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10:57 (мск), источник: Чемпионат.com

40-летний Торнтон толкнул Гусева на лёд. Тот встал, отнял шайбу и изящно обманул вратаря

Никита добрался до отметки в 40 очков за сезон — болельщики считают, что он может набирать больше 70.

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Источник: Reuters

«Нью-Джерси» приехал в Калифорнию, имея в активе три победы подряд — дома над «Сан-Хосе» и «Вашингтоном», и в гостях над «Детройтом». Реальных шансов на борьбу за место в плей-офф у «дьяволов» давно уже нет, но команда Алена Насреддина не бросила играть, а тренеры национальных сборных наверняка приглядываются к хоккеистам «Нью-Джерси», держа в уме майский чемпионат мира.

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В этом свете перспективы российского форварда «Дэвилз» Никиты Гусева выглядят весьма неплохими. Да, Никита используется тренерским штабом в основном как игрок третьего звена, но получает приемлемое игровое время и выходит при игре в большинстве. Свои минуты на льду он проводит с большой пользой для команды, что Гусев в очередной раз доказал в выездном матче с «акулами».

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«Дьяволы» начали встречу очень удачно.

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Ветеран команды Трэвис Зейджак открыл счёт в середине первого периода, сумев протолкнуть шайбу в ближний угол ворот, который, казалось, уже успел перекрыть голкипер «Шарас» Мартин Джонс.

Четыре минуты спустя своё слово сказал Гусев, который продолжает опровергать репутацию мягкотелого технаря-европейца, не способного играть в отборе. Россиянин сам организовал гол и сам сумел завершить момент точным броском: сначала он грамотно оценил ситуацию после падения на лёд в чужой зоне, столкнувшись с бородой Джо Торнтона, а затем обокрал защитника Джейкоба Миддлтона прямо на пятачке. Разобраться с Джонсом было делом нехитрым, и Никита сделал это без малейших затруднений.

Для Гусева этот гол стал седьмым (2+5) очком за последние 4 матча и 40-м баллом в сезоне. «Такой Гусев способен набирать более 70 очков за сезон», — отметил автор блога Pucks&Pitchforsks Винсент Паризе.

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Удержать своё преимущество «дьяволы» не смогли. Сначала не лучшим образом сыграл голкипер «Нью-Джерси» Кори Шнайдер, пропустивший дальний бросок от 21-летнего защитника-новичка Марио Ферраро, а ближе к концу второго периода «акулы» организовали образцовую контратаку в меньшинстве, которая завершилась голом Маркуса Сёренсена.

Официальный сайт НХЛ

За первые 10 минут третьего периода «Нью-Джерси» дважды оставался в меньшинстве, и калифорнийцы вполне могли выигрывать этот матч в основное время, но подарили «Дэвилз» бонусное очко за овертайм, который продлился только 38 секунд.

Официальный сайт НХЛ

«У нас был очень хороший первый период. Но по какой-то причине мы не смогли продолжить играть в том же ключе, а соперник заставил нас заплатить за это. В НХЛ нельзя позволять себе играть 30 или 40 минут. Нужно все 60 минут действовать на пределе», — посетовал форвард «Нью-Джерси» Нико Хишир.

«Да, мы просто не придерживались плана на игру. Увидели, насколько эффективными мы можем быть, когда заставляем соперника обороняться в первые минуты, а в остальной части игры мы просто этого не делали», — констатировал другой форвард гостей Кайл Палмиери.

Максим Замятин

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Хоккей, НХЛ, Неделя 2328.02.2020, 06:30 (МСК UTC+3)SAP Center
Главные тренеры
Боб БугнерАлен Насреддин
Вратари
Мартин Джонс(Мартин Джонс)Кори Шнайдер
1-й период
11:09Трэвис Зэйджак
15:08Никита Гусев
17:22Майлс Вуд
17:30Эвандер Кейн
2-й период
22:20Марио Ферраро(Эвандер Кейн, Ноа Грегор)
23:46Леан Бергманн
31:50Стефан Ноесен
31:50Пи. Кей. Суббан
34:51Эвандер Кейн
35:58Маркус Серенсен(Йоэль Келльман)
3-й период
43:05Павел Заха
46:33Дакота Мермис
54:06Радим Шимек
Овертайм
60:38Логан Кутюр(Эвандер Кейн, Брент Бернс)
Лучшие игроки матча
Логан Кутюр (Сан-Хосе Шаркс), Маркус Серенсен (Сан-Хосе Шаркс), Джо Торнтон (Сан-Хосе Шаркс)
Статистика
10Штрафное время8
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
1Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Сан-Хосе Шаркс
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