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13:06 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российский голкипер не заметил гола в свои ворота в матче НХЛ

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев пропустил курьезную шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс».

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Источник: AP 2020

В концовке второго периода, при счете 2:0 в пользу «Рейнджерс», игрок «Айлендерс» бросил от синей линии. Шайба попала в стекло за воротами, после чего Георгиев потерял ее из виду.

Во время загрузки произошла ошибка.

В итоге шайба отлетела к нападающему хозяев Жан-Габриэлю Пажо, который направил ее в ворота.

Для Пажо эта шайба стала дебютной в составе «Айлендерс», форвард пополнил состав команды из Нью-Йорка 24 февраля.

Во время загрузки произошла ошибка.

Матч завершился победой «Рейнджерс» в овертайме со счетом 4:3 (1:0, 1:1, 1:2, 1:0). Один из голов в матче забил Артемий Панарин.

На счету Георгиева 60 пропущенных шайб в регулярном чемпионата НХЛ текущего сезона.

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Артемий Панарин и Алиса Знарок: лавстори
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Хоккей, НХЛ, Неделя 2326.02.2020, 03:00 (МСК UTC+3)Nassau Coliseum
Главные тренеры
Барри ТротцДэвид Куинн
Вратари
Семен Варламов(Семен Варламов)Александр Георгиев
1-й период
14:15Брендан Лемье
17:02Артемий Панарин(Райан Линдгрен, Энтони Дианджело)
2-й период
27:48Грег Маккег(Адам Фокс, Брендан Лемье)
37:04Жан-Габриэль Пажо(Райан Пулок, Джош Бэйли)
3-й период
42:19Филип Хитил
45:52Жан-Габриэль Пажо
45:52Жан-Габриэль Пажо
45:52Жан-Габриэль Пажо
45:52Джейкоб Труба
49:34Бретт Хауден(Райан Линдгрен, Брендан Смит)
52:16Командный штраф
52:30Райан Стром
54:23Джордан Эберле(Андерс Ли, Мэтью Барзал)
59:42Брок Нельсон(Девон Тэйвз, Мэтью Барзал)
Овертайм
60:28Мика Зибанежад(Артемий Панарин)
Лучшие игроки матча
Мика Зибанежад (Нью-Йорк Рейнджерс), Райан Линдгрен (Нью-Йорк Рейнджерс), Жан-Габриэль Пажо (Нью-Йорк Айлендерс)
Статистика
19Штрафное время11
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
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