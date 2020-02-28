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11:15 (мск), источник: Sport24

Русский супербомбардир грохнул великий рекорд канадца. У Кучерова — результативная серия из 18 матчей!

Это не уберегло «Тампу» от кошмарного провала.

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Источник: AP 2020

В день домашнего матча против «Чикаго» перед хоккеистами «Тампы» стояло несколько важных задачи. «Лайтнинг» пора было прерывать серию поражений, которая достигла отметки в 3 игры. Команде нужно было что-то делать с количеством пропущенных шайб: 22 гола за последние 5 игр — это было слишком много. Наконец, всем игрокам сообща следовало помочь набрать очередной результативный балл Никите Кучерову — очковая серия россиянина растянулась на 17 матчей и до повторения клубного рекорда, принадлежащего Стивену Стэмкосу ему не хватало всего одного шага.

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Для достижения двух первых целей главный тренер Джон Купер решил оставить на скамейке запасных вратаря Андрея Василевского — на протяжении последних полутора недель действующий обладатель «Везина Трофи» был далек от привычной формы и коуч справедливо предоставил ему паузу. Два периоде этот ход работал: бэкап Кертис Макиленни работал безупречно, отразил 17 бросков и заходил на «сухарь».

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С миссией «Результативный балл для Кучерова» хозяева справились ближе к концу второго периода. Брендон Поинт получил передачу от Никиты, заложил вираж по зоне «Блэкхокс», по пути отыгравшись «в стеночку» с Виктором Хедманом, и открыл счет дальним броском. Есть 18-я игра русского супербомбардира с набранными очками!

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Ну, а когда в первой же смене третьей двадцатиминутки Кучеров накрыл в чужой зоне финского защитника Олли Мяятя, а через несколько секунд идеально бросил в касание после не менее идеального паса Поинта, казалось, что «Молниям» уже ничего не помешает решить главную задачу — одержать долгожданную по их меркам победу.

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Но в этот момент что-то пошло не так. Точнее, абсолютно все пошло не так и покатилось в пропасть — в течение 7 минут «Тампа» умудрилась пропустить 4 шайбы. Просто катастрофа! Полевых игроков хозяев словно парализовало — они позволяли сопернику творить у своих ворот все, что угодно, Макиленни отчаянно пытался спасти ситуацию, но после пары пробоин пробил, в завершении всех проблем удалился Кучеров, и чешский форвард Доминик Кубалик оформил дубль. Не провал, а провалище!

Официальный сайт НХЛ

Сил, а самое главное эмоций, чтобы спасать этот матч у «Лайтинг» просто не было. В концовке Кубалик оформил хет-трик, забив в пустые ворота, установил окончательный счет 5:2 и отправил Джона Купера придумывать новые варианты выхода из кризиса — обычная рокировка вратарей не помогла. Впрочем, для клуба из Флориды может оказаться плюсом, что такой неудачный отрезок случился именно сейчас, в конце февраля. В прошлом сезоне он пришелся на апрель и тогда шанса на спасения ситуации у «Тампы» не было — те же самые 4 поражения подряд закончились вылетом из плей-офф в первом же раунде.

Артём Гаев

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Фантастический сезон Никиты Кучерова
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Тампа-Бэй Лайтнинг
2:5
0:0, 1:0, 1:5
Чикаго Блэкхокс
Хоккей, НХЛ, Неделя 2328.02.2020, 03:00 (МСК UTC+3)Amalie Arena
Главные тренеры
Джон КуперДжереми Коллитон
Вратари
Кертис Макэлхинни(Кертис Макэлхинни)Кори Кроуфорд
1-й период
04:25Коннор Мерфи
06:54Янни Гурд
08:20Патрик Кейн
13:15Барклай Гудроу
15:27Брэндон Саад
19:24Алекс Киллорн
2-й период
25:20Командный штраф
30:38Коннор Мерфи
35:31Брэйден Пойнт(Виктор Хедман, Никита Кучеров)
3-й период
40:17Никита Кучеров(Брэйден Пойнт)
42:28Люк Шенн
44:36Брэндон Саад(Дилан Стром)
45:02Доминик Кубалик
45:57Слэйтер Куккук
49:56Слэйтер Куккук
50:35Никита Кучеров
51:43Доминик Кубалик(Данкан Кит, Алекс Дебринкэт)
57:29Доминик Кубалик(Брэндон Саад)
59:28Барклай Гудроу
59:28Зак Богосян
59:28Седрик Пакетт
59:28Дрейк Каджула
Лучшие игроки матча
Доминик Кубалик (Чикаго Блэкхокс), Кори Кроуфорд (Чикаго Блэкхокс), Брэйден Пойнт (Тампа-Бэй Лайтнинг)
Статистика
34Штрафное время12
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Тампа-Бэй Лайтнинг
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