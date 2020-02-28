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13:19 (мск), источник: Sport24

Овечкин прямо на льду сыграл с юным фанатом в «камень, ножницы, бумага»: видео

Александр Великий проиграл, но не захотел расставаться с клюшкой.

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Александра Овечкина обожает вся Северная Америка. Кому-то это заявление покажется излишне оптимистичным, но в любом городе США и Канады, в который приезжает «Вашингтон Кэпиталз» на трибуны приходят фанаты в джерси столичного клуба и сборной России с цифрой 8 и самой известной русской хоккейной фамилией на спине.

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За 14 лет, что Ови завоевывает НХЛ, можно найти тонну историй о том, как его обожают люди, живущие в городах, в которых есть свои успешные или великие (это не всегда одно и то же) клубы. Чего стоит только дружба Александра Великого с заболевшим раком парнем из Торонто Алексом Льюи, проигравшим в прошлом году битву страшной болезни.

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Пришли «на Овечкина» и некоторые жители канадского Виннипега, где «Кэпиталз» играли в ночь с четверга на пятницу по московскому времени. Двое из них не поленились и специально к матчу приготовили огромные маски с лицом капитана «Вашингтона». Молодой Овечкин и не очень молодой Овечкин — найдите 10 отличий.

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Но главной звездой на трибунах арены «Белл МТС Плэйс» стал мальчишка, который при помощи плаката предложил Овечкину сыграть в популярную игру «камень, ножницы, бумага». В качестве ставки парень предложил клюшку хоккеиста. Овечкин вызов принял, подъехал к заградительному стеклу и зарубился со своим поклонником. Получилось не очень: мальчик показал «бумагу», а Овечкин — «камень». Правда, расставаться с клюшкой форвард не захотел, фанату досталась только шайба, но менее счастливым он от этого точно не стал.

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Ови до матча находился в прекрасном расположении духа — еще одна шайба досталась тем самым парням с огромными масками. Не смог он порадовать всех своих поклонников только голами и победой.

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Тема с игрой «камень, ножницы, бумага» на предматчевых разминках для НХЛ не нова. В разное время детям проигрывали нападающий «Виннипега» Патрик Лайне (кажется, на домашней арене «Джетс» эта забава особенно популярна).

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И Форвард «Миннесоты» Кевин Фиала. Правда, чтобы обыграть его, болельщику понадобились три попытки.

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Артём Гаев

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Хоккей, НХЛ, Неделя 2328.02.2020, 04:00 (МСК UTC+3)Bell MTS Place
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35:07Нил Пионк
37:10Энтони Битетто
3-й период
41:12Дилан Демело
47:20Кайл Коннор(Марк Шайфли, Энтони Битетто)
58:32Марк Шайфли(Кайл Коннор, Джек Рословик)
Лучшие игроки матча
Коннор Хеллебайк (Виннипег Джетс), Марк Шайфли (Виннипег Джетс), Дмитрий Куликов (Виннипег Джетс)
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0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
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