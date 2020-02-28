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11:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хоккеисты «Рейнджерс» обыграли «Монреаль» в матче НХЛ

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» нанесли поражение «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в четверг в Монреале, завершилась со счетом 5:2 (0:1, 1:1, 4:0) в пользу «Рейнджерс». В составе победителей дубль сделал Райан Строум (56-я и 59-я минуты), еще по одной шайбе забросили Филлип Ди Джузеппе (39), Мика Зибанежад (52) и Адам Фокс (53). У проигравших отличились Макс Доми (4) и Томаш Татар (38). Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин дважды ассистировал партнерам, а его соотечественник голкипер Александр Георгиев отразил 32 броска и записал в актив результативную передачу.

В другом матче дня «Тампа Бэй Лайтнинг» на своем льду уступила «Чикаго Блэкхокс» — 2:5 (0:0, 1:0, 1:5). Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров забросил шайбу и отдал передачу.

Результаты других встреч четверга:

«Флорида» — «Торонто» — 3:5,

«Сент-Луис» — «Айлендерс» — 3:2 (после овертайма),

«Детройт» — «Миннесота» — 1:7,

«Нэшвилл» — «Калгари» — 4:3 (после овертайма).

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