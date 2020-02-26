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12:20 (мск), источник: Sport24

«Овечкин стал счастливее рядом с ним». Что говорят в США о дебюте Ковальчука за «Вашингтон»

Большинство фанатов простили ему даже кошмарный привоз.

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Источник: Reuters

Во вторник Илья Ковальчук провел свой первый матч за «Вашингтон». О том, как клуб из столицы США смог дожать на своем льду «Виннипег», можно почитать здесь. О классном силовом олимпийского чемпиона, его грубой ошибке и нереализованном буллите — здесь. Ну, а в этом посте Sport24 собрал комментарии североамериканских фанатов о дебюте русского форварда в форме «Кэпиталз».

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«Первая игра Ковальчука была в порядке, он играл очень хорошо, но не был Ковальчуком времен “Атланты Трэешерз”. При этом Овечкин забивает, и это все, что имеет значение».

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«Мысли о Ковальчуке: он много находился на льду, ему доверяли в ключевые моменты матча. У него было несколько ошибок, но он должен привыкнуть к команде, найти химию и избавиться от них. Он добавил команде энергии. Я доволен тем, что увидел».

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«Как выглядит приобретение Ковальчука после первой игры: неудачный старт, мягко говоря».

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«Мне все равно, что будет дальше, но пока Ковальчук грустит».

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«Ковальчук сегодня был очень, очень хорош».

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«Ковальчуку не потребовалось много времени, чтобы освоиться в системе “Кэпиталз” и начать отдавать плохие передачи через середину льда».

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«Ковальчук был хорош сегодня в моих глазах, но это был не самый мудрый выбор (речь о передаче, которая привела ко второму голу “Виннипега”. — Sport24)».

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«Ух! Обменяйте Ковальчука обратно! Какой ужасный пас».

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«Илья Ковальчук выглядит так, как будто он играет здесь весь сезон. Я знаю, что всего одна игра, но он выглядит отлично для “Кэпиталз”. Будет прекрасно, если Ковальчук забьет, но одно его присутствие изменило многие вещи за 2 периода».

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«Я уверен, что обмен 36-летнего Ковальчука автоматически сделал плохую команду снова отличной».

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«Мне уже нравится обмен Ковальчука. Сделано: Евгений Кузнецов стал лучше, Александр Овечкин счастливее, третье звено лучше, четвертое звено лучше».

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«Может ли Ковальчук улыбаться больше? Честно говоря, я просто счастлив за этого парня. Приятно видеть, что кто-то любит то место, на котором находится, и получает удовольствие».

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«Илья Ковальчук — легенда “Виннипег Джетс”».

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«Россияне определенно получили толчок от прихода Ковальчука, все сыграли хорошо».

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«Эксперимент с Ковальчуком закончен».

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«Ну, это было потрясающе. Я думаю, Ковальчук найдет свою игру».

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Артём Гаев

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Николь — супруга русского хоккеиста Ильи Ковальчука
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11:25 (мск)© Ньюстюб
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