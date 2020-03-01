Анисимов — надежда сборной России на чемпионате мира. Он не поник в худшем канадском клубе НХЛ

С точки зрения клубов НХЛ, дедлайн — последняя возможность усилиться перед плей-офф. Для тех, кто об этом самом плей-офф только мечтает, это шанс сработать на перспективу, получив проспектов или ценные драфт-пики. А что такое дедлайн для игроков? На примере Ильи Ковальчука мы знаем, что порой это надежда все-таки выиграть долгожданный трофей. Или, по крайней мере, оставаться в борьбе до самого конца.

Те, кто сменили безнадежные команды на боеспособные, как минимум на одну серию плей-офф продлили себе сезон. А главное — они не чувствуют себя лишними, не задумываются о мотивации.

Всем остальным приходится потрудиться, чтобы доставать из себя силы выходить на игры, которые уже ничего не решают. Одним из таких несчастных оказался Артем Анисимов.

Покинуть нынешнюю «Оттаву» за радость каждому. Из четверки русских хоккеистов, начинавших сезон в столице Канады, это не касалось разве что Виталия Абрамова. Для молодого форварда играть за любой клуб НХЛ — счастье. Тогда как Анисимов, Наместников и Зайцев уже видели лучшую жизнь. И Артем с Никитой наверняка позавидовали Владиславу, который вырвался из «Оттавы» в амбициозный «Колорадо».

Анисимов, проводящий не самый удачный сезон, мог окончательно поникнуть. Вместо этого российский нападающий прервал серию из пяти матчей без голов. Да, сделать ему это удалось с не менее бедовым «Детройтом», но какая разница? В матче двух худших команд Восточной конференции он был самым заметным действующим лицом.

Именно Анисимов сократил разрыв в счете, когда во втором периоде «Детройт» вел 2:0. Артему доверили большинство «Оттавы», а он вспомнил о наличии в своем арсенале приличного кистевого броска. Из правого круга вбрасывания россиянин выстрелил без шансов для вратаря.

На этом Анисимов не остановился и оформил дубль. Второй в этом сезоне. До этого он отгрузил две шайбы в ворота «Баффало» в середине февраля. На этот раз Артем откликнулся на передачу Джейса Гаврилюка в контратаке.

Эта шайба Анисимова могла стать победной, но его партнеры по «Сенаторс» преимущество не удержали. Команды доигрались до буллитов, где Артем реализовал свою попытку. Но главное, что такие матчи-вспышки в исполнении нашего центрфорварда добавляют оптимизма в преддверии чемпионата мира. Анисимов — один из немногих опытных энхаэловцев, кто будет доступен в мае для сборной России. То, что он находится в хорошей форме, позволяет рассматривать его как одного из потенциальных лидеров нашей национальной команды.