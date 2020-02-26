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12:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Нью-Джерси» обыграл «Детройт», Гусев стал первой звездой матча

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. «Нью-Джерси» обыграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая во вторник в Детройте, завершилась со счетом 4:1 (1:0, 2:0, 1:1) в пользу «Девилз». Первой звездой матча стал российский форвард «Нью-Джерси» Никита Гусев, на счету которого голевая передача и гол (54-я минута).

Во время загрузки произошла ошибка.

Также у гостей отличились Джозеф Андерсон (2), Йеспер Братт (27) и Кайл Палмиери (29). У «Детройта» шайбу забросил Валтери Филппула (50).

Официальный сайт НХЛ

Результаты других встреч дня:

«Сент-Луис» — «Чикаго» — 6:5;.

Официальный сайт НХЛ

«Нэшвилл» — «Оттава» — 3:2;.

Официальный сайт НХЛ

«Миннесота» — «Коламбус» — 5:4;.

Официальный сайт НХЛ

«Анахайм» — «Эдмонтон» — 4:3 (после овертайма).

Официальный сайт НХЛ
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