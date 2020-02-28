Хоккеисты «Рейнджерс» обыграли «Монреаль» в матче НХЛ

Встреча, прошедшая в четверг в Монреале, завершилась со счетом 5:2 (0:1, 1:1, 4:0) в пользу «Рейнджерс». В составе победителей дубль сделал Райан Строум (56-я и 59-я минуты), еще по одной шайбе забросили Филлип Ди Джузеппе (39), Мика Зибанежад (52) и Адам Фокс (53). У проигравших отличились Макс Доми (4) и Томаш Татар (38). Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин дважды ассистировал партнерам, а его соотечественник голкипер Александр Георгиев отразил 32 броска и записал в актив результативную передачу.