Русский крушитель зарядил коленом в голову лежавшему на льду канадцу. Задорова ждет дисквалификация?
Никите не выписали даже 2 минуты, но могут наказать гораздо жестче.
Никите не выписали даже 2 минуты, но могут наказать гораздо жестче.
В четверг клуб Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» впервые в сезоне вышел на лед с четырьмя русскими хоккеистами в составе. К Никите Задорову, Валерию Ничушкину и Владиславу Каменеву присоединился Владислав Наместников, обменянный перед трансферным дедлайном из «Оттавы».
В домашней игре против «Баффало» россияне совершили на четверых одно результативное действие: Каменев помог забросить первую шайбу в НХЛ Мартину Кауту — 20-летний чех удачно подсуетился на добивании после броска уральца. В итоге, клуб из Денвера выиграл со счетом 3:2, продлив свою победную серию до 4 матчей. По потерянным очкам «Лавины» — первые в Западной конференции.
С голами и очками у наших было не очень, зато именно российский хоккеист стал участником одного из самых обсуждаемых болельщиками «Сэйбрз» эпизода. Канадский нападающий гостей Джефф Скиннер не удержал равновесие в борьбе у борта, а находившийся рядом с ним Задоров через пару мгновений ударил канадца коленом в голову. Вот как это было.
Североамериканские фанаты задаются вопросом: «Легально ли это — бить коленом в голову? Или это легально только для Задорова?».
Вот еще пара мнений. «Задоров — герой уроков физкультуры. Он никогда не будет сражаться с человеком его габаритов. Он не отвечает на вызовы».
«Типичный Задоров. Выбирает парней в два раза меньше себя (рост Задорова — 196 см, Скиннера — 180 см — прим. Sport24). Мало ли, вдруг он знает, что Симмондс — хороший друг Скиннера. Задоров не будет драться с Симмондсом, который будет арендовать место в голове Задорова до конца матча».
Говоря о заочной мести новичку «Баффало» Уэйну Симмондсу, болельщики, скорее всего, имеют ввиду вот этот момент с участием темнокожего канадца — в самом начале матча он размазал по борту Наместникова.
Поклонники «Сэйбрз» считают, что Никита преднамеренно ударил Скиннера по голове.
И называют его поступок грязным.
Скиннер доиграл матч, но стоит отметить, что ранее в карьере канадца случались сотрясение мозга. Впервые такая травма была диагностирована у него уже по ходу второго сезона в лучшей лиге мира, а в 2014-м году ситуация повторилась, когда в голову Джеффа прилетела рука защитника «Вашингтона» Мэтта Скиннера.
Не исключено, что на эпизод с участием Задорова теперь обратит внимание Департамент безопасности игроков — если его действие признают намеренным или определят, что Никита не сделал ничего, чтобы избежать этого столкновения, «Колорадо» точно лишится своего оборонца на несколько матчей.
Артём Гаев
|Джаред Беднар
|Ральф Крюгер
|Павел Францоуз
|Картер Хаттон
|01:21
|Райан Грэйвс
|13:30
|Хенри Йокихарью
|14:24
|Габриэль Ландескуг(Натан Маккиннон, Джей Ти Комфер)
|16:21
|Земгус Гиргенсонс(Юхан Ларссон, Кайл Окпосо)
|25:38
|Расмус Далин
|27:15
|Мартин Каут(Самуэль Жирар, Владислав Каменев)
|34:56
|Кертис Лазар(Михаэл Фролик, Джейк Маккейб)
|38:47
|Пьер-Эдуард Белльмар
|51:54
|Джей Ти Комфер(Йоонас Донской, Тайсон Жост)
|56:13
|Брэндон Монтур
Мартин Каут (Колорадо Эвеланш), Джей Ти Комфер (Колорадо Эвеланш), Тайсон Жост (Колорадо Эвеланш)
|4
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0