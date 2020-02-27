Канадский хоккеист заявил о неспособности Овечкина превзойти Гретцки

По словам Скотта, чтобы догнать Гретцки, на счету которого 894 заброшенных шайбы, Овечкину придется забивать не менее 30 голов за сезон на протяжении шести лет. «Спорю на 100 тысяч долларов, что Александр не побьет рекорд Гретцки. Готов на 30 тысяч, а сам дам все 100, если это случится», — заявил канадец. Он также добавил, что с возрастом результативность 34-летнего россиянина будет только падать. Скотт признался, что надеется на успех россиянина, но старается смотреть на вещи реалистично.