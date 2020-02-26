Буллит Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Виннипегом»
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. «Вашингтон» по буллитам одержал победу над «Виннипегом» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. «Вашингтон» по буллитам одержал победу над «Виннипегом» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая во вторник на льду «Вашингтона», завершилась со счетом 4:3 (2:0, 1:1, 0:2) в пользу столичного клуба, в составе которого российский нападающий и капитан команды Александр Овечкин забросил шайбу (2-я минута), ставшую для него 701-й в регулярных чемпионатах НХЛ, и реализовал победный буллит. Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов отдал 2 результативных паса и стал второй звездой встречи, также голевой передачей отметился российский форвард Евгений Кузнецов.
В составе «Вашингтона» заброшенные шайбы также на счету Якуба Враны (11) и Гарнета Хэтэуэя (34). У «Виннипега» в основное время отличились Николай Элерс (39), Кайл Коннор (49) и Марк Шайфли (57).
Результаты других встреч дня:
«Бостон» — «Калгари» — 2:5;.
«Монреаль» — «Ванкувер» — 3:4 (овертайм);.
«Филадельфия» — «Сан-Хосе» — 4:2.