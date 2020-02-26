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11:12 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Недоволен своей игрой. Надо исправляться». Слова Ковальчука после первого матча за «Вашингтон»

Нападающий «Вашингтона» Илья Ковальчук рассказал о дебюте в составе столичного клуба в матче против «Виннипега» (4:3 Б).

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Источник: AP 2020

— Ваша первая игра за «Вашингтон». Как впечатления?

— Мы выиграли, все отлично. Хотя своей личной игрой я недоволен. Сыграл сегодня «минус два» — нужно исправляться.

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— С чем это связано?

— Первый гол — я отдал рискованный пас, его перехватили и забили. Второй… Я там сменился, но все равно, нужно исправляться.

— Как вас приняла команда?

— Отлично. Знаю многих ребят, поэтому никаких проблем не было.

— Есть ли ощущение, что в «Вашингтоне» образуется русская пятерка, как когда-то в «Рейнджерс»?

— Все может быть. Сегодня мы во втором периоде втроем чуть не вышли. Тренер нас назвал, но там вроде бы удаление случилось. Будем надеяться, что сыграем вместе, конечно.

— Ожидали, что вас поставят вторым бить буллит?

— Да. Я всегда бью буллиты. В этом году забил два за «Монреаль». Сегодня нужно было сыграть чуть хитрее, но ничего страшного. (Алена Гребенькова).

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Николь — супруга русского хоккеиста Ильи Ковальчука
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11:25 (мск)© Ньюстюб
Вашингтон Кэпиталз
4:3Б
2:0, 1:1, 0:2, 0:0
Виннипег Джетс
Хоккей, НХЛ, Неделя 2326.02.2020, 03:00 (МСК UTC+3)Capital One Arena
Главные тренеры
Тодд РирденПол Морис
Вратари
Брэйден ХолтбиЛоран Броссуа
1-й период
01:55Александр Овечкин(Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов)
10:07Якуб Врана(Ти. Джей. Оши, Дмитрий Орлов)
2-й период
28:03Радко Гудас
33:25Гарнет Хэтэуэй(Ник Дауд, Рихард Паник)
33:37Гарнет Хэтэуэй
33:37Энтони Битетто
38:33Николай Элерс(Коди Икин)
3-й период
42:13Дмитрий Орлов
46:16Дмитрий Куликов
48:39Кайл Коннор
56:46Марк Шайфли(Николай Элерс)
56:59Ларс Эллер
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Александр Овечкин(Вашингтон Кэпиталз)
Лучшие игроки матча
Гарнет Хэтэуэй (Вашингтон Кэпиталз), Дмитрий Орлов (Вашингтон Кэпиталз), Марк Шайфли (Виннипег Джетс)
Статистика
11Штрафное время7
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вашингтон Кэпиталз
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