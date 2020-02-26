Российский голкипер не заметил гола в свои ворота в матче НХЛ
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев пропустил курьезную шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс».
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев пропустил курьезную шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс».
В концовке второго периода, при счете 2:0 в пользу «Рейнджерс», игрок «Айлендерс» бросил от синей линии. Шайба попала в стекло за воротами, после чего Георгиев потерял ее из виду.
В итоге шайба отлетела к нападающему хозяев
Для Пажо эта шайба стала дебютной в составе «Айлендерс», форвард пополнил состав команды из
Матч завершился победой «Рейнджерс» в овертайме со счетом 4:3 (1:0, 1:1, 1:2, 1:0). Один из голов в матче забил Артемий Панарин.
На счету Георгиева 60 пропущенных шайб в регулярном чемпионата НХЛ текущего сезона.
|Барри Тротц
|Дэвид Куинн
|Семен Варламов(Семен Варламов)
|Александр Георгиев
|14:15
|Брендан Лемье
|17:02
|Артемий Панарин(Райан Линдгрен, Энтони Дианджело)
|27:48
|Грег Маккег(Адам Фокс, Брендан Лемье)
|37:04
|Жан-Габриэль Пажо(Райан Пулок, Джош Бэйли)
|42:19
|Филип Хитил
|45:52
|Жан-Габриэль Пажо
|45:52
|Жан-Габриэль Пажо
|45:52
|Жан-Габриэль Пажо
|45:52
|Джейкоб Труба
|49:34
|Бретт Хауден(Райан Линдгрен, Брендан Смит)
|52:16
|Командный штраф
|52:30
|Райан Стром
|54:23
|Джордан Эберле(Андерс Ли, Мэтью Барзал)
|59:42
|Брок Нельсон(Девон Тэйвз, Мэтью Барзал)
|60:28
|Мика Зибанежад(Артемий Панарин)
Мика Зибанежад (Нью-Йорк Рейнджерс), Райан Линдгрен (Нью-Йорк Рейнджерс), Жан-Габриэль Пажо (Нью-Йорк Айлендерс)
|19
|Штрафное время
|11
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0