«Овечкин стал счастливее рядом с ним». Что говорят в США о дебюте Ковальчука за «Вашингтон»

Источник: Reuters

Во вторник Илья Ковальчук провел свой первый матч за «Вашингтон». О том, как клуб из столицы США смог дожать на своем льду «Виннипег», можно почитать здесь. О классном силовом олимпийского чемпиона, его грубой ошибке и нереализованном буллите — здесь. Ну, а в этом посте Sport24 собрал комментарии североамериканских фанатов о дебюте русского форварда в форме «Кэпиталз».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--86550c05ff3776b7eefc" data-vnd="86550c05ff3776b7eefc" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=86550c05ff3776b7eefc" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Первая игра Ковальчука была в порядке, он играл очень хорошо, но не был Ковальчуком времен “Атланты Трэешерз”. При этом Овечкин забивает, и это все, что имеет значение».

«Мысли о Ковальчуке: он много находился на льду, ему доверяли в ключевые моменты матча. У него было несколько ошибок, но он должен привыкнуть к команде, найти химию и избавиться от них. Он добавил команде энергии. Я доволен тем, что увидел».

«Как выглядит приобретение Ковальчука после первой игры: неудачный старт, мягко говоря».

«Мне все равно, что будет дальше, но пока Ковальчук грустит».

«Ковальчук сегодня был очень, очень хорош».

«Ковальчуку не потребовалось много времени, чтобы освоиться в системе “Кэпиталз” и начать отдавать плохие передачи через середину льда».

«Ковальчук был хорош сегодня в моих глазах, но это был не самый мудрый выбор (речь о передаче, которая привела ко второму голу “Виннипега”. — Sport24)».

«Ух! Обменяйте Ковальчука обратно! Какой ужасный пас».

«Илья Ковальчук выглядит так, как будто он играет здесь весь сезон. Я знаю, что всего одна игра, но он выглядит отлично для “Кэпиталз”. Будет прекрасно, если Ковальчук забьет, но одно его присутствие изменило многие вещи за 2 периода».

«Я уверен, что обмен 36-летнего Ковальчука автоматически сделал плохую команду снова отличной».

«Мне уже нравится обмен Ковальчука. Сделано: Евгений Кузнецов стал лучше, Александр Овечкин счастливее, третье звено лучше, четвертое звено лучше».

«Может ли Ковальчук улыбаться больше? Честно говоря, я просто счастлив за этого парня. Приятно видеть, что кто-то любит то место, на котором находится, и получает удовольствие».

«Илья Ковальчук — легенда “Виннипег Джетс”».

«Россияне определенно получили толчок от прихода Ковальчука, все сыграли хорошо».

«Эксперимент с Ковальчуком закончен».

«Ну, это было потрясающе. Я думаю, Ковальчук найдет свою игру».

Артём Гаев