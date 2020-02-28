Без очков и с «минус 3». Почему у Ковальчука не идёт игра в «Вашингтоне»
Связка Кови и Ови пока не работает. Совсем.
Связка Кови и Ови пока не работает. Совсем.
Вторая за три дня встреча «Виннипега» и «Вашингтона» несла в себе прежнюю интригу — как проявит себя звёздный ветеран Илья Ковальчук, пришедший в стан «Кэпиталз» перед дедлайном. Нынешний сезон «столичные» начали, стремясь увеличить продуктивность третьей и четвёртой троек нападения, и сейчас, когда регулярный чемпионат перевалил за 60 матчей, эта задача не меняется.
«Мне понравилось, что Ковальчук хорошо готов физически. В предыдущем матче с “Джетс” у звена Ильи было три хороших момента, а потом вышло четвёртое звено и забило свой первый гол с января месяца. Когда четвёртая тройка действует хорошо, то я нередко выпускаю их на лёд, чтобы они заработали ещё один момент. Не всё же забивать звеньям Бекстрёма и Кузнецова. В нижних тройках нападения мы тоже нуждаемся», — сказал перед игрой главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден.
«Я никогда раньше не играл с Ларсом Эллером, но сразу понятно, что это умный игрок. Хороший, двусторонний центр. Думаю, у нас будет хорошее сочетание», — сказал Ковальчук.
В воротах «Кэпиталз» на второй матч с «реактивщиками» появился Илья Самсонов, что дало возможность говорить о русской пятёрке в составе «Вашингтона», которую составили Самсонов, Ковальчук, Дмитрий Орлов, Евгений Кузнецов и Александр Овечкин.
Несмотря на обилие российских звёзд в составе гостей, счёт смог открыть другой россиянин, которого в расчёт особо никто не принимал. Защитник «Джетс» Дмитрий Куликов пробил Самсонова мощным дальним броском, забив свой второй гол в регулярном чемпионате.
Чуть позже для болельщиков «Виннипега» появились плохие новости. Один из лидеров нападения «Джетс» Патрик Лайне в начале встречи крайне неудачно сблокировал бросок защитника гостей Михала Кемпны — шайба попала в левый голеностоп, после чего финский снайпер тут же отправился в раздевалку. Спустя некоторое время появилась информация о том, что Лайне получил травму нижней части тела и на площадку уже не вернётся.
Лайне присоединился в лазарете к травмированному центру Адаму Лоури, а также защитникам Джошу Моррисси и Карлу Дастрёму, но на боеспособности «Виннипега» это никак не сказалось. «Вашингтон» не имел преимущества по броскам, хотя в нескольких сменах наставник «Кэпиталз» Тодд Рирден
В третьем периоде звено Ковальчука не уследило за связкой Марка Шайфли и Кайла Коннора, которая удвоила преимущество «реактивщиков».
В итоге мощное нападение «Вашингтона» осталось ни с чем — Овечкин и компания второй раз за регулярный чемпионат не смогли ни разу поразить ворота соперника (первый — в матче против «Коламбуса» 17 декабря 2019, 0:3). Овечкин нанёс за матч 4 броска в створ, Ковальчук — 3, и оба форварда гостей заработали отрицательный показатель полезности (-1). У Ильи в двух матчах за «Вашингтон» он теперь составляет «-3».
Страж ворот «Виннипега» Коннор Хеллебайк отразил все 33 выстрела по своим владениям и в пятый раз за сезон отыграл на ноль. Отражая 91,8% бросков и имея в активе 27 побед в 53 матчах, Хеллебайк вполне может быть одним из номинантов на «Везину».
Максим Замятин
|Пол Морис
|Тодд Рирден
|Коннор Хеллебайк
|Илья Самсонов(Илья Самсонов)
|06:33
|Дмитрий Куликов(Блэйк Уилер, Нил Пионк)
|08:39
|Бренден Диллон
|08:44
|Радко Гудас
|31:37
|Евгений Кузнецов
|35:07
|Нил Пионк
|37:10
|Энтони Битетто
|41:12
|Дилан Демело
|47:20
|Кайл Коннор(Марк Шайфли, Энтони Битетто)
|58:32
|Марк Шайфли(Кайл Коннор, Джек Рословик)
Коннор Хеллебайк (Виннипег Джетс), Марк Шайфли (Виннипег Джетс), Дмитрий Куликов (Виннипег Джетс)
|6
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0