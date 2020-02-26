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12:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Буллит Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Виннипегом»

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. «Вашингтон» по буллитам одержал победу над «Виннипегом» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая во вторник на льду «Вашингтона», завершилась со счетом 4:3 (2:0, 1:1, 0:2) в пользу столичного клуба, в составе которого российский нападающий и капитан команды Александр Овечкин забросил шайбу (2-я минута), ставшую для него 701-й в регулярных чемпионатах НХЛ, и реализовал победный буллит. Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов отдал 2 результативных паса и стал второй звездой встречи, также голевой передачей отметился российский форвард Евгений Кузнецов.

В составе «Вашингтона» заброшенные шайбы также на счету Якуба Враны (11) и Гарнета Хэтэуэя (34). У «Виннипега» в основное время отличились Николай Элерс (39), Кайл Коннор (49) и Марк Шайфли (57).

Результаты других встреч дня:

«Бостон» — «Калгари» — 2:5;.

«Монреаль» — «Ванкувер» — 3:4 (овертайм);.

«Филадельфия» — «Сан-Хосе» — 4:2.

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