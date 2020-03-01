27 сейвов Бобровского не помогли «Флориде» избежать поражения от «Чикаго» по буллитам
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» принимал «Чикаго Блэкхоукс».
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» принимал «Чикаго Блэкхоукс».
Встреча проходила в Санрайзе (США) на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и завершилась победой гостей по буллитам со счётом 3:2.
Счёт в этом матче был открыт на 4-й минуте 1-го периода усилиями канадского форварда «Флориды» Майка Хоффмана, забросившего 27-ю шайбу в сезоне. На 12-й минуте нападающий гостей Джонатан Тэйвз сравнял счёт, а на 7-й минуте 2-го периода Дрейк Каджула вывел «Чикаго» вперёд — 2:1. «Пантерз» удалось сравнять счёт лишь за минуту до конца основного времени, отличился канадский защитник Майк Мэтисон. В буллитной серии сильнее оказались игроки «Чикаго». Победный штрафной бросок на счету Джонатана Тэйвза.
30-летний российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов провёл на льду 20 минут и 40 секунд, не отметившись результативными действиями и завершив встречу с показателем полезности «0».
Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский провёл полный матч и отразил 27 бросков из 29.
«Чикаго Блэкхоукс», набрав 66 очков в 65 матчах, занимает 12-е место в Западной конференции. «Флорида Пантерз» (73) — 11-е на Востоке.
|Джоэль Кенневилль
|Джереми Коллитон
|Сергей Бобровский
|Кори Кроуфорд
|04:07
|Майк I Хоффман
|06:26
|Маккензи Уигар
|12:54
|Джонатан Тэйвз(Адам Боквист, Доминик Кубалик)
|13:26
|Джонатан Юбердо
|17:13
|Эрик Хаула
|26:21
|Дрейк Каджула(Коннор Мерфи, Джонатан Тэйвз)
|28:09
|Олли Мяяття
|30:13
|Данкан Кит
|41:11
|Кирби Дак
|58:32
|Майкл Матесон(Майк I Хоффман)
|победный бросок: Джонатан Тэйвз(Чикаго Блэкхокс)
Майк I Хоффман (Флорида Пантерз), Джонатан Тэйвз (Чикаго Блэкхокс), Кори Кроуфорд (Чикаго Блэкхокс)
|6
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0