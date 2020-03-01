Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс
Питтсбург Пингвинз
50
Хоккей. НХЛ
06:00
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
32
Хоккей. НХЛ
20:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
04:00
Аризона Койотс
Баффало Сэйбрз
52
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз
Даллас Старз
Б
43
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл Ливз
Ванкувер Кэнакс
42
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль Канадиенс
Каролина Харрикейнз
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава Сенаторз
Детройт Ред Уингз
Б
43
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл Предаторз
Колорадо Эвеланш
23
Хоккей. НХЛ
23:59
Флорида Пантерз
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
02:00
Флорида Пантерз
Чикаго Блэкхокс
Б
23
Хоккей. НХЛ
29.02
Лос-Анджелес Кингз
Нью-Джерси Дэвилз
ОТ
21
Хоккей. НХЛ
29.02
Тампа-Бэй Лайтнинг
Калгари Флэймз
43
Все события
Фоторепортажи
11«Реал» уступил «Ман Сити» в Лиге чемпионов
12Этери Тутберидзе — мастер по созданию чемпионок
12:15 (мск), источник: ТАСС

Шайба Гурьянова не спасла «Даллас» от поражения в матче НХЛ против «Сент-Луиса»

ТАСС, 1 марта. «Даллас» на выезде в серии буллитов уступил «Сент-Луису» со счетом 3:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Наверх

Победный буллит забросил Райан О'Райли. В составе «Далласа» отличился российский форвард Денис Гурьянов (36-я минута), также шайбы забросили Тайлер Сегин (9) и Йон Клингберг (60), у «Сент-Луиса» на свой счет шайбы записали Давид Перрон (13), Тайлер Бозак (25) и Брэйден Шенн (34).

22-летний Гурьянов провел на льду 12 минут 48 секунд, нанес два броска в створ при показателе полезности «+1», нападающий провел 60-й матч в сезоне и набрал 29-е очко (20 шайб + 9 передач), он отличился в третьем матче подряд. Его партнер по клубу и амплуа Александр Радулов сыграл 15 минут 52 секунд, дважды попал в створ и завершил матч с показателем полезности «0». Ворота «Далласа» защищал россиянин Антон Худобин, который отразил 26 из 29 бросков. В составе «Сент-Луиса» участие в матче принял российский нападающий Иван Барбашев, сыгравший 12 минут 28 секунд, не отметившийся бросками в створ и завершивший матч с нулевым показателем полезности.

Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко продолжает отсутствовать из-за травмы плеча, он должен вернуться в строй в апреле.

«Сент-Луис» лидирует в Западной конференции, набрав 88 очков в 66 матчах, клуб одержал седьмую победу подряд. «Даллас» идет третьим в этой же конференции, в активе клуба 81 очко в 65 играх. В следующем матче «Даллас» на выезде сыграет с «Эдмонтоном» 4 марта, в тот же день «Сент-Луис» в гостях встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Также в воскресенье «Аризона» на своем льду обыграла «Баффало» со счетом 5:2, уступая после первого периода с разницей в две шайбы.

Читайте также
Сент-Луис Блюз
4:3Б
1:1, 2:1, 0:1, 0:0
Даллас Старз
Хоккей, НХЛ, Неделя 231.03.2020, 04:00 (МСК UTC+3)Enterprise Center
Главные тренеры
Крэйг БерубиРик Боунесс
Вратари
Джейк АлленАнтон Худобин(Антон Худобин)
1-й период
08:30Тайлер Сегин(Йон Клингберг)
12:56Дэвид Перрон(Винс Данн)
2-й период
20:29Роопе Хинтс
22:50Джейми Олексяк
24:19Тайлер Бозак(Винс Данн, Роберт Томас)
25:31Александр Радулов
33:06Брэйден Шенн(Райан О`Райлли, Алекс Пьетранджело)
35:06Денис Гурьянов
3-й период
59:41Йон Клингберг(Джейми Бенн, Кори Перри)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Райан О`Райлли(Сент-Луис Блюз)
Лучшие игроки матча
Райан О`Райлли (Сент-Луис Блюз), Винс Данн (Сент-Луис Блюз), Джейк Аллен (Сент-Луис Блюз)
Статистика
0Штрафное время6
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Даллас Старз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Сент-Луис Блюз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 "Вдумайтесь - ничего нет. Ни проб, ни результатов"
Емельяненко: удар пришелся в висок, и я почувствовал, как пошел вниз
Анисимов — надежда сборной России на чемпионате мира
Сарр сделал то, что не смогла вся АПЛ, — уничтожил «Ливерпуль»
Тремя матчами в воскресенье завершится 20-й тур РПЛ
Смолов стал больше работать на команду. «Сельте» это не помогло
Кучеров набрал очки в 19-м матче НХЛ подряд (видео)
IBU выступил с заявлением о возможной отмене этапов Кубка мира
Фанаты «Локомотива» избили болельщика «Зенита» на трибуне
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь