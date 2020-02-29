Малкин оценил вероятность участия игроков из НХЛ в Олимпийских играх

НХЛ отпускала хоккеистов на Олимпиаду в 1998, 2002, 2006, 2010 и 2014 годах, но отказалась от этой практики во время последнего турнира в Пхенчхане. Вопрос участия игроков НХЛ в Играх 2022 года пока не решен.

«Пока официально еще ничего объявили, а мне тяжело гадать. Сейчас такое в мире творится, произойти может что угодно. Есть вероятность, что из-за коронавируса могут отменить летнюю Олимпиаду, а недавно уже отменяли футбольные матчи в Европе. Так что не буду загадывать. Надеюсь, все это останется позади, и в мире будет светлое будущее с зимними и летними Олимпийскими играми, и что все будут здоровы», — цитирует Малкина «Спорт-Экспресс».