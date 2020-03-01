Анисимов — надежда сборной России на чемпионате мира. Он не поник в худшем канадском клубе НХЛ
У него дубль и буллит в ворота «Детройта».
У него дубль и буллит в ворота «Детройта».
С точки зрения клубов НХЛ, дедлайн — последняя возможность усилиться перед
Те, кто сменили безнадежные команды на боеспособные, как минимум на одну серию
Покинуть нынешнюю «Оттаву» за радость каждому. Из четверки русских хоккеистов, начинавших сезон в столице Канады, это не касалось разве что Виталия Абрамова. Для молодого форварда играть за любой клуб НХЛ — счастье. Тогда как Анисимов, Наместников и Зайцев уже видели лучшую жизнь. И Артем с Никитой наверняка позавидовали Владиславу, который вырвался из «Оттавы» в амбициозный «Колорадо».
Анисимов, проводящий не самый удачный сезон, мог окончательно поникнуть. Вместо этого российский нападающий прервал серию из пяти матчей без голов. Да, сделать ему это удалось с не менее бедовым «Детройтом», но какая разница? В матче двух худших команд Восточной конференции он был самым заметным действующим лицом.
Именно Анисимов сократил разрыв в счете, когда во втором периоде «Детройт» вел 2:0. Артему доверили большинство «Оттавы», а он вспомнил о наличии в своем арсенале приличного кистевого броска. Из правого круга вбрасывания россиянин выстрелил без шансов для вратаря.
На этом Анисимов не остановился и оформил дубль. Второй в этом сезоне. До этого он отгрузил две шайбы в ворота «Баффало» в середине февраля. На этот раз Артем откликнулся на передачу Джейса Гаврилюка в контратаке.
Эта шайба Анисимова могла стать победной, но его партнеры по «Сенаторс» преимущество не удержали. Команды доигрались до буллитов, где Артем реализовал свою попытку. Но главное, что такие
|Ди Джей Смит
|Джефф Блэшилл
|Маркус Хегберг
|Джонатан Бернье
|01:17
|Сэм Ганье
|03:59
|Франс Нильсен(Адам Эрне)
|15:13
|Ник Пол
|26:59
|Дилан Ларкин(Робби Фаббри, Тайлер Бертуцци)
|30:15
|Джонатан Бернье
|32:31
|Алекс Бига
|33:42
|Артем Анисимов(Крис Тирни, Майк Райлли)
|38:40
|Дилан Ларкин
|41:48
|Скотт Сабурин(Тома Шабо, Мэттью Пека)
|46:09
|Артем Анисимов(Ник Пол, Джейс Гаврилюк)
|47:27
|Никита Зайцев
|47:46
|Сэм Ганье(Дилан Ларкин, Филип Гронек)
|62:26
|Робби Фаббри
|победный бросок: Артем Анисимов(Оттава Сенаторз)
Артем Анисимов (Оттава Сенаторз), Дилан Ларкин (Детройт Ред Уингз), Тома Шабо (Оттава Сенаторз)
|4
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0