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10:52 (мск), источник: Чемпионат.com

27 сейвов Бобровского не помогли «Флориде» избежать поражения от «Чикаго» по буллитам

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» принимал «Чикаго Блэкхоукс».

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Встреча проходила в Санрайзе (США) на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и завершилась победой гостей по буллитам со счётом 3:2.

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Счёт в этом матче был открыт на 4-й минуте 1-го периода усилиями канадского форварда «Флориды» Майка Хоффмана, забросившего 27-ю шайбу в сезоне. На 12-й минуте нападающий гостей Джонатан Тэйвз сравнял счёт, а на 7-й минуте 2-го периода Дрейк Каджула вывел «Чикаго» вперёд — 2:1. «Пантерз» удалось сравнять счёт лишь за минуту до конца основного времени, отличился канадский защитник Майк Мэтисон. В буллитной серии сильнее оказались игроки «Чикаго». Победный штрафной бросок на счету Джонатана Тэйвза.

30-летний российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов провёл на льду 20 минут и 40 секунд, не отметившись результативными действиями и завершив встречу с показателем полезности «0».

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский провёл полный матч и отразил 27 бросков из 29.

«Чикаго Блэкхоукс», набрав 66 очков в 65 матчах, занимает 12-е место в Западной конференции. «Флорида Пантерз» (73) — 11-е на Востоке.

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Флорида Пантерз
2:3Б
1:1, 0:1, 1:0, 0:0
Чикаго Блэкхокс
Хоккей, НХЛ, Неделя 231.03.2020, 02:00 (МСК UTC+3)BB&T Center
Главные тренеры
Джоэль КенневилльДжереми Коллитон
Вратари
Сергей БобровскийКори Кроуфорд
1-й период
04:07Майк I Хоффман
06:26Маккензи Уигар
12:54Джонатан Тэйвз(Адам Боквист, Доминик Кубалик)
13:26Джонатан Юбердо
17:13Эрик Хаула
2-й период
26:21Дрейк Каджула(Коннор Мерфи, Джонатан Тэйвз)
28:09Олли Мяяття
30:13Данкан Кит
3-й период
41:11Кирби Дак
58:32Майкл Матесон(Майк I Хоффман)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Джонатан Тэйвз(Чикаго Блэкхокс)
Лучшие игроки матча
Майк I Хоффман (Флорида Пантерз), Джонатан Тэйвз (Чикаго Блэкхокс), Кори Кроуфорд (Чикаго Блэкхокс)
Статистика
6Штрафное время6
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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