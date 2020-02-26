Сыгравший в НХЛ водитель ледозаливочной машины стал почетным жителем Северной Каролины

«Многие жители Северной Каролины были удивлены появлению Дэвида Эйрса, в том числе и я. Мы с такой радостью болели в тот вечер, что нам пришлось официально сделать его одним из нас», — написал Купер.
В воскресенье в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина» в гостях обыграла «Торонто» со счетом 6:3. Во время матча оба заявленных вратаря «Каролины» получили травмы, клубу пришлось прибегнуть к помощи сотрудника арены, 42-летнего водителя ледозаливочной машины Эйрса. Он появился на площадке в середине второго периода при счете 3:1 в пользу «Каролины», пропустил две шайбы, но команда в итоге одержала победу.
Эйрс, проживающий в Торонто, никогда до этого не играл на профессиональном уровне, на его счету восемь встреч в одной из любительских лиг в сезоне-2014/15. В возрасте 42 лет 194 дней он стал самым возрастным голкипером, одержавшим победу в дебютной игре в НХЛ, до этого рекордсменом был вратарь «Чикаго» Хью Леман (дебютировавший в возрасте 41 года 80 дней 17 ноября 1926 года). Также он стал вторым самым возрастным игроком, дебютировавшим в НХЛ. Рекорд принадлежит Лестеру Патрику — 43 года 80 дней (дебют — 20 марта 1927 года).
«Каролина» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 74 очка в 62 матчах.