз), Дмитрий Орлов (Вашингтон Кэпиталз), Марк Шайфли (Виннипег Джетс)
|11
|Штрафное время
|7
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0