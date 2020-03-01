27 сейвов Бобровского не помогли «Флориде» избежать поражения от «Чикаго» по буллитам

Встреча проходила в Санрайзе (США) на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и завершилась победой гостей по буллитам со счётом 3:2.

Счёт в этом матче был открыт на 4-й минуте 1-го периода усилиями канадского форварда «Флориды» Майка Хоффмана, забросившего 27-ю шайбу в сезоне. На 12-й минуте нападающий гостей Джонатан Тэйвз сравнял счёт, а на 7-й минуте 2-го периода Дрейк Каджула вывел «Чикаго» вперёд — 2:1. «Пантерз» удалось сравнять счёт лишь за минуту до конца основного времени, отличился канадский защитник Майк Мэтисон. В буллитной серии сильнее оказались игроки «Чикаго». Победный штрафной бросок на счету Джонатана Тэйвза.