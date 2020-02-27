Американские неудачники испортили юбилей русской звезды. Малкин проиграл в 900-м матче в НХЛ

Источник: AP 2020

Матч «Лос-Анджелес» — «Питтсбург» был обречен войти в историю.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--790030ef119c6311c394" data-vnd="790030ef119c6311c394" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=790030ef119c6311c394" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В среду нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин проводил свой 900-й матч в Национальной хоккейной лиге и клуба из Пенсильвании.

За 53 года существования «Питтсбурга» лишь 2 хоккеиста сыграли за команду большее количество встреч — Сидни Кросби и Марио Лемье.

Если говорить о русской истории НХЛ, то Джино стал 13-м хоккеистом из нашей страны, пробившим отметки в 9 сотен матчей. А из действующих российских звезд лучшей лиги мира он — третий. Впереди только Александр Овечкин (1146 матчей) Илья Ковальчук (920).

Вступление в элитный клуб Малкин наверняка хотел отметить победой, но у гостей все пошло наперекосяк в буквальном смысле с 1-й минуты. Удалился Крис Летанг, а «Кингз» воспользовались классической схемой — Шон Уолкер шмальнул от синей линии, Блэйк Лизотт слегка чиркнул по шайбе на пятаке. Вынимай!

В стартовом периоде «Питтсбург» не особо усердствовал, но все-таки обязан был отыгрываться. Сидни Кросби замкнул передачу партнера, шайба почти заползла ворота, но ударилась в черенок клюшки вратаря Кэлвина Петерсена и поползла вдоль линии. Жуткий нефарт.

Во второй двадцатиминутке «Пингвинз» смог добавить, почти в два раза перебросал соперника, тем несправедливее выглядит тот факт, что «Лос-Анджелес» забрал этот игровой отрезок. За 32 секунды до перерыва классный номер провернул Тревор Льюис — американец резким движением ушел от соотечественника Джека Джонсона и со второй попытки пробил Тристан Джерри. Положение «Пенс» стало критическим.

Малкин решил, что его юбилей никто, кроме него, спасти не сможет и в начале третьего периода подарил «Питтсбургу» надежду. Очередная атака гостей закончилась передачей шведа Патрика Хернквиста на русского великана, а тот идеальным пасом нашел Брайана Раста — американец не имел права промахнуться из такой позиции.

Увы, ни Джино, ни его партнеры большего сделать не смогли. В концовке «Питтсбург» устроил небольшой штурм, самым активным его участником был россиянин, без устали заряжавший по воротам Петерсена, но вратарь выстоял и помог «Королям» оформить сенсацию. Одна из худших команд лиги обыгрывает контендера, причем это поражение становится для «Пенс» четвертым кряду. Прямо сейчас Малкину и компании точно не до празднования юбилеев.