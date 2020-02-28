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12:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Шайба Куликова помогла «Виннипегу» победить «Вашингтон» в матче НХЛ

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Хоккеисты «Виннипег Джетс» на своем льду обыграли «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Источник: AP 2020

Встреча, прошедшая в четверг в Виннипеге, завершилась со счетом 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) в пользу хозяев. Шайбы забросили российский защитник Дмитрий Куликов (7-я минута), который был признан третьей звездой матча, Кайл Коннор (48) и Марк Шайфли (59). Голкипер «Джетс» Коннор Хеллебак провел 5-й матч на ноль в текущем сезоне, отразив все 34 броска по своим воротам. Российский вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов не справился с двумя из 31 броска по своим воротам.

В другом матче дня «Даллас Старз» на выезде потерпел поражение от «Бостон Брюинз» — 3:4. В составе проигравших отличился российский форвард Денис Гурьянов.

«Оттава Сенаторз» дома победила «Ванкувер Кэнакс» со счетом 5:2. Российский защитник «Сенаторз» Никита Зайцев сделал результативную передачу.

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