Хоккеисты «Питтсбурга» уступили «Лос-Анджелесу» в матче НХЛ
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Хоккеисты «Питтсбург Пингвинз» уступили «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Хоккеисты «Питтсбург Пингвинз» уступили «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в среду в
Малкин, для которого этот матч стал 900-м в карьере в НХЛ, был признан третьей звездой встречи. По данному показателю 33-летний россиянин, всю карьеру в НХЛ выступающий за «Питтсбург», занимает третье место в истории клуба. Большее количество матчей провели Марио Лемье (915) и Сидни Кросби (977).
В другом матче игрового дня «Вегас Голден Найтс» на своем льду одержал «сухую» победу над «Эдмонтон Ойлерз» — 3:0. Голы забили Макс Пачиоретти (17), Ник Казинс (46) и Ши Теодор (50).