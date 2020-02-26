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12:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Два очка Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Айлендерс» в НХЛ

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2020

Встреча, прошедшая во вторник на льду «Айлендерс», завершилась в овертайме со счетом 4:3 (1:0, 1:1, 1:2, 1:0) в пользу «Рейнджерс», в составе которых шайбы забросили российский форвард Артемий Панарин (18-я минута), Грег Маккегг (28), Бретт Хауден (50) и Мика Зибанежад (61) с передачи Панарина. Российский вратарь клуба Александр Георгиев отразил 42 броска. Для Панарина текущий сезон НХЛ уже стал самым результативным по числу заброшенных шайб (32).

У «Айлендерс» отличились Жан-Габриэль Пажо (38), Джордан Эберле (55) и Брок Нельсон (60). Российский голкипер Семен Варламов отразил 24 броска.

В другом матче дня «Флорида» в гостях победила «Аризону» — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0). Первой звездой матча стал российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский, отразивший 37 из 38 бросков по своим воротам.

«Даллас» в гостях со счетом 4:1 (3:0, 1:1, 0:0) обыграл «Каролину». В составе победителей гол + пас на счету российского форварда Дениса Гурьянова. Российский вратарь команды Антон Худобин стал второй звездой встречи, отразив 40 бросков. У «Каролины» голевой передачей отметился российский нападающий Андрей Свечников.

«Тампа Бэй» дома уступила «Торонто» — 3:4 (1:2, 1:2, 1:0). Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров забил гол. Российский вратарь команды Андрей Василевский отразил 19 из 23 бросков.

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