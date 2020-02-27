Хоккеисты «Питтсбурга» уступили «Лос-Анджелесу» в матче НХЛ

Встреча, прошедшая в среду в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) в пользу хозяев льда. В составе «Кингз» шайбы забросили Блейк Лизотт (3-я минута) и Тревор Льюис (40). У «Пингвинз» отличился Брайан Раст (47), которому ассистировал российский форвард Евгений Малкин.

Малкин, для которого этот матч стал 900-м в карьере в НХЛ, был признан третьей звездой встречи. По данному показателю 33-летний россиянин, всю карьеру в НХЛ выступающий за «Питтсбург», занимает третье место в истории клуба. Большее количество матчей провели Марио Лемье (915) и Сидни Кросби (977).