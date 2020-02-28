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10:33 (мск), источник: Чемпионат.com

Без очков и с «минус 3». Почему у Ковальчука не идёт игра в «Вашингтоне»

Связка Кови и Ови пока не работает. Совсем.

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Источник: AP 2020

Вторая за три дня встреча «Виннипега» и «Вашингтона» несла в себе прежнюю интригу — как проявит себя звёздный ветеран Илья Ковальчук, пришедший в стан «Кэпиталз» перед дедлайном. Нынешний сезон «столичные» начали, стремясь увеличить продуктивность третьей и четвёртой троек нападения, и сейчас, когда регулярный чемпионат перевалил за 60 матчей, эта задача не меняется.

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«Мне понравилось, что Ковальчук хорошо готов физически. В предыдущем матче с “Джетс” у звена Ильи было три хороших момента, а потом вышло четвёртое звено и забило свой первый гол с января месяца. Когда четвёртая тройка действует хорошо, то я нередко выпускаю их на лёд, чтобы они заработали ещё один момент. Не всё же забивать звеньям Бекстрёма и Кузнецова. В нижних тройках нападения мы тоже нуждаемся», — сказал перед игрой главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден.

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«Я никогда раньше не играл с Ларсом Эллером, но сразу понятно, что это умный игрок. Хороший, двусторонний центр. Думаю, у нас будет хорошее сочетание», — сказал Ковальчук.

В воротах «Кэпиталз» на второй матч с «реактивщиками» появился Илья Самсонов, что дало возможность говорить о русской пятёрке в составе «Вашингтона», которую составили Самсонов, Ковальчук, Дмитрий Орлов, Евгений Кузнецов и Александр Овечкин.

Несмотря на обилие российских звёзд в составе гостей, счёт смог открыть другой россиянин, которого в расчёт особо никто не принимал. Защитник «Джетс» Дмитрий Куликов пробил Самсонова мощным дальним броском, забив свой второй гол в регулярном чемпионате.

Когда-то во «Флориде» Куликов считался атакующим защитником, но с тех пор Дмитрий несколько растерял свои навыки игры в атаке. Эта шайба стала для него первой за последние 43 матча.

Официальный сайт НХЛ

Чуть позже для болельщиков «Виннипега» появились плохие новости. Один из лидеров нападения «Джетс» Патрик Лайне в начале встречи крайне неудачно сблокировал бросок защитника гостей Михала Кемпны — шайба попала в левый голеностоп, после чего финский снайпер тут же отправился в раздевалку. Спустя некоторое время появилась информация о том, что Лайне получил травму нижней части тела и на площадку уже не вернётся.

Лайне присоединился в лазарете к травмированному центру Адаму Лоури, а также защитникам Джошу Моррисси и Карлу Дастрёму, но на боеспособности «Виннипега» это никак не сказалось. «Вашингтон» не имел преимущества по броскам, хотя в нескольких сменах наставник «Кэпиталз» Тодд Рирден наконец-то опробовал связку Овечкина и Ковальчука.

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В третьем периоде звено Ковальчука не уследило за связкой Марка Шайфли и Кайла Коннора, которая удвоила преимущество «реактивщиков».

Официальный сайт НХЛ

В итоге мощное нападение «Вашингтона» осталось ни с чем — Овечкин и компания второй раз за регулярный чемпионат не смогли ни разу поразить ворота соперника (первый — в матче против «Коламбуса» 17 декабря 2019, 0:3). Овечкин нанёс за матч 4 броска в створ, Ковальчук — 3, и оба форварда гостей заработали отрицательный показатель полезности (-1). У Ильи в двух матчах за «Вашингтон» он теперь составляет «-3».

А если бы не Самсонов, спасший «столичных» в третьем периоде после выхода к воротам Джека Рословича, преимущество «Джетс» могло бы быть ещё более внушительным. Самсонов отразил в этой встрече 93,5% бросков, что стало для него лучшим результатом за семь последних стартов.

Страж ворот «Виннипега» Коннор Хеллебайк отразил все 33 выстрела по своим владениям и в пятый раз за сезон отыграл на ноль. Отражая 91,8% бросков и имея в активе 27 побед в 53 матчах, Хеллебайк вполне может быть одним из номинантов на «Везину».

Максим Замятин

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Николь — супруга русского хоккеиста Ильи Ковальчука
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26 февраля© Ньюстюб
Виннипег Джетс
3:0
1:0, 0:0, 2:0
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей, НХЛ, Неделя 2328.02.2020, 04:00 (МСК UTC+3)Bell MTS Place
Главные тренеры
Пол МорисТодд Рирден
Вратари
Коннор ХеллебайкИлья Самсонов(Илья Самсонов)
1-й период
06:33Дмитрий Куликов(Блэйк Уилер, Нил Пионк)
08:39Бренден Диллон
08:44Радко Гудас
2-й период
31:37Евгений Кузнецов
35:07Нил Пионк
37:10Энтони Битетто
3-й период
41:12Дилан Демело
47:20Кайл Коннор(Марк Шайфли, Энтони Битетто)
58:32Марк Шайфли(Кайл Коннор, Джек Рословик)
Лучшие игроки матча
Коннор Хеллебайк (Виннипег Джетс), Марк Шайфли (Виннипег Джетс), Дмитрий Куликов (Виннипег Джетс)
Статистика
6Штрафное время6
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
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  • Автогол
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  • Нереализованный буллит
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