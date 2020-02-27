Русский крушитель зарядил коленом в голову лежавшему на льду канадцу. Задорова ждет дисквалификация?

Источник: Reuters

В четверг клуб Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» впервые в сезоне вышел на лед с четырьмя русскими хоккеистами в составе. К Никите Задорову, Валерию Ничушкину и Владиславу Каменеву присоединился Владислав Наместников, обменянный перед трансферным дедлайном из «Оттавы».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--790030ef119c6311c394" data-vnd="790030ef119c6311c394" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=790030ef119c6311c394" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В домашней игре против «Баффало» россияне совершили на четверых одно результативное действие: Каменев помог забросить первую шайбу в НХЛ Мартину Кауту — 20-летний чех удачно подсуетился на добивании после броска уральца. В итоге, клуб из Денвера выиграл со счетом 3:2, продлив свою победную серию до 4 матчей. По потерянным очкам «Лавины» — первые в Западной конференции.

С голами и очками у наших было не очень, зато именно российский хоккеист стал участником одного из самых обсуждаемых болельщиками «Сэйбрз» эпизода. Канадский нападающий гостей Джефф Скиннер не удержал равновесие в борьбе у борта, а находившийся рядом с ним Задоров через пару мгновений ударил канадца коленом в голову. Вот как это было.

Североамериканские фанаты задаются вопросом: «Легально ли это — бить коленом в голову? Или это легально только для Задорова?».

Вот еще пара мнений. «Задоров — герой уроков физкультуры. Он никогда не будет сражаться с человеком его габаритов. Он не отвечает на вызовы».

«Типичный Задоров. Выбирает парней в два раза меньше себя (рост Задорова — 196 см, Скиннера — 180 см — прим. Sport24). Мало ли, вдруг он знает, что Симмондс — хороший друг Скиннера. Задоров не будет драться с Симмондсом, который будет арендовать место в голове Задорова до конца матча».

Говоря о заочной мести новичку «Баффало» Уэйну Симмондсу, болельщики, скорее всего, имеют ввиду вот этот момент с участием темнокожего канадца — в самом начале матча он размазал по борту Наместникова.

Поклонники «Сэйбрз» считают, что Никита преднамеренно ударил Скиннера по голове.

И называют его поступок грязным.

Скиннер доиграл матч, но стоит отметить, что ранее в карьере канадца случались сотрясение мозга. Впервые такая травма была диагностирована у него уже по ходу второго сезона в лучшей лиге мира, а в 2014-м году ситуация повторилась, когда в голову Джеффа прилетела рука защитника «Вашингтона» Мэтта Скиннера.

Не исключено, что на эпизод с участием Задорова теперь обратит внимание Департамент безопасности игроков — если его действие признают намеренным или определят, что Никита не сделал ничего, чтобы избежать этого столкновения, «Колорадо» точно лишится своего оборонца на несколько матчей.

Артём Гаев