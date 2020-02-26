«Нью-Джерси» обыграл «Детройт», Гусев стал первой звездой матча

Встреча, прошедшая во вторник в Детройте, завершилась со счетом 4:1 (1:0, 2:0, 1:1) в пользу «Девилз». Первой звездой матча стал российский форвард «Нью-Джерси» Никита Гусев, на счету которого голевая передача и гол (54-я минута).