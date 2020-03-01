Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс
Питтсбург Пингвинз
50
Хоккей. НХЛ
06:00
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
32
Хоккей. НХЛ
20:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
04:00
Аризона Койотс
Баффало Сэйбрз
52
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз
Даллас Старз
Б
43
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл Ливз
Ванкувер Кэнакс
42
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль Канадиенс
Каролина Харрикейнз
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава Сенаторз
Детройт Ред Уингз
Б
43
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл Предаторз
Колорадо Эвеланш
23
Хоккей. НХЛ
02:00
Флорида Пантерз
Чикаго Блэкхокс
Б
23
Хоккей. НХЛ
23:59
Флорида Пантерз
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
29.02
Лос-Анджелес Кингз
Нью-Джерси Дэвилз
ОТ
21
Хоккей. НХЛ
29.02
Тампа-Бэй Лайтнинг
Калгари Флэймз
43
Все события
Фоторепортажи
11«Реал» уступил «Ман Сити» в Лиге чемпионов
12Этери Тутберидзе — мастер по созданию чемпионок
12:22 (мск), источник: ТАСС

«Эдмонтон» обыграл «Виннипег». Драйзайтль первым в сезоне НХЛ преодолел рубеж в 100 очков

ТАСС, 1 марта. «Эдмонтон» победил «Виннипег» со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Наверх
Источник: AFP 2020

В составе победителей шайбы забросили Леон Драйзайтль (7-я и 40-я минуты) и Райан Нюджент-Хопкинс (55). У проигравших отличились Логан Шоу (34) и Кайл Коннор (34). Драйзайтль также отметился результативной передачей.

Драйзайтль первым в текущем сезоне достиг отметки в 100 набранных очков. Немецкий форвард лидирует в гонке бомбардиров, в его активе 102 очка (39 шайб + 63 передачи) в 65 матчах. Его ближайшим преследователем является чешский нападающий «Бостона» Давид Пастрняк, на счету которого 91 (47+44) очко в 66 встречах. Третье место по этому показателю занимает канадский форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, набравший 89 (31+58) очков в 59 играх.

«Эдмонтон» поднялся на пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 76 очков в 65 матчах. «Виннипег» идет девятым, имея в активе 72 очка после 67 встреч.

В следующем матче «Эдмонтон» 3 марта в гостях сыграет с «Нэшвиллом», «Виннипег» днем позднее на домашней площадке примет «Баффало».

Эдмонтон Ойлерз
3:2
1:0, 1:2, 1:0
Виннипег Джетс
Хоккей, НХЛ, Неделя 231.03.2020, 06:00 (МСК UTC+3)Rogers Place
Главные тренеры
Дэйв ТиппеттПол Морис
Вратари
Майк СмитКоннор Хеллебайк(Коннор Хеллебайк)
1-й период
05:22Дилан Демело
06:27Леон Драйзайтль(Райан Ньюджент-Хопкинс, Коннор Макдэвид)
2-й период
33:23Логан Шоу(Габриель Бурк, Ник Шор)
33:57Кайл Коннор(Блэйк Уилер, Энтони Битетто)
36:51Райан Ньюджент-Хопкинс
38:34Дмитрий Куликов
39:47Леон Драйзайтль(Райан Ньюджент-Хопкинс, Коннор Макдэвид)
3-й период
54:44Райан Ньюджент-Хопкинс(Леон Драйзайтль, Адам Ларссон)
55:16Калеб Джонс
Лучшие игроки матча
Леон Драйзайтль (Эдмонтон Ойлерз), Райан Ньюджент-Хопкинс (Эдмонтон Ойлерз), Майк Смит (Эдмонтон Ойлерз)
Статистика
4Штрафное время4
0Игра в большинстве0
2Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Эдмонтон Ойлерз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Виннипег Джетс
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 "Вдумайтесь - ничего нет. Ни проб, ни результатов"
Емельяненко: удар пришелся в висок, и я почувствовал, как пошел вниз
Анисимов — надежда сборной России на чемпионате мира
Сарр сделал то, что не смогла вся АПЛ, — уничтожил «Ливерпуль»
Тремя матчами в воскресенье завершится 20-й тур РПЛ
Смолов стал больше работать на команду. «Сельте» это не помогло
Кучеров набрал очки в 19-м матче НХЛ подряд (видео)
IBU выступил с заявлением о возможной отмене этапов Кубка мира
Фанаты «Локомотива» избили болельщика «Зенита» на трибуне
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь