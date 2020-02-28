Панарин гонится за легендами «Рейнджерс». Он станет лучшим дебютантом в истории клуба?

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Ещё несколько недель назад трудно было представить, что «Нью-Йорк Рейнджерс» всерьёз будет претендовать на попадание в плей-офф в этом сезоне, и в клубе подумывали об обменах некоторых игроков в дедлайн. Но подопечные Дэвида Куинна неожиданно стабилизировали ситуацию, стали регулярно выигрывать и с 10 февраля одержали восемь побед в девяти матчах, вплотную приблизившись к зоне уайлд-кард. При таком раскладе клуб, конечно, отказался от обмена Криса Крайдера, который подписал новый договор с «рейнджерами», остались в команде и Александр Георгиев с Павлом Бучневичем. Хотя русский голкипер сохранил прописку в Нью-Йорке, вероятно, благодаря чрезвычайным обстоятельствам.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--49e152f999a5716c93e0" data-vnd="49e152f999a5716c93e0" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=49e152f999a5716c93e0" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В совсем не игровой ситуации «Рейнджерс» потеряли на некоторое время Игоря Шестёркина, который мощно ворвался в НХЛ в начале января. Новичок «синерубашечников» стал настоящим символом возрождения «Рейнджерс» и счастливым талисманом команды: с Шестёркиным в воротах парни с Бродвея проиграли только один матч из десяти.

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Травма Игоря, полученная при нехоккейных обстоятельствах, могла слегка подкосить «Рейнджерс» психологически, но, видимо, остановить подопечных Куинна теперь не так-то легко. Они продолжают побеждать, а вперёд свою команду ведёт Артемий Панарин, перевернувший за эту регулярку представление о самом себе.

Прошлым летом траты «Рейнджерс» на Артемия казались неоправданными, было ощущение, что Панарина переоценили, сделав на него ключевую ставку. Но время показывает, что в Нью-Йорке не ошиблись. Хлебушек с отрывом лучший игрок «синерубашечников» по всем ключевым показателям, он проводит выдающийся сезон и идёт в ногу с легендами «Рейнджерс» прошлых лет.

В игре с «Айлендерс» Панарин установил личный рекорд по голам за сезон в НХЛ, а его великолепные действия в овертайме принесли победу «Рейнджерс» в дерби Нью-Йорка. В том матче Артемий набрал два очка, и стал героем, но, конечно, трудно быть звездой в каждом из 82-х матчей регулярки. Иногда необходимы разгрузочные дни, но, когда даже в это время к игроку липнут очки в личную статистику — это почерк большого мастера.

Такая игра случилась у Панарина сегодня, 27 февраля, если судить по времени в Америке. В Монреале Артемий провёл на льду больше 18 минут, но не сделал ничего изумительного, к чему мы привыкли, и даже не нанёс ни одного броска в створ. Однако Хлебушек снова набрал очки, сделав две голевые передачи, и помог «Рейнджерс» одержать очередную победу в феврале.

А ведь складывалось для «синерубашечников» всё непросто. На четвёртой минуте встречи Макс Доми с помощью конька защитника «Рейнджерс» Адама Фокса пробил Александра Георгиева, а под занавес второго периода россиянина эффектно переиграл Томаш Татар.

Официальный сайт НХЛ

«Монреаль» повёл 2:0, но для «Канадиенс» это была последняя хорошая новость в этот вечер. Спустя полторы минуты после гола Татара за автогол в первом периоде исправился Фокс, совершивший классный проход к воротам Кэри Прайса и выложивший передачу под бросок Филлипу Ди Джузеппе.

Сравнял же результат уже в середине третьего периода Мика Зибанеджад, воспользовавшийся передачей Панарина.

Официальный сайт НХЛ

В следующей смене «Рейнджерс» уже забивали победный гол: один из главных героев встречи Фокс просто набросил шайбу на ворота Прайса, и та нашла путь к сетке. Ещё через три минуты «рейнджеры» закрепили успех: в большинстве отличился Райан Строум, а в подыгрыше вновь не обошлось без участия Панарина.

Официальный сайт НХЛ

Благодаря этой передаче Артемий повторил свой личный рекорд результативности в карьере, установленный в прошлом сезоне. Правда, тогда Панарину понадобилось провести 79 матчей за «Коламбус», чтобы набрать 87 очков. В этот раз Хлебушек управился за 62 матча. У Панарина 32 гола и 55 передач — с этой статистикой он идёт на третьем месте бомбардиров всей лиги, уступая только Леону Драйзайтлю и Давиду Пастрняку. Практически нет сомнений, что в оставшихся матчах Панарин преодолеет отметку в 100 очков и, возможно, поборется за «Арт Росс Трофи» — приз, присуждаемый НХЛ лучшему бомбардиру регулярки.

Кстати, Панарин продолжает шагать по рекордным вехам истории «Рейнджерс». Сегодня Артемий вышел на четвёртое место по очкам за клуб в дебютном сезоне. Панарин повторил результат Уолта Поддубного (87) и превзошёл достижение Мариана Габорика (86). Впереди только легенды: Уэйн Гретцки (97), Майк Роджерс (103) и Марк Мессье (107). И кто из вас удивится, если в конце регулярки Панарин станет лучшим дебютантом «Рейнджерс» всех времён?

«Рейнджерс» без проблем довели матч в Монреале до победы, забросив ещё и пятую шайбу в пустые ворота — Строум сделал дубль. Подопечные Дэвида Куинна продолжают свою удачную серию, и сейчас они уже вплотную подобрались к зоне плей-офф. От «Коламбуса», который сейчас занимает второе место в зоне уайлд-кард, «рейнджеров» отделяет всего два очка, притом что у команды Панарина две игры в запасе.