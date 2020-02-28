40-летний Торнтон толкнул Гусева на лёд. Тот встал, отнял шайбу и изящно обманул вратаря
Никита добрался до отметки в 40 очков за сезон — болельщики считают, что он может набирать больше 70.
Никита добрался до отметки в 40 очков за сезон — болельщики считают, что он может набирать больше 70.
«Нью-Джерси» приехал в Калифорнию, имея в активе три победы подряд — дома над «Сан-Хосе» и «Вашингтоном», и в гостях над «Детройтом». Реальных шансов на борьбу за место в
В этом свете перспективы российского форварда «Дэвилз» Никиты Гусева выглядят весьма неплохими. Да, Никита используется тренерским штабом в основном как игрок третьего звена, но получает приемлемое игровое время и выходит при игре в большинстве. Свои минуты на льду он проводит с большой пользой для команды, что Гусев в очередной раз доказал в выездном матче с «акулами».
«Дьяволы» начали встречу очень удачно.
Ветеран команды Трэвис Зейджак открыл счёт в середине первого периода, сумев протолкнуть шайбу в ближний угол ворот, который, казалось, уже успел перекрыть голкипер «Шарас» Мартин Джонс.
Четыре минуты спустя своё слово сказал Гусев, который продолжает опровергать репутацию мягкотелого
Для Гусева этот гол стал седьмым (2+5) очком за последние 4 матча и 40-м баллом в сезоне. «Такой Гусев способен набирать более 70 очков за сезон», — отметил автор блога Pucks&Pitchforsks Винсент Паризе.
Удержать своё преимущество «дьяволы» не смогли. Сначала не лучшим образом сыграл голкипер «Нью-Джерси» Кори Шнайдер, пропустивший дальний бросок от 21-летнего
За первые 10 минут третьего периода «Нью-Джерси» дважды оставался в меньшинстве, и калифорнийцы вполне могли выигрывать этот матч в основное время, но подарили «Дэвилз» бонусное очко за овертайм, который продлился только 38 секунд.
«У нас был очень хороший первый период. Но по
«Да, мы просто не придерживались плана на игру. Увидели, насколько эффективными мы можем быть, когда заставляем соперника обороняться в первые минуты, а в остальной части игры мы просто этого не делали», — констатировал другой форвард гостей Кайл Палмиери.
Максим Замятин
|Боб Бугнер
|Ален Насреддин
|Мартин Джонс(Мартин Джонс)
|Кори Шнайдер
|11:09
|Трэвис Зэйджак
|15:08
|Никита Гусев
|17:22
|Майлс Вуд
|17:30
|Эвандер Кейн
|22:20
|Марио Ферраро(Эвандер Кейн, Ноа Грегор)
|23:46
|Леан Бергманн
|31:50
|Стефан Ноесен
|31:50
|Пи. Кей. Суббан
|34:51
|Эвандер Кейн
|35:58
|Маркус Серенсен(Йоэль Келльман)
|43:05
|Павел Заха
|46:33
|Дакота Мермис
|54:06
|Радим Шимек
|60:38
|Логан Кутюр(Эвандер Кейн, Брент Бернс)
Логан Кутюр (Сан-Хосе Шаркс), Маркус Серенсен (Сан-Хосе Шаркс), Джо Торнтон (Сан-Хосе Шаркс)
|10
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|1
|Голы в меньшинстве
|0