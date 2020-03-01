Шайба Гурьянова не спасла «Даллас» от поражения в матче НХЛ против «Сент-Луиса»

Победный буллит забросил Райан О'Райли. В составе «Далласа» отличился российский форвард Денис Гурьянов (36-я минута), также шайбы забросили Тайлер Сегин (9) и Йон Клингберг (60), у «Сент-Луиса» на свой счет шайбы записали Давид Перрон (13), Тайлер Бозак (25) и Брэйден Шенн (34).

22-летний Гурьянов провел на льду 12 минут 48 секунд, нанес два броска в створ при показателе полезности «+1», нападающий провел 60-й матч в сезоне и набрал 29-е очко (20 шайб + 9 передач), он отличился в третьем матче подряд. Его партнер по клубу и амплуа Александр Радулов сыграл 15 минут 52 секунд, дважды попал в створ и завершил матч с показателем полезности «0». Ворота «Далласа» защищал россиянин Антон Худобин, который отразил 26 из 29 бросков. В составе «Сент-Луиса» участие в матче принял российский нападающий Иван Барбашев, сыгравший 12 минут 28 секунд, не отметившийся бросками в створ и завершивший матч с нулевым показателем полезности.

Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко продолжает отсутствовать из-за травмы плеча, он должен вернуться в строй в апреле.

«Сент-Луис» лидирует в Западной конференции, набрав 88 очков в 66 матчах, клуб одержал седьмую победу подряд. «Даллас» идет третьим в этой же конференции, в активе клуба 81 очко в 65 играх. В следующем матче «Даллас» на выезде сыграет с «Эдмонтоном» 4 марта, в тот же день «Сент-Луис» в гостях встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс».