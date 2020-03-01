«Эдмонтон» обыграл «Виннипег». Драйзайтль первым в сезоне НХЛ преодолел рубеж в 100 очков

Источник: AFP 2020

В составе победителей шайбы забросили Леон Драйзайтль (7-я и 40-я минуты) и Райан Нюджент-Хопкинс (55). У проигравших отличились Логан Шоу (34) и Кайл Коннор (34). Драйзайтль также отметился результативной передачей.

Драйзайтль первым в текущем сезоне достиг отметки в 100 набранных очков. Немецкий форвард лидирует в гонке бомбардиров, в его активе 102 очка (39 шайб + 63 передачи) в 65 матчах. Его ближайшим преследователем является чешский нападающий «Бостона» Давид Пастрняк, на счету которого 91 (47+44) очко в 66 встречах. Третье место по этому показателю занимает канадский форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, набравший 89 (31+58) очков в 59 играх.

«Эдмонтон» поднялся на пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 76 очков в 65 матчах. «Виннипег» идет девятым, имея в активе 72 очка после 67 встреч.