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10:49 (мск), источник: Sport24

Русский крушитель зарядил коленом в голову лежавшему на льду канадцу. Задорова ждет дисквалификация?

Никите не выписали даже 2 минуты, но могут наказать гораздо жестче.

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Источник: Reuters

В четверг клуб Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» впервые в сезоне вышел на лед с четырьмя русскими хоккеистами в составе. К Никите Задорову, Валерию Ничушкину и Владиславу Каменеву присоединился Владислав Наместников, обменянный перед трансферным дедлайном из «Оттавы».

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В домашней игре против «Баффало» россияне совершили на четверых одно результативное действие: Каменев помог забросить первую шайбу в НХЛ Мартину Кауту — 20-летний чех удачно подсуетился на добивании после броска уральца. В итоге, клуб из Денвера выиграл со счетом 3:2, продлив свою победную серию до 4 матчей. По потерянным очкам «Лавины» — первые в Западной конференции.

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С голами и очками у наших было не очень, зато именно российский хоккеист стал участником одного из самых обсуждаемых болельщиками «Сэйбрз» эпизода. Канадский нападающий гостей Джефф Скиннер не удержал равновесие в борьбе у борта, а находившийся рядом с ним Задоров через пару мгновений ударил канадца коленом в голову. Вот как это было.

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Североамериканские фанаты задаются вопросом: «Легально ли это — бить коленом в голову? Или это легально только для Задорова?».

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Вот еще пара мнений. «Задоров — герой уроков физкультуры. Он никогда не будет сражаться с человеком его габаритов. Он не отвечает на вызовы».

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«Типичный Задоров. Выбирает парней в два раза меньше себя (рост Задорова — 196 см, Скиннера — 180 см — прим. Sport24). Мало ли, вдруг он знает, что Симмондс — хороший друг Скиннера. Задоров не будет драться с Симмондсом, который будет арендовать место в голове Задорова до конца матча».

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Говоря о заочной мести новичку «Баффало» Уэйну Симмондсу, болельщики, скорее всего, имеют ввиду вот этот момент с участием темнокожего канадца — в самом начале матча он размазал по борту Наместникова.

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Поклонники «Сэйбрз» считают, что Никита преднамеренно ударил Скиннера по голове.

И называют его поступок грязным.

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Скиннер доиграл матч, но стоит отметить, что ранее в карьере канадца случались сотрясение мозга. Впервые такая травма была диагностирована у него уже по ходу второго сезона в лучшей лиге мира, а в 2014-м году ситуация повторилась, когда в голову Джеффа прилетела рука защитника «Вашингтона» Мэтта Скиннера.

Не исключено, что на эпизод с участием Задорова теперь обратит внимание Департамент безопасности игроков — если его действие признают намеренным или определят, что Никита не сделал ничего, чтобы избежать этого столкновения, «Колорадо» точно лишится своего оборонца на несколько матчей.

Артём Гаев

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3:2
1:1, 1:1, 1:0
Баффало Сэйбрз
Хоккей, НХЛ, Неделя 2327.02.2020, 04:00 (МСК UTC+3)Pepsi Center
Главные тренеры
Джаред БеднарРальф Крюгер
Вратари
Павел ФранцоузКартер Хаттон
1-й период
01:21Райан Грэйвс
13:30Хенри Йокихарью
14:24Габриэль Ландескуг(Натан Маккиннон, Джей Ти Комфер)
16:21Земгус Гиргенсонс(Юхан Ларссон, Кайл Окпосо)
2-й период
25:38Расмус Далин
27:15Мартин Каут(Самуэль Жирар, Владислав Каменев)
34:56Кертис Лазар(Михаэл Фролик, Джейк Маккейб)
38:47Пьер-Эдуард Белльмар
3-й период
51:54Джей Ти Комфер(Йоонас Донской, Тайсон Жост)
56:13Брэндон Монтур
Лучшие игроки матча
Мартин Каут (Колорадо Эвеланш), Джей Ти Комфер (Колорадо Эвеланш), Тайсон Жост (Колорадо Эвеланш)
Статистика
4Штрафное время6
0Игра в большинстве0
2Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Колорадо Эвеланш
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