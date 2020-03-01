«Эдмонтон» обыграл «Виннипег». Драйзайтль первым в сезоне НХЛ преодолел рубеж в 100 очков
ТАСС, 1 марта. «Эдмонтон» победил «Виннипег» со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 1 марта. «Эдмонтон» победил «Виннипег» со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Леон Драйзайтль (7-я и 40-я минуты) и Райан
Драйзайтль первым в текущем сезоне достиг отметки в 100 набранных очков. Немецкий форвард лидирует в гонке бомбардиров, в его активе 102 очка (39 шайб + 63 передачи) в 65 матчах. Его ближайшим преследователем является чешский нападающий «Бостона» Давид Пастрняк, на счету которого 91 (47+44) очко в 66 встречах. Третье место по этому показателю занимает канадский форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, набравший 89 (31+58) очков в 59 играх.
«Эдмонтон» поднялся на пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 76 очков в 65 матчах. «Виннипег» идет девятым, имея в активе 72 очка после 67 встреч.
В следующем матче «Эдмонтон» 3 марта в гостях сыграет с «Нэшвиллом», «Виннипег» днем позднее на домашней площадке примет «Баффало».
|Дэйв Типпетт
|Пол Морис
|Майк Смит
|Коннор Хеллебайк(Коннор Хеллебайк)
|05:22
|Дилан Демело
|06:27
|Леон Драйзайтль(Райан Ньюджент-Хопкинс, Коннор Макдэвид)
|33:23
|Логан Шоу(Габриель Бурк, Ник Шор)
|33:57
|Кайл Коннор(Блэйк Уилер, Энтони Битетто)
|36:51
|Райан Ньюджент-Хопкинс
|38:34
|Дмитрий Куликов
|39:47
|Леон Драйзайтль(Райан Ньюджент-Хопкинс, Коннор Макдэвид)
|54:44
|Райан Ньюджент-Хопкинс(Леон Драйзайтль, Адам Ларссон)
|55:16
|Калеб Джонс
Леон Драйзайтль (Эдмонтон Ойлерз), Райан Ньюджент-Хопкинс (Эдмонтон Ойлерз), Майк Смит (Эдмонтон Ойлерз)
|4
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0