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18:34 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Форвард ЦСКА Слепышев вернется в «Эдмонтон»

Как стало известно «СЭ», нападающий ЦСКА Антон Слепышев планирует вернуться в «Эдмонтон» в следующем сезоне.

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Источник: Спорт-Экспресс

В «Ойлерз» ожидают, что 1 июля 25-летний форвард подпишет с ними контракт на год на примерно 1 миллион долларов.

В текущем сезоне на счету Слепышева 43 (17+26) очка в 53 матчах регулярного чемпионата КХЛ при показателе полезности «+27».

Слепышев был выбран «Эдмонтоном» в третьем раунде драфта НХЛ-2013. Он провел в системе клуба 3 года, сыграв 102 матча за «Ойлерз», после чего подписал соглашение с ЦСКА, срок действия которого истекает 30 апреля.

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