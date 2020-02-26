Текущие события
Хоккей. КХЛ
3-й период
Адмирал
Нефтехимик
22
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Барыс
50
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм Дакс
Эдмонтон Ойлерз
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс
Флорида Пантерз
12
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз
Чикаго Блэкхокс
65
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота Уайлд
Коламбус Блю Джэкетс
54
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт Ред Уингз
Нью-Джерси Дэвилз
14
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон Брюинз
Калгари Флэймз
25
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль Канадиенс
Ванкувер Кэнакс
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Торонто Мэйпл Ливз
34
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия Флайерз
Сан-Хосе Шаркс
42
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон Кэпиталз
Виннипег Джетс
Б
43
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина Харрикейнз
Даллас Старз
14
Все события
Фоторепортажи
10Россияне остались без медалей в эстафете
12Поцелуй от звезд на День всех влюбленных
13:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тарасенко вернется в строй до окончания «регулярки» НХЛ

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко вернется в строй до окончания регулярного чемпионата НХЛ, сообщается на официальном сайте лиги.

Наверх
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Ранее сообщалось, что Тарасенко, который 29 октября 2019 года перенес операцию на плече, тренируется в общей группе команды. До этого 28-летний хоккеист занимался на льду по индивидуальной программе вместе с другими травмированными игроками.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Он уже регулярно катается с командой. Так что он ближе к выходу из тоннеля, а не к его началу. Хотя ему еще надо работать. Думаю, что он поедет с нами на наш следующий выезд на Восток, но играть не будет. Ему просто надо побыть с командой. А когда вернемся, я встречусь с ним и доктором, узнаю, как обстоят дела. Возможно, тогда мы сможем определить точную дату его возвращения», — сказал генеральный менеджер «Сент-Луиса» Дуг Армстронг.

«Нашим врачам уже приходилось иметь дело с такими травмами. Нескольким игрокам нашей команды делали подобные операции, — добавил он. — Мы не хотим ставить его в ситуацию, когда он не сможет защитить себя, скажем, в углу зоны во время борьбы за шайбу. Но эти ребята — профессионалы и хотят играть. А он — ключевой игрок команды. Но он вернется в состав, когда будет чувствовать себя готовым на 100%, чтобы защитить себя. И это не зависит от того, идет речь о плей-офф или о регулярном чемпионате».

Читайте также
Сент-Луис Блюз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Дочь русского миллиардера, покорившая сердце капитана сборной Нигерии
'В сборной России происходят просто недопустимые вещи'
У Овечкина гол и победный буллит. Он спас Ковальчука от провала
Разгром «Челси» и дерзкий «Наполи»: итоги дня в Лиге чемпионов
Олимпийского чемпиона обвинили в групповом изнасиловании
У Панарина личный рекорд. Он повторил достижение Гретцки и Ягра
«Овечкин стал счастливее». Фанаты о дебюте Кови за «Вашингтон»
«Барысу» досталась «Магнитка». Восток КХЛ уже готов к плей-офф
«Нью-Джерси» обыграл «Детройт», россиянин стал первой звездой
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь