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10:03 (мск), источник: ТАСС

«Нью-Джерси» уступил «Лос-Анджелесу» в матче НХЛ. Гусев отметился голевой передачей

ТАСС, 1 марта. «Нью-Джерси» в овертайме на выезде проиграл «Лос-Анджелесу» со счетом 1:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Победную шайбу забросил Адриан Кемпе (62-я минута). В основное время в составе «Нью-Джерси» отличился Йеспер Братт (8), ему ассистировал российский форвард Никита Гусев, у «Лос-Анджелеса» шайба на счету Дастина Брауна (34).

Гусев провел на льду 19 минут 38 секунд, нанес пять бросков в створ и завершил матч с показателем полезности «+1». В текущем сезоне 27-летний форвард провел 61 матч и набрал 41 очко (12 шайб + 29 передач).

Также в матче принял участие российский форвард Николай Прохоркин, сыгравший 14 минут 23 секунды, нанесший один бросок в створ и завершивший матч с показателем полезности «0». 26-летний игрок провел 38 матчей и набрал 13 очков (4+9) в сезоне.

«Нью-Джерси» располагается на 14-й строчке в Восточной конференции, имея в активе 62 очка после 64 встреч. «Лос-Анджелес» занимает 15-е место в Западной конференции, набрав 54 очка в 65 играх. В следующем матче «Нью-Джерси» на выезде сыграет с «Анахаймом» 2 марта, в тот же день «Лос-Анджелес» в гостях встретится с «Вегасом».

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Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей, НХЛ, Неделя 2329.02.2020, 23:59 (МСК UTC+3)Staples Center, 17372 зрителя
Главные тренеры
Тодд МаклелланАлен Насреддин
Вратари
Джонатан КуикМаккензи Блэквуд
1-й период
07:19Йеспер Братт(Никита Гусев)
2-й период
27:37Кертис Макдермид
33:14Дастин Браун(Анже Копитар, Алекс Иафалло)
Овертайм
61:58Адриан Кемпе(Блэйк Лизотт, Дастин Браун)
Лучшие игроки матча
Адриан Кемпе (Лос-Анджелес Кингз), Джонатан Куик (Лос-Анджелес Кингз), Маккензи Блэквуд (Нью-Джерси Дэвилз)
Статистика
2Штрафное время0
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
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  • Удаление на 20 минут
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  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
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