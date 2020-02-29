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09:48 (мск), источник: Sport24

Малкина вывели из себя канадские судьи. Он кричал на них и от злости бил клюшкой по стеклу

У «Питтсбурга» — пятое поражение подряд.

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Вторая половина февраля превратилась для «Питтсбург» в настоящий кошмар. На момент начала выездного матча с «Анахаймом» клуб из Пенсильвании имел за плечами 4-матчевую серию поражений, причем среди соперников «Пингвинз» в этих играх были в основном команды, которые к фаворитам сезона или лидерам лиги последних лет точно не отнесешь — «Торонто», «Баффало», «Лос-Анджелес». Встреча с «Дакс» выглядела очередной отличной возможностью все исправить — команда из Калифорнии занимает третье место с конца в турнирной таблице Запада.

Начать исправлять можно было уже в первом периоде, который гости выиграли по количеству бросков в створ ворот со счетом 10−2. Вот только ничего выжать из этого преимущества Малкин и компания не смогли и в итоге умудрились вообще проиграть эту двадцатиминутку. Сказать «спасибо» нужно защитнику Заку Тротману, который сначала совершил жуткий обрез в собственной зоне, а через несколько секунд плечом помог «Анахайму» открыть счет. Подарив заодно минус в графе «показатель полезности» российскому форварду «Пенс».

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«Питтсбургу» помогли Райан Гетцлаф и арбитры. Двукратному олимпийскому чемпиону перед перерывом выписали «2+2» — за сомнительную задержку клюшкой и недовольство этим решением, а уже после паузы в матче Джэйсон Цукер реализовал двойное большинство, подставив клюшку под дальний выстрел Маркуса Петтерссона.

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Даже эта цепочка событий не помогла «Пингвинз» прийти в себя — вполне возможно, гостям помешал рванный темп второго периода, большую часть которого команды провели в усеченных составах. «Пенс» удалялись за задержку игры, получали 4 минуты за опасную игру высоко поднятой клюшкой и в итоге поплатились за это. Гетцлаф в расстановке «5 на 4» вывел на бросок Сэма Стила, тот попал в перекладину, но капитан «Уток» удачно подкараулил отскок.

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Для «Питтсбурга» дело запахло очередным поражением и тут сдали нервы у Евгения Малкина. В одном из игровых эпизодов судьи разглядели в его действиях «задержку клюшкой», после чего Джино начал кричать на них, а подъезжая к скамейке запасных, зарядил своим хоккейным орудием по заградительному стеклу. К исходным 2 минутами добавились еще 2, к счастью для «Пингвинз» соперник этим численным преимуществом не воспользовался.

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Впрочем, счастье гостей было недолгим — через минуту после того, как Малкин вернулся на лед, Брендан Гуле воспользовался скоплением игроков перед Мэттом Мюреем и забросил третью шайбу в его ворота. Евгений мог не дать случиться этому голу, но не смог перехватить шайбу, катившуюся в направлении оборонца «Анахайма».

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Третий период стал копией первого — «Питтсбург» снова владел инициативой, но никакой материальной пользы не мог извлечь из нее до предпоследней минуты основного времени. Там случился дубль Цукера, но для гостей он точно не стал полноценным утешением. 2:3 — команда Малкина проигрывает в пятый раз подряд, такого не случалось с апреля 2019-го, когда аналогичная серия закончилась для «Пингвинз» вылетом из плей-офф. Сейчас последствия не столь трагичны, клуб из Пенсильвании остается пятым в таблице Восточной конференции, но идущую девятой «Каролину» он теперь опережает всего на 6 очков. Эту ситуацию одному из контенденров стоит исправить как можно скорее.

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Анахайм Дакс
3:2
1:0, 2:1, 0:1
Питтсбург Пингвинз
Хоккей, НХЛ, Неделя 2329.02.2020, 06:00 (МСК UTC+3)Honda Center
Главные тренеры
Даллас ИкинсМайк Салливан
Вратари
Джон ГибсонМэттью Мюррей(Мэттью Мюррей)
1-й период
10:14Эван Родригес
14:14Дэнтон Хейнен(Кифер Шервуд, Джош Мэнсон)
19:04Райан Гецлаф
19:04Райан Гецлаф
2-й период
21:16Джейсон Зукер(Маркус Петтерссон, Джастин Шульц)
22:11Джек Джонсон
26:25Якоб Ларссон
26:25Мэттью Ирвин
26:25Джейсон Зукер
28:49Джастин Шульц
28:49Джастин Шульц
29:23Райан Гецлаф(Сэм Стил, Сонни Милано)
30:40Макс Джонс
32:18Евгений Малкин
32:18Евгений Малкин
37:20Брендан Гюле
3-й период
40:47Адам Хенрик
40:47Крис Летанг
47:01Командный штраф
58:39Джейсон Зукер(Джаред Маккэн, Маркус Петтерссон)
Лучшие игроки матча
Джон Гибсон (Анахайм Дакс), Брендан Гюле (Анахайм Дакс), Райан Гецлаф (Анахайм Дакс)
Статистика
14Штрафное время16
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Анахайм Дакс
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