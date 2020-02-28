Российский форвард НХЛ потерял два года из-за травм, но возвращаться в Россию не спешит

Источник: AP 2020

— Многие шутят, что у «Колорадо» всегда есть фора в домашних матчах из-за того, что тут трудновато дышать. Вы-то уже привыкли.

— Сейчас-то мы, конечно, привыкли, регулярный сезон подходит к концу. Правда, после длинных поездок тяжело в первые дни.

— Как оцените нынешний сезон для себя и для команды?

— Для команды сезон проходит неплохо, а персонально у меня могло быть и получше. Получаю не очень много игрового времени. Хочется играть больше, не знаю, что нужно делать, чтобы это случилось.

— Многие подчеркивают, что в команде высокая конкуренция, что уже заложен серьезный фундамент на будущее. Ощущаете давление от этого?

— Конечно, конкуренция большая, когда все здоровы. Давление ощущается, если не играешь. Да и сейчас, в принципе, тоже есть. У нас много травмированных, но я все равно в 4-м звене. За 3 года выше 3-го звена не поднимался.

Официальный сайт НХЛ

— В русском сегменте болельщики считают, что вам будет сложновато пробиваться и закрепляться в основе. Это вас подстегивает?

— Даже не слышал ни разу, чтобы болельщики это обсуждали. Я делаю свою работу и стараюсь приносить пользу команде.

— Вы говорили, что не против вернуться в Россию, если не получится закрепиться в основе.

— Когда я такое говорил?

— В ноябре.

— Не помню, чтобы говорил, что хочу вернуться в Россию.

— Не то, что хотите, а что вариант с Россией вас не пугает, если не получится закрепиться в НХЛ.

— Пока тут все получается, играю. Понятно, что в России играл бы больше, но пока хочу оставаться здесь. В Россию вернуться всегда смогу, там всегда будут ждать. Конечно, постоянно на связи с «Металлургом», во время этого сезона мне часто звонили. Тем не менее, пока хочу быть здесь.

Официальный сайт НХЛ

— То есть, формально, запасной вариант есть?

— Конечно.

— Если затронуть тему травм: можно сказать, что они немного затормозили вашу карьеру?

— Согласен. Два года назад у меня было гораздо больше шансов закрепиться. Можно сказать, что два года потерял из-за травм, теперь пытаюсь вернуться.

— Многие обсуждают Валерия Ничушкина, он — один из самых полезных игроков в команде. Как в команде воспринимают его игру? Он долго не мог забросить, а сейчас словно открылось второе дыхание.

— Не знаю, почему у него не получалось забросить, но сейчас, думаю, все довольны его игрой. Ничушкин много играет и приносит много пользы. Он все шайбы выковыривает, борется.

— Его пример вас вдохновляет?

— Конечно. Он много работает в зале. Я смотрю на него и стараюсь подражать, брать пример.

Андрей Жданюк

Лос-Анджелес