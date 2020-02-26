Российский голкипер не заметил гола в свои ворота в матче НХЛ

Источник: AP 2020

В концовке второго периода, при счете 2:0 в пользу «Рейнджерс», игрок «Айлендерс» бросил от синей линии. Шайба попала в стекло за воротами, после чего Георгиев потерял ее из виду.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--86550c05ff3776b7eefc" data-vnd="86550c05ff3776b7eefc" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=86550c05ff3776b7eefc" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В итоге шайба отлетела к нападающему хозяев Жан-Габриэлю Пажо, который направил ее в ворота.

Для Пажо эта шайба стала дебютной в составе «Айлендерс», форвард пополнил состав команды из Нью-Йорка 24 февраля.

Матч завершился победой «Рейнджерс» в овертайме со счетом 4:3 (1:0, 1:1, 1:2, 1:0). Один из голов в матче забил Артемий Панарин.

На счету Георгиева 60 пропущенных шайб в регулярном чемпионата НХЛ текущего сезона.