Русский супербомбардир грохнул великий рекорд канадца. У Кучерова — результативная серия из 18 матчей!

Источник: AP 2020

В день домашнего матча против «Чикаго» перед хоккеистами «Тампы» стояло несколько важных задачи. «Лайтнинг» пора было прерывать серию поражений, которая достигла отметки в 3 игры. Команде нужно было что-то делать с количеством пропущенных шайб: 22 гола за последние 5 игр — это было слишком много. Наконец, всем игрокам сообща следовало помочь набрать очередной результативный балл Никите Кучерову — очковая серия россиянина растянулась на 17 матчей и до повторения клубного рекорда, принадлежащего Стивену Стэмкосу ему не хватало всего одного шага.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--49e152f999a5716c93e0" data-vnd="49e152f999a5716c93e0" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=49e152f999a5716c93e0" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Для достижения двух первых целей главный тренер Джон Купер решил оставить на скамейке запасных вратаря Андрея Василевского — на протяжении последних полутора недель действующий обладатель «Везина Трофи» был далек от привычной формы и коуч справедливо предоставил ему паузу. Два периоде этот ход работал: бэкап Кертис Макиленни работал безупречно, отразил 17 бросков и заходил на «сухарь».

С миссией «Результативный балл для Кучерова» хозяева справились ближе к концу второго периода. Брендон Поинт получил передачу от Никиты, заложил вираж по зоне «Блэкхокс», по пути отыгравшись «в стеночку» с Виктором Хедманом, и открыл счет дальним броском. Есть 18-я игра русского супербомбардира с набранными очками!

Ну, а когда в первой же смене третьей двадцатиминутки Кучеров накрыл в чужой зоне финского защитника Олли Мяятя, а через несколько секунд идеально бросил в касание после не менее идеального паса Поинта, казалось, что «Молниям» уже ничего не помешает решить главную задачу — одержать долгожданную по их меркам победу.

Но в этот момент что-то пошло не так. Точнее, абсолютно все пошло не так и покатилось в пропасть — в течение 7 минут «Тампа» умудрилась пропустить 4 шайбы. Просто катастрофа! Полевых игроков хозяев словно парализовало — они позволяли сопернику творить у своих ворот все, что угодно, Макиленни отчаянно пытался спасти ситуацию, но после пары пробоин пробил, в завершении всех проблем удалился Кучеров, и чешский форвард Доминик Кубалик оформил дубль. Не провал, а провалище!

Официальный сайт НХЛ

Сил, а самое главное эмоций, чтобы спасать этот матч у «Лайтинг» просто не было. В концовке Кубалик оформил хет-трик, забив в пустые ворота, установил окончательный счет 5:2 и отправил Джона Купера придумывать новые варианты выхода из кризиса — обычная рокировка вратарей не помогла. Впрочем, для клуба из Флориды может оказаться плюсом, что такой неудачный отрезок случился именно сейчас, в конце февраля. В прошлом сезоне он пришелся на апрель и тогда шанса на спасения ситуации у «Тампы» не было — те же самые 4 поражения подряд закончились вылетом из плей-офф в первом же раунде.

Артём Гаев