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11:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хоккеисты «Питтсбурга» уступили «Лос-Анджелесу» в матче НХЛ

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Хоккеисты «Питтсбург Пингвинз» уступили «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2020

Встреча, прошедшая в среду в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) в пользу хозяев льда. В составе «Кингз» шайбы забросили Блейк Лизотт (3-я минута) и Тревор Льюис (40). У «Пингвинз» отличился Брайан Раст (47), которому ассистировал российский форвард Евгений Малкин.

Малкин, для которого этот матч стал 900-м в карьере в НХЛ, был признан третьей звездой встречи. По данному показателю 33-летний россиянин, всю карьеру в НХЛ выступающий за «Питтсбург», занимает третье место в истории клуба. Большее количество матчей провели Марио Лемье (915) и Сидни Кросби (977).

В другом матче игрового дня «Вегас Голден Найтс» на своем льду одержал «сухую» победу над «Эдмонтон Ойлерз» — 3:0. Голы забили Макс Пачиоретти (17), Ник Казинс (46) и Ши Теодор (50).

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