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15:55 (мск), источник: Lenta.Ru

Канадский хоккеист заявил о неспособности Овечкина превзойти Гретцки

Бывший игрок «Чикаго Блэкхокс» Джон Скотт уверен, что российскому нападающему «Вашингтон Кэпиталс» не удастся стать главным снайпером в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом он рассказал в подкасте Dropping the Gloves, перевод представлен Telegram-каналом «Эпицентр».

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По словам Скотта, чтобы догнать Гретцки, на счету которого 894 заброшенных шайбы, Овечкину придется забивать не менее 30 голов за сезон на протяжении шести лет. «Спорю на 100 тысяч долларов, что Александр не побьет рекорд Гретцки. Готов на 30 тысяч, а сам дам все 100, если это случится», — заявил канадец. Он также добавил, что с возрастом результативность 34-летнего россиянина будет только падать. Скотт признался, что надеется на успех россиянина, но старается смотреть на вещи реалистично.

В данный момент на счету россиянина 701 шайба в рамках НХЛ. Он опережает по данному показателю таких хоккеистов, как Марк Мессье и Марио Лемье и занимает восьмое место среди лучших снайперов в истории лиги.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Он приводил «Кэпиталс» к победе в Кубке Стэнли в 2018 году.

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