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10:12 (мск), источник: Sport24

Американские неудачники испортили юбилей русской звезды. Малкин проиграл в 900-м матче в НХЛ

Сам он нарисовал шикарный ассист, но это оказалось мало.

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Источник: AP 2020

Матч «Лос-Анджелес» — «Питтсбург» был обречен войти в историю.

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В среду нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин проводил свой 900-й матч в Национальной хоккейной лиге и клуба из Пенсильвании.

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За 53 года существования «Питтсбурга» лишь 2 хоккеиста сыграли за команду большее количество встреч — Сидни Кросби и Марио Лемье.

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Если говорить о русской истории НХЛ, то Джино стал 13-м хоккеистом из нашей страны, пробившим отметки в 9 сотен матчей. А из действующих российских звезд лучшей лиги мира он — третий. Впереди только Александр Овечкин (1146 матчей) Илья Ковальчук (920).

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Вступление в элитный клуб Малкин наверняка хотел отметить победой, но у гостей все пошло наперекосяк в буквальном смысле с 1-й минуты. Удалился Крис Летанг, а «Кингз» воспользовались классической схемой — Шон Уолкер шмальнул от синей линии, Блэйк Лизотт слегка чиркнул по шайбе на пятаке. Вынимай!

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В стартовом периоде «Питтсбург» не особо усердствовал, но все-таки обязан был отыгрываться. Сидни Кросби замкнул передачу партнера, шайба почти заползла ворота, но ударилась в черенок клюшки вратаря Кэлвина Петерсена и поползла вдоль линии. Жуткий нефарт.

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Во второй двадцатиминутке «Пингвинз» смог добавить, почти в два раза перебросал соперника, тем несправедливее выглядит тот факт, что «Лос-Анджелес» забрал этот игровой отрезок. За 32 секунды до перерыва классный номер провернул Тревор Льюис — американец резким движением ушел от соотечественника Джека Джонсона и со второй попытки пробил Тристан Джерри. Положение «Пенс» стало критическим.

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Малкин решил, что его юбилей никто, кроме него, спасти не сможет и в начале третьего периода подарил «Питтсбургу» надежду. Очередная атака гостей закончилась передачей шведа Патрика Хернквиста на русского великана, а тот идеальным пасом нашел Брайана Раста — американец не имел права промахнуться из такой позиции.

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Увы, ни Джино, ни его партнеры большего сделать не смогли. В концовке «Питтсбург» устроил небольшой штурм, самым активным его участником был россиянин, без устали заряжавший по воротам Петерсена, но вратарь выстоял и помог «Королям» оформить сенсацию. Одна из худших команд лиги обыгрывает контендера, причем это поражение становится для «Пенс» четвертым кряду. Прямо сейчас Малкину и компании точно не до празднования юбилеев.

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Рекорд Гиннесса Евгения Малкина
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29 октября 2019© Ньюстюб
Лос-Анджелес Кингз
2:1
1:0, 1:0, 0:1
Питтсбург Пингвинз
Хоккей, НХЛ, Неделя 2327.02.2020, 06:30 (МСК UTC+3)Staples Center
Главные тренеры
Тодд МаклелланМайк Салливан
Вратари
Кэл ПетерсенТристан Джерри
1-й период
01:00Крис Летанг
02:34Блэйк Лизотт(Шон Уокер, Габриэль Виларди)
04:02Майкл Амадио
14:59Джек Джонсон
2-й период
25:13Блэйк Лизотт
32:08Габриэль Виларди
39:28Тревор Льюис(Блэйк Лизотт, Тревор Мур)
3-й период
46:42Брайан Раст(Евгений Малкин, Патрик Хернквист)
Лучшие игроки матча
Блэйк Лизотт (Лос-Анджелес Кингз), Кэл Петерсен (Лос-Анджелес Кингз), Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз)
Статистика
6Штрафное время4
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Лос-Анджелес Кингз
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НХЛ
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