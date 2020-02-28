Шайба Куликова помогла «Виннипегу» победить «Вашингтон» в матче НХЛ

Встреча, прошедшая в четверг в Виннипеге, завершилась со счетом 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) в пользу хозяев. Шайбы забросили российский защитник Дмитрий Куликов (7-я минута), который был признан третьей звездой матча, Кайл Коннор (48) и Марк Шайфли (59). Голкипер «Джетс» Коннор Хеллебак провел 5-й матч на ноль в текущем сезоне, отразив все 34 броска по своим воротам. Российский вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов не справился с двумя из 31 броска по своим воротам.