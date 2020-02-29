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10:21 (мск), источник: Sport24

Панарин побил личный рекорд — 88 очков в сезоне! Он выдал голевой пас через половину площадки

«Рейнджерс» без шансов сгорели «Филадельфии» — 2:5.

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«Панарин входит в когорту тех элитных игроков, действия которых вы часто знаете наперёд. Но при этом вы не можете это остановить».

Главный тренер «Филадельфии» Ален Виньо перед домашним матчем его команды с «Рейнджерс» отлично осознавал, от кого из соперников стоит ждать наибольшей опасности. Российский форвард «Нью-Йорка» прилетел в Пенсильванию с серией из 11 матчей с набранными очками и должен был стать главной головной болью «Флайерз». Виньо был готов, наверняка объяснял своим хоккеистам, как нужно действовать против Хлебушка, но оказалось бесполезно.

Шла 3-я минута игры, когда Панарин подобрал шайбу в правом круге вбрасывания собственной, поднял голову, увидел летящего в направлении ворот гостей Йеспера Фаста и удивительной по точности и красоте нашел шведа уже за красной линией. Скандинав не подвел — со второй попытки пробил Картера Харта и помог своему российскому партнеру установить рекорд. Очередное очко стало для Панарина 88-м в сезоне — так много он не набирал ни разу в карьере!

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Панарин продолжал терроризировать «Филадельфию» на протяжении всего первого периода. Вот он резко уходит от канадского защитника Филиппа Майерса и проверяет Харта броском с дальнего пятака — молодой кипер в порядке.

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А в этом эпизоде шикарная передача Фаста просто обязана была заканчиваться голом Хлебушка, но вратарь каким-то чудом выручил хозяев, отбив шайбу черенком клюшки.

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Увы, не все партнеры россиянина были в таком же порядке — 20 стартовых минут прошли при довольно заметном преимуществе «Филадельфии» и если бы они закончились со счетом 1:0 или, тем более, 2:0 в пользу гостей — это выглядело бы не совсем справедливо. Этому не позволил случиться Шон Кутюрье — после прострела Ивана Проворова по борту и идеального паса Якуба Ворачека ему оставалось не промахнуться по пустому углу.

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Но главным разочарование для «Рейнджерс» до перерыва стал не пропущенной гол, а травма Криса Крайдера. Американец принял на себя бросок Майерса, с трудом покинул на лед и больше на него не возвращался. А чуть позже клубный твиттер сообщил, что у нападающего диагностирован перелом. И это через несколько дней после подписания нового 7-летнего контракта с клубом — просто ужас.

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Оставшаяся часть матча превратилась для «Рейнджерс» в кошмар — в каждом из двух следующих периодов они пропустили по две шайбы и проиграли без шансов. Во втором игровом отрезке Александра Георгиеву забивали Джеймс ван Римсдайк, добивший шайбу в пустые ворота, и Клод Жиру, вонзивший ее под перекладину.

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В третьем периоде судьи засчитывали гол ногой от того же Жиру, а Кевин Хэйс доказывал, что «Нью-Йорк» — его клиенты: в нынешнем сезоне американский нападающий набирает по полтора очка за игру во встречах с «синерубашечниками».

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2:5 — команда Панарина проигрывает важнейший матч, но критичным это пораженрие не выглядит. Впереди у «Нью-Йорка» еще 18 игр, а отставание от зоны плей-офф даже после сегодняшней неудачи исчисляется 2 очками. Смущает травма Крайдера, который был важным элементом в системе «Рейнджерс», но шанс продлить сезон у клуба будет и без него. Главное, чтобы Хлебушек не останавливался.

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Филадельфия Флайерз
5:2
1:1, 2:0, 2:1
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 2329.02.2020, 03:00 (МСК UTC+3)Wells Fargo Center
Главные тренеры
Ален ВиньоДэвид Куинн
Вратари
Картер ХартАлександр Георгиев
1-й период
02:49Йеспер Фаст(Артемий Панарин)
16:07Шон Кутюрье(Якуб Ворачек, Иван Проворов)
2-й период
26:24Филипп Майерс
30:35Адам Фокс
31:15Иван Проворов
31:15Бретт Хауден
33:00Джеймс ван Римсдайк(Скотт Лотон, Николя Обе-Кубель)
35:05Клод Жиру(Шон Кутюрье, Якуб Ворачек)
38:04Михаэль Раффль
3-й период
41:39Павел Бучневич
42:36Клод Жиру(Якуб Ворачек, Трэвис Конекны)
45:23Адам Фокс
50:51Якуб Ворачек
52:56Кевин Хэйс(Скотт Лотон, Якуб Ворачек)
58:45Скотт Лотон
58:45Райан Линдгрен
59:34Бретт Хауден(Адам Фокс, Павел Бучневич)
Лучшие игроки матча
Якуб Ворачек (Филадельфия Флайерз), Клод Жиру (Филадельфия Флайерз), Картер Харт (Филадельфия Флайерз)
Статистика
10Штрафное время10
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Филадельфия Флайерз
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