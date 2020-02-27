Форвард ЦСКА Слепышев вернется в «Эдмонтон»

Источник: Спорт-Экспресс

В «Ойлерз» ожидают, что 1 июля 25-летний форвард подпишет с ними контракт на год на примерно 1 миллион долларов.

В текущем сезоне на счету Слепышева 43 (17+26) очка в 53 матчах регулярного чемпионата КХЛ при показателе полезности «+27».