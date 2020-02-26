«Овечкин стал счастливее рядом с ним». Что говорят в США о дебюте Ковальчука за «Вашингтон»
Большинство фанатов простили ему даже кошмарный привоз.
Большинство фанатов простили ему даже кошмарный привоз.
Во вторник Илья Ковальчук провел свой первый матч за «Вашингтон». О том, как клуб из столицы США смог дожать на своем льду «Виннипег», можно почитать здесь. О классном силовом олимпийского чемпиона, его грубой ошибке и нереализованном буллите — здесь. Ну, а в этом посте Sport24 собрал комментарии североамериканских фанатов о дебюте русского форварда в форме «Кэпиталз».
«Первая игра Ковальчука была в порядке, он играл очень хорошо, но не был Ковальчуком времен “Атланты Трэешерз”. При этом Овечкин забивает, и это все, что имеет значение».
«Мысли о Ковальчуке: он много находился на льду, ему доверяли в ключевые моменты матча. У него было несколько ошибок, но он должен привыкнуть к команде, найти химию и избавиться от них. Он добавил команде энергии. Я доволен тем, что увидел».
«Как выглядит приобретение Ковальчука после первой игры: неудачный старт, мягко говоря».
«Мне все равно, что будет дальше, но пока Ковальчук грустит».
«Ковальчук сегодня был очень, очень хорош».
«Ковальчуку не потребовалось много времени, чтобы освоиться в системе “Кэпиталз” и начать отдавать плохие передачи через середину льда».
«Ковальчук был хорош сегодня в моих глазах, но это был не самый мудрый выбор (речь о передаче, которая привела ко второму голу “Виннипега”. — Sport24)».
«Ух! Обменяйте Ковальчука обратно! Какой ужасный пас».
«Илья Ковальчук выглядит так, как будто он играет здесь весь сезон. Я знаю, что всего одна игра, но он выглядит отлично для “Кэпиталз”. Будет прекрасно, если Ковальчук забьет, но одно его присутствие изменило многие вещи за 2 периода».
«Я уверен, что обмен 36-летнего Ковальчука автоматически сделал плохую команду снова отличной».
«Мне уже нравится обмен Ковальчука. Сделано: Евгений Кузнецов стал лучше, Александр Овечкин счастливее, третье звено лучше, четвертое звено лучше».
«Может ли Ковальчук улыбаться больше? Честно говоря, я просто счастлив за этого парня. Приятно видеть, что
«Илья Ковальчук — легенда “Виннипег Джетс”».
«Россияне определенно получили толчок от прихода Ковальчука, все сыграли хорошо».
«Эксперимент с Ковальчуком закончен».
«Ну, это было потрясающе. Я думаю, Ковальчук найдет свою игру».
Артём Гаев