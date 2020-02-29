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11:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Малкин оценил вероятность участия игроков из НХЛ в Олимпийских играх

МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин прокомментировал возможное участие игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в предстоящих зимних Олимпийских играх 2022 года.

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Источник: Спорт РИА Новости

НХЛ отпускала хоккеистов на Олимпиаду в 1998, 2002, 2006, 2010 и 2014 годах, но отказалась от этой практики во время последнего турнира в Пхенчхане. Вопрос участия игроков НХЛ в Играх 2022 года пока не решен.

«Пока официально еще ничего объявили, а мне тяжело гадать. Сейчас такое в мире творится, произойти может что угодно. Есть вероятность, что из-за коронавируса могут отменить летнюю Олимпиаду, а недавно уже отменяли футбольные матчи в Европе. Так что не буду загадывать. Надеюсь, все это останется позади, и в мире будет светлое будущее с зимними и летними Олимпийскими играми, и что все будут здоровы», — цитирует Малкина «Спорт-Экспресс».

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

На счету Малкина 63 (21+42) очка в 49-ти матчах регулярного чемпионата НХЛ текущего сезона.

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