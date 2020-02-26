Два очка Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Айлендерс» в НХЛ

Встреча, прошедшая во вторник на льду «Айлендерс», завершилась в овертайме со счетом 4:3 (1:0, 1:1, 1:2, 1:0) в пользу «Рейнджерс», в составе которых шайбы забросили российский форвард Артемий Панарин (18-я минута), Грег Маккегг (28), Бретт Хауден (50) и Мика Зибанежад (61) с передачи Панарина. Российский вратарь клуба Александр Георгиев отразил 42 броска. Для Панарина текущий сезон НХЛ уже стал самым результативным по числу заброшенных шайб (32).