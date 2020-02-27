Американские неудачники испортили юбилей русской звезды. Малкин проиграл в 900-м матче в НХЛ
Сам он нарисовал шикарный ассист, но это оказалось мало.
Сам он нарисовал шикарный ассист, но это оказалось мало.
Матч «Лос-Анджелес» — «Питтсбург» был обречен войти в историю.
В среду нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин проводил свой 900-й матч в Национальной хоккейной лиге и клуба из Пенсильвании.
За 53 года существования «Питтсбурга» лишь 2 хоккеиста сыграли за команду большее количество встреч — Сидни Кросби и Марио Лемье.
Если говорить о русской истории НХЛ, то Джино стал 13-м хоккеистом из нашей страны, пробившим отметки в 9 сотен матчей. А из действующих российских звезд лучшей лиги мира он — третий. Впереди только Александр Овечкин (1146 матчей) Илья Ковальчук (920).
Вступление в элитный клуб Малкин наверняка хотел отметить победой, но у гостей все пошло наперекосяк в буквальном смысле с 1-й минуты. Удалился Крис Летанг, а «Кингз» воспользовались классической схемой — Шон Уолкер шмальнул от синей линии, Блэйк Лизотт слегка чиркнул по шайбе на пятаке. Вынимай!
В стартовом периоде «Питтсбург» не особо усердствовал, но
Во второй двадцатиминутке «Пингвинз» смог добавить, почти в два раза перебросал соперника, тем несправедливее выглядит тот факт, что «Лос-Анджелес» забрал этот игровой отрезок. За 32 секунды до перерыва классный номер провернул Тревор Льюис — американец резким движением ушел от соотечественника Джека Джонсона и со второй попытки пробил Тристан Джерри. Положение «Пенс» стало критическим.
Малкин решил, что его юбилей никто, кроме него, спасти не сможет и в начале третьего периода подарил «Питтсбургу» надежду. Очередная атака гостей закончилась передачей шведа Патрика Хернквиста на русского великана, а тот идеальным пасом нашел Брайана Раста — американец не имел права промахнуться из такой позиции.
Увы, ни Джино, ни его партнеры большего сделать не смогли. В концовке «Питтсбург» устроил небольшой штурм, самым активным его участником был россиянин, без устали заряжавший по воротам Петерсена, но вратарь выстоял и помог «Королям» оформить сенсацию. Одна из худших команд лиги обыгрывает контендера, причем это поражение становится для «Пенс» четвертым кряду. Прямо сейчас Малкину и компании точно не до празднования юбилеев.
|Тодд Маклеллан
|Майк Салливан
|Кэл Петерсен
|Тристан Джерри
|01:00
|Крис Летанг
|02:34
|Блэйк Лизотт(Шон Уокер, Габриэль Виларди)
|04:02
|Майкл Амадио
|14:59
|Джек Джонсон
|25:13
|Блэйк Лизотт
|32:08
|Габриэль Виларди
|39:28
|Тревор Льюис(Блэйк Лизотт, Тревор Мур)
|46:42
|Брайан Раст(Евгений Малкин, Патрик Хернквист)
Блэйк Лизотт (Лос-Анджелес Кингз), Кэл Петерсен (Лос-Анджелес Кингз), Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз)
|6
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0