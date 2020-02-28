Русский супербомбардир грохнул великий рекорд канадца. У Кучерова — результативная серия из 18 матчей!
Это не уберегло «Тампу» от кошмарного провала.
Это не уберегло «Тампу» от кошмарного провала.
В день домашнего матча против «Чикаго» перед хоккеистами «Тампы» стояло несколько важных задачи. «Лайтнинг» пора было прерывать серию поражений, которая достигла отметки в 3 игры. Команде нужно было
Для достижения двух первых целей главный тренер Джон Купер решил оставить на скамейке запасных вратаря Андрея Василевского — на протяжении последних полутора недель действующий обладатель «Везина Трофи» был далек от привычной формы и коуч справедливо предоставил ему паузу. Два периоде этот ход работал: бэкап Кертис Макиленни работал безупречно, отразил 17 бросков и заходил на «сухарь».
С миссией «Результативный балл для Кучерова» хозяева справились ближе к концу второго периода. Брендон Поинт получил передачу от Никиты, заложил вираж по зоне «Блэкхокс», по пути отыгравшись «в стеночку» с Виктором Хедманом, и открыл счет дальним броском. Есть 18-я игра русского супербомбардира с набранными очками!
Ну, а когда в первой же смене третьей двадцатиминутки Кучеров накрыл в чужой зоне финского защитника Олли Мяятя, а через несколько секунд идеально бросил в касание после не менее идеального паса Поинта, казалось, что «Молниям» уже ничего не помешает решить главную задачу — одержать долгожданную по их меркам победу.
Но в этот момент
Сил, а самое главное эмоций, чтобы спасать этот матч у «Лайтинг» просто не было. В концовке Кубалик оформил
Артём Гаев
|Джон Купер
|Джереми Коллитон
|Кертис Макэлхинни(Кертис Макэлхинни)
|Кори Кроуфорд
|04:25
|Коннор Мерфи
|06:54
|Янни Гурд
|08:20
|Патрик Кейн
|13:15
|Барклай Гудроу
|15:27
|Брэндон Саад
|19:24
|Алекс Киллорн
|25:20
|Командный штраф
|30:38
|Коннор Мерфи
|35:31
|Брэйден Пойнт(Виктор Хедман, Никита Кучеров)
|40:17
|Никита Кучеров(Брэйден Пойнт)
|42:28
|Люк Шенн
|44:36
|Брэндон Саад(Дилан Стром)
|45:02
|Доминик Кубалик
|45:57
|Слэйтер Куккук
|49:56
|Слэйтер Куккук
|50:35
|Никита Кучеров
|51:43
|Доминик Кубалик(Данкан Кит, Алекс Дебринкэт)
|57:29
|Доминик Кубалик(Брэндон Саад)
|59:28
|Барклай Гудроу
|59:28
|Зак Богосян
|59:28
|Седрик Пакетт
|59:28
|Дрейк Каджула
Доминик Кубалик (Чикаго Блэкхокс), Кори Кроуфорд (Чикаго Блэкхокс), Брэйден Пойнт (Тампа-Бэй Лайтнинг)
|34
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0