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10:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Панарин гонится за легендами «Рейнджерс». Он станет лучшим дебютантом в истории клуба?

Очки сами падают в личную копилку Артемия. А его команда продолжает выигрывать и вот-вот зайдёт в плей-офф.

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13
фотографий

Ещё несколько недель назад трудно было представить, что «Нью-Йорк Рейнджерс» всерьёз будет претендовать на попадание в плей-офф в этом сезоне, и в клубе подумывали об обменах некоторых игроков в дедлайн. Но подопечные Дэвида Куинна неожиданно стабилизировали ситуацию, стали регулярно выигрывать и с 10 февраля одержали восемь побед в девяти матчах, вплотную приблизившись к зоне уайлд-кард. При таком раскладе клуб, конечно, отказался от обмена Криса Крайдера, который подписал новый договор с «рейнджерами», остались в команде и Александр Георгиев с Павлом Бучневичем. Хотя русский голкипер сохранил прописку в Нью-Йорке, вероятно, благодаря чрезвычайным обстоятельствам.

Во время загрузки произошла ошибка.

В совсем не игровой ситуации «Рейнджерс» потеряли на некоторое время Игоря Шестёркина, который мощно ворвался в НХЛ в начале января. Новичок «синерубашечников» стал настоящим символом возрождения «Рейнджерс» и счастливым талисманом команды: с Шестёркиным в воротах парни с Бродвея проиграли только один матч из десяти.

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Травма Игоря, полученная при нехоккейных обстоятельствах, могла слегка подкосить «Рейнджерс» психологически, но, видимо, остановить подопечных Куинна теперь не так-то легко. Они продолжают побеждать, а вперёд свою команду ведёт Артемий Панарин, перевернувший за эту регулярку представление о самом себе.

Прошлым летом траты «Рейнджерс» на Артемия казались неоправданными, было ощущение, что Панарина переоценили, сделав на него ключевую ставку. Но время показывает, что в Нью-Йорке не ошиблись. Хлебушек с отрывом лучший игрок «синерубашечников» по всем ключевым показателям, он проводит выдающийся сезон и идёт в ногу с легендами «Рейнджерс» прошлых лет.

В игре с «Айлендерс» Панарин установил личный рекорд по голам за сезон в НХЛ, а его великолепные действия в овертайме принесли победу «Рейнджерс» в дерби Нью-Йорка. В том матче Артемий набрал два очка, и стал героем, но, конечно, трудно быть звездой в каждом из 82-х матчей регулярки. Иногда необходимы разгрузочные дни, но, когда даже в это время к игроку липнут очки в личную статистику — это почерк большого мастера.

Такая игра случилась у Панарина сегодня, 27 февраля, если судить по времени в Америке. В Монреале Артемий провёл на льду больше 18 минут, но не сделал ничего изумительного, к чему мы привыкли, и даже не нанёс ни одного броска в створ. Однако Хлебушек снова набрал очки, сделав две голевые передачи, и помог «Рейнджерс» одержать очередную победу в феврале.

А ведь складывалось для «синерубашечников» всё непросто. На четвёртой минуте встречи Макс Доми с помощью конька защитника «Рейнджерс» Адама Фокса пробил Александра Георгиева, а под занавес второго периода россиянина эффектно переиграл Томаш Татар.

Официальный сайт НХЛ

«Монреаль» повёл 2:0, но для «Канадиенс» это была последняя хорошая новость в этот вечер. Спустя полторы минуты после гола Татара за автогол в первом периоде исправился Фокс, совершивший классный проход к воротам Кэри Прайса и выложивший передачу под бросок Филлипу Ди Джузеппе.

Сравнял же результат уже в середине третьего периода Мика Зибанеджад, воспользовавшийся передачей Панарина.

Официальный сайт НХЛ

В следующей смене «Рейнджерс» уже забивали победный гол: один из главных героев встречи Фокс просто набросил шайбу на ворота Прайса, и та нашла путь к сетке. Ещё через три минуты «рейнджеры» закрепили успех: в большинстве отличился Райан Строум, а в подыгрыше вновь не обошлось без участия Панарина.

Официальный сайт НХЛ

Благодаря этой передаче Артемий повторил свой личный рекорд результативности в карьере, установленный в прошлом сезоне. Правда, тогда Панарину понадобилось провести 79 матчей за «Коламбус», чтобы набрать 87 очков. В этот раз Хлебушек управился за 62 матча. У Панарина 32 гола и 55 передач — с этой статистикой он идёт на третьем месте бомбардиров всей лиги, уступая только Леону Драйзайтлю и Давиду Пастрняку. Практически нет сомнений, что в оставшихся матчах Панарин преодолеет отметку в 100 очков и, возможно, поборется за «Арт Росс Трофи» — приз, присуждаемый НХЛ лучшему бомбардиру регулярки.

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Кстати, Панарин продолжает шагать по рекордным вехам истории «Рейнджерс». Сегодня Артемий вышел на четвёртое место по очкам за клуб в дебютном сезоне. Панарин повторил результат Уолта Поддубного (87) и превзошёл достижение Мариана Габорика (86). Впереди только легенды: Уэйн Гретцки (97), Майк Роджерс (103) и Марк Мессье (107). И кто из вас удивится, если в конце регулярки Панарин станет лучшим дебютантом «Рейнджерс» всех времён?

«Рейнджерс» без проблем довели матч в Монреале до победы, забросив ещё и пятую шайбу в пустые ворота — Строум сделал дубль. Подопечные Дэвида Куинна продолжают свою удачную серию, и сейчас они уже вплотную подобрались к зоне плей-офф. От «Коламбуса», который сейчас занимает второе место в зоне уайлд-кард, «рейнджеров» отделяет всего два очка, притом что у команды Панарина две игры в запасе.

Лев Лукин

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Монреаль Канадиенс
2:5
1:0, 1:1, 0:4
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 2328.02.2020, 03:00 (МСК UTC+3)Centre Bell
Главные тренеры
Клод ЖюльенДэвид Куинн
Вратари
Кэри Прайс(Кэри Прайс)Александр Георгиев
1-й период
00:13Джефф Питри
03:12Макс Доми(Джефф Питри, Томаш Татар)
04:53Адам Фокс
09:03Йеспер Фаст
2-й период
31:42Командный штраф
37:01Томаш Татар(Брендан Галлахер, Филлип Дано)
38:34Филлип Ди Джузеппе(Адам Фокс, Райан Линдгрен)
3-й период
47:58Брендан Галлахер
51:06Мика Зибанежад(Жюльен Готье, Артемий Панарин)
52:21Адам Фокс(Райан Линдгрен, Райан Стром)
53:53Брендан Галлахер
55:23Райан Стром(Энтони Дианджело, Артемий Панарин)
58:27Райан Стром(Марк Стаал, Александр Георгиев)
Лучшие игроки матча
Адам Фокс (Нью-Йорк Рейнджерс), Томаш Татар (Монреаль Канадиенс), Мика Зибанежад (Нью-Йорк Рейнджерс)
Статистика
6Штрафное время6
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Монреаль Канадиенс
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