Панарин побил личный рекорд — 88 очков в сезоне! Он выдал голевой пас через половину площадки

«Панарин входит в когорту тех элитных игроков, действия которых вы часто знаете наперёд. Но при этом вы не можете это остановить».

Главный тренер «Филадельфии» Ален Виньо перед домашним матчем его команды с «Рейнджерс» отлично осознавал, от кого из соперников стоит ждать наибольшей опасности. Российский форвард «Нью-Йорка» прилетел в Пенсильванию с серией из 11 матчей с набранными очками и должен был стать главной головной болью «Флайерз». Виньо был готов, наверняка объяснял своим хоккеистам, как нужно действовать против Хлебушка, но оказалось бесполезно.

Шла 3-я минута игры, когда Панарин подобрал шайбу в правом круге вбрасывания собственной, поднял голову, увидел летящего в направлении ворот гостей Йеспера Фаста и удивительной по точности и красоте нашел шведа уже за красной линией. Скандинав не подвел — со второй попытки пробил Картера Харта и помог своему российскому партнеру установить рекорд. Очередное очко стало для Панарина 88-м в сезоне — так много он не набирал ни разу в карьере!

Панарин продолжал терроризировать «Филадельфию» на протяжении всего первого периода. Вот он резко уходит от канадского защитника Филиппа Майерса и проверяет Харта броском с дальнего пятака — молодой кипер в порядке.

А в этом эпизоде шикарная передача Фаста просто обязана была заканчиваться голом Хлебушка, но вратарь каким-то чудом выручил хозяев, отбив шайбу черенком клюшки.

Увы, не все партнеры россиянина были в таком же порядке — 20 стартовых минут прошли при довольно заметном преимуществе «Филадельфии» и если бы они закончились со счетом 1:0 или, тем более, 2:0 в пользу гостей — это выглядело бы не совсем справедливо. Этому не позволил случиться Шон Кутюрье — после прострела Ивана Проворова по борту и идеального паса Якуба Ворачека ему оставалось не промахнуться по пустому углу.

Но главным разочарование для «Рейнджерс» до перерыва стал не пропущенной гол, а травма Криса Крайдера. Американец принял на себя бросок Майерса, с трудом покинул на лед и больше на него не возвращался. А чуть позже клубный твиттер сообщил, что у нападающего диагностирован перелом. И это через несколько дней после подписания нового 7-летнего контракта с клубом — просто ужас.

Оставшаяся часть матча превратилась для «Рейнджерс» в кошмар — в каждом из двух следующих периодов они пропустили по две шайбы и проиграли без шансов. Во втором игровом отрезке Александра Георгиеву забивали Джеймс ван Римсдайк, добивший шайбу в пустые ворота, и Клод Жиру, вонзивший ее под перекладину.

В третьем периоде судьи засчитывали гол ногой от того же Жиру, а Кевин Хэйс доказывал, что «Нью-Йорк» — его клиенты: в нынешнем сезоне американский нападающий набирает по полтора очка за игру во встречах с «синерубашечниками».

2:5 — команда Панарина проигрывает важнейший матч, но критичным это пораженрие не выглядит. Впереди у «Нью-Йорка» еще 18 игр, а отставание от зоны плей-офф даже после сегодняшней неудачи исчисляется 2 очками. Смущает травма Крайдера, который был важным элементом в системе «Рейнджерс», но шанс продлить сезон у клуба будет и без него. Главное, чтобы Хлебушек не останавливался.