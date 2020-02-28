Овечкин прямо на льду сыграл с юным фанатом в «камень, ножницы, бумага»: видео
Александр Великий проиграл, но не захотел расставаться с клюшкой.
Александр Великий проиграл, но не захотел расставаться с клюшкой.
Александра Овечкина обожает вся Северная Америка.
За 14 лет, что Ови завоевывает НХЛ, можно найти тонну историй о том, как его обожают люди, живущие в городах, в которых есть свои успешные или великие (это не всегда одно и то же) клубы. Чего стоит только дружба Александра Великого с заболевшим раком парнем из Торонто Алексом Льюи, проигравшим в прошлом году битву страшной болезни.
Пришли «на Овечкина» и некоторые жители канадского Виннипега, где «Кэпиталз» играли в ночь с четверга на пятницу по московскому времени. Двое из них не поленились и специально к матчу приготовили огромные маски с лицом капитана «Вашингтона». Молодой Овечкин и не очень молодой Овечкин — найдите 10 отличий.
Но главной звездой на трибунах арены «Белл МТС Плэйс» стал мальчишка, который при помощи плаката предложил Овечкину сыграть в популярную игру «камень, ножницы, бумага». В качестве ставки парень предложил клюшку хоккеиста. Овечкин вызов принял, подъехал к заградительному стеклу и зарубился со своим поклонником. Получилось не очень: мальчик показал «бумагу», а Овечкин — «камень». Правда, расставаться с клюшкой форвард не захотел, фанату досталась только шайба, но менее счастливым он от этого точно не стал.
Ови до матча находился в прекрасном расположении духа — еще одна шайба досталась тем самым парням с огромными масками. Не смог он порадовать всех своих поклонников только голами и победой.
Тема с игрой «камень, ножницы, бумага» на предматчевых разминках для НХЛ не нова. В разное время детям проигрывали нападающий «Виннипега» Патрик Лайне (кажется, на домашней арене «Джетс» эта забава особенно популярна).
И Форвард «Миннесоты» Кевин Фиала. Правда, чтобы обыграть его, болельщику понадобились три попытки.
Артём Гаев
|Пол Морис
|Тодд Рирден
|Коннор Хеллебайк
|Илья Самсонов(Илья Самсонов)
|06:33
|Дмитрий Куликов(Блэйк Уилер, Нил Пионк)
|08:39
|Бренден Диллон
|08:44
|Радко Гудас
|31:37
|Евгений Кузнецов
|35:07
|Нил Пионк
|37:10
|Энтони Битетто
|41:12
|Дилан Демело
|47:20
|Кайл Коннор(Марк Шайфли, Энтони Битетто)
|58:32
|Марк Шайфли(Кайл Коннор, Джек Рословик)
Коннор Хеллебайк (Виннипег Джетс), Марк Шайфли (Виннипег Джетс), Дмитрий Куликов (Виннипег Джетс)
|6
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0