Тарасенко вернется в строй до окончания «регулярки» НХЛ

10 фотографий 10 фотографий 10 фотографий

Ранее сообщалось, что Тарасенко, который 29 октября 2019 года перенес операцию на плече, тренируется в общей группе команды. До этого 28-летний хоккеист занимался на льду по индивидуальной программе вместе с другими травмированными игроками.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--86550c05ff3776b7eefc" data-vnd="86550c05ff3776b7eefc" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=86550c05ff3776b7eefc" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Он уже регулярно катается с командой. Так что он ближе к выходу из тоннеля, а не к его началу. Хотя ему еще надо работать. Думаю, что он поедет с нами на наш следующий выезд на Восток, но играть не будет. Ему просто надо побыть с командой. А когда вернемся, я встречусь с ним и доктором, узнаю, как обстоят дела. Возможно, тогда мы сможем определить точную дату его возвращения», — сказал генеральный менеджер «Сент-Луиса» Дуг Армстронг.