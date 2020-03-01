«Нью-Джерси» уступил «Лос-Анджелесу» в матче НХЛ. Гусев отметился голевой передачей

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/ukJe418dsQk" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Победную шайбу забросил Адриан Кемпе (62-я минута). В основное время в составе «Нью-Джерси» отличился Йеспер Братт (8), ему ассистировал российский форвард Никита Гусев, у «Лос-Анджелеса» шайба на счету Дастина Брауна (34).

Гусев провел на льду 19 минут 38 секунд, нанес пять бросков в створ и завершил матч с показателем полезности «+1». В текущем сезоне 27-летний форвард провел 61 матч и набрал 41 очко (12 шайб + 29 передач).

Также в матче принял участие российский форвард Николай Прохоркин, сыгравший 14 минут 23 секунды, нанесший один бросок в створ и завершивший матч с показателем полезности «0». 26-летний игрок провел 38 матчей и набрал 13 очков (4+9) в сезоне.

«Нью-Джерси» располагается на 14-й строчке в Восточной конференции, имея в активе 62 очка после 64 встреч. «Лос-Анджелес» занимает 15-е место в Западной конференции, набрав 54 очка в 65 играх. В следующем матче «Нью-Джерси» на выезде сыграет с «Анахаймом» 2 марта, в тот же день «Лос-Анджелес» в гостях встретится с «Вегасом».