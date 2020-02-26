«Недоволен своей игрой. Надо исправляться». Слова Ковальчука после первого матча за «Вашингтон»

Источник: AP 2020

— Ваша первая игра за «Вашингтон». Как впечатления?

— Мы выиграли, все отлично. Хотя своей личной игрой я недоволен. Сыграл сегодня «минус два» — нужно исправляться.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--86550c05ff3776b7eefc" data-vnd="86550c05ff3776b7eefc" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=86550c05ff3776b7eefc" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

— С чем это связано?

— Первый гол — я отдал рискованный пас, его перехватили и забили. Второй… Я там сменился, но все равно, нужно исправляться.

— Как вас приняла команда?

— Отлично. Знаю многих ребят, поэтому никаких проблем не было.

— Есть ли ощущение, что в «Вашингтоне» образуется русская пятерка, как когда-то в «Рейнджерс»?

— Все может быть. Сегодня мы во втором периоде втроем чуть не вышли. Тренер нас назвал, но там вроде бы удаление случилось. Будем надеяться, что сыграем вместе, конечно.

— Ожидали, что вас поставят вторым бить буллит?

— Да. Я всегда бью буллиты. В этом году забил два за «Монреаль». Сегодня нужно было сыграть чуть хитрее, но ничего страшного. (Алена Гребенькова).