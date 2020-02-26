Тарасенко вернется в строй до окончания «регулярки» НХЛ
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко вернется в строй до окончания регулярного чемпионата НХЛ, сообщается на официальном сайте лиги.
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко вернется в строй до окончания регулярного чемпионата НХЛ, сообщается на официальном сайте лиги.
Ранее сообщалось, что Тарасенко, который 29 октября 2019 года перенес операцию на плече, тренируется в общей группе команды. До этого 28-летний хоккеист занимался на льду по индивидуальной программе вместе с другими травмированными игроками.
«Он уже регулярно катается с командой. Так что он ближе к выходу из тоннеля, а не к его началу. Хотя ему еще надо работать. Думаю, что он поедет с нами на наш следующий выезд на Восток, но играть не будет. Ему просто надо побыть с командой. А когда вернемся, я встречусь с ним и доктором, узнаю, как обстоят дела. Возможно, тогда мы сможем определить точную дату его возвращения», — сказал генеральный менеджер «Сент-Луиса» Дуг Армстронг.
«Нашим врачам уже приходилось иметь дело с такими травмами. Нескольким игрокам нашей команды делали подобные операции, — добавил он. — Мы не хотим ставить его в ситуацию, когда он не сможет защитить себя, скажем, в углу зоны во время борьбы за шайбу. Но эти ребята — профессионалы и хотят играть. А он — ключевой игрок команды. Но он вернется в состав, когда будет чувствовать себя готовым на 100%, чтобы защитить себя. И это не зависит от того, идет речь о