Панарин гонится за легендами «Рейнджерс». Он станет лучшим дебютантом в истории клуба?
Очки сами падают в личную копилку Артемия. А его команда продолжает выигрывать и
Очки сами падают в личную копилку Артемия. А его команда продолжает выигрывать и
Ещё несколько недель назад трудно было представить, что «Нью-Йорк Рейнджерс» всерьёз будет претендовать на попадание в
В совсем не игровой ситуации «Рейнджерс» потеряли на некоторое время Игоря Шестёркина, который мощно ворвался в НХЛ в начале января. Новичок «синерубашечников» стал настоящим символом возрождения «Рейнджерс» и счастливым талисманом команды: с Шестёркиным в воротах парни с Бродвея проиграли только один матч из десяти.
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В игре с «Айлендерс» Панарин установил личный рекорд по голам за сезон в НХЛ, а его великолепные действия в овертайме принесли победу «Рейнджерс» в дерби
А ведь складывалось для «синерубашечников» всё непросто. На четвёртой минуте встречи Макс Доми с помощью конька защитника «Рейнджерс» Адама Фокса пробил Александра Георгиева, а под занавес второго периода россиянина эффектно переиграл Томаш Татар.
«Монреаль» повёл 2:0, но для «Канадиенс» это была последняя хорошая новость в этот вечер. Спустя полторы минуты после гола Татара за автогол в первом периоде исправился Фокс, совершивший классный проход к воротам Кэри Прайса и выложивший передачу под бросок Филлипу Ди Джузеппе.
Сравнял же результат уже в середине третьего периода Мика Зибанеджад, воспользовавшийся передачей Панарина.
В следующей смене «Рейнджерс» уже забивали победный гол: один из главных героев встречи Фокс просто набросил шайбу на ворота Прайса, и та нашла путь к сетке. Ещё через три минуты «рейнджеры» закрепили успех: в большинстве отличился Райан Строум, а в подыгрыше вновь не обошлось без участия Панарина.
Благодаря этой передаче Артемий повторил свой личный рекорд результативности в карьере, установленный в прошлом сезоне. Правда, тогда Панарину понадобилось провести 79 матчей за «Коламбус», чтобы набрать 87 очков. В этот раз Хлебушек управился за 62 матча. У Панарина 32 гола и 55 передач — с этой статистикой он идёт на третьем месте бомбардиров всей лиги, уступая только Леону Драйзайтлю и Давиду Пастрняку. Практически нет сомнений, что в оставшихся матчах Панарин преодолеет отметку в 100 очков и, возможно, поборется за «Арт Росс Трофи» — приз, присуждаемый НХЛ лучшему бомбардиру регулярки.
Кстати, Панарин продолжает шагать по рекордным вехам истории «Рейнджерс». Сегодня Артемий вышел на четвёртое место по очкам за клуб в дебютном сезоне. Панарин повторил результат Уолта Поддубного (87) и превзошёл достижение Мариана Габорика (86). Впереди только легенды: Уэйн Гретцки (97), Майк Роджерс (103) и Марк Мессье (107). И кто из вас удивится, если в конце регулярки Панарин станет лучшим дебютантом «Рейнджерс» всех времён?
«Рейнджерс» без проблем довели матч в Монреале до победы, забросив ещё и пятую шайбу в пустые ворота — Строум сделал дубль. Подопечные Дэвида Куинна продолжают свою удачную серию, и сейчас они уже вплотную подобрались к зоне
Лев Лукин
|Клод Жюльен
|Дэвид Куинн
|Кэри Прайс(Кэри Прайс)
|Александр Георгиев
|00:13
|Джефф Питри
|03:12
|Макс Доми(Джефф Питри, Томаш Татар)
|04:53
|Адам Фокс
|09:03
|Йеспер Фаст
|31:42
|Командный штраф
|37:01
|Томаш Татар(Брендан Галлахер, Филлип Дано)
|38:34
|Филлип Ди Джузеппе(Адам Фокс, Райан Линдгрен)
|47:58
|Брендан Галлахер
|51:06
|Мика Зибанежад(Жюльен Готье, Артемий Панарин)
|52:21
|Адам Фокс(Райан Линдгрен, Райан Стром)
|53:53
|Брендан Галлахер
|55:23
|Райан Стром(Энтони Дианджело, Артемий Панарин)
|58:27
|Райан Стром(Марк Стаал, Александр Георгиев)
Адам Фокс (Нью-Йорк Рейнджерс), Томаш Татар (Монреаль Канадиенс), Мика Зибанежад (Нью-Йорк Рейнджерс)
|6
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0