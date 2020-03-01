Панарин побил русский рекорд «Рейнджерс»! Но провальный период отдалил его команду от плей-офф
Ньюйоркцы проиграли «Филадельфии» — 3:5.
Ньюйоркцы проиграли «Филадельфии» — 3:5.
«Питтсбург» проиграл пять последних матчей, а «Айлендерс» — три. «Каролина» — три из четырех, «Вашингтон»? — семь из десяти, а «Айлендерс» — девять из одиннадцати. Команды Столичного дивизиона в феврале в целом и особенно второй половине этого месяца мощно обвалились — и «Филадельфия» рванула так, что подвинула всех, кроме «Кэпс». До них «Флайерз» пока не добрались — не хватает очка.
«Филадельфию» никто не называл (да и до сих пор не называет) в числе фаворитов «Востока», но с такими провалами конкурентов все возможно. Теперь за пару дней «летчики» дважды прибили «Рейнджерс», который приблизились к зоне
Команды сыграли между собой три раза в сезоне — и общий счет их встреч 17:6 в пользу «Филадельфии». 5:1, 5:2 и 5:3. Вчера «Рейнджерс» развалились во втором периоде, а сегодня уже в первом, при этом не было ни дикого навала со стороны «Флайерз» — просто непростительная расхлябанность хозяев, которая приводила то к глупым удалениям, то к ошибкам в обороне. Ну и невезение — ньюйоркцы наиграли на большее, чем на пять шайб за два матча, но многовато попадали в стойки ворот Картера Харта. Который и сам выиграл дуэль сначала у Александра Георгиева, а затем и вернувшегося в стартовый состав Хенрика Лундквиста. Как бы на их месте выглядел Шестеркин — мы уже, увы, не узнаем
В третьем периоде «Рейнджерс» вернулись в игру и даже заставили гостей понервничать. Проблема в том, что Крайдеру нет реальной замены в тройке с Микой Зибанежадом и Павлом Бучневичем, а перевод туда Артемия Панарина сразу превращает топ-6 атаки в одно
Артемий, кстати, вернулся на третью строчку в списке бомбардиров и набрал 90 очков. И установил сразу два рекорда: для россиян в «Рейнджерс» по результативности — 88 баллов было у Сергея Зубова и личный по длительности серии с очками — 13 матчей. Но, увы, еще на шаг отдалился от розыгрыша Кубка Стэнли.
|Дэвид Куинн
|Ален Виньо
|Хенрик Лундквист
|Картер Харт
|00:23
|Райан Линдгрен
|01:52
|Мэтт Нисканен(Трэвис Санхейм, Николя Обе-Кубель)
|05:36
|Скотт Лотон
|10:46
|Райан Стром
|11:19
|Шон Кутюрье(Якуб Ворачек, Трэвис Конекны)
|16:16
|Кевин Хэйс
|17:53
|Михаэль Раффль(Дерек Грант)
|21:23
|Дерек Грант(Тайлер Питлик, Трэвис Санхейм)
|28:39
|Брендан Лемье
|28:39
|Брендан Лемье
|32:17
|Нэйт Томпсон
|32:34
|Мика Зибанежад(Артемий Панарин, Энтони Дианджело)
|33:20
|Трэвис Санхейм
|35:29
|Райан Стром
|35:34
|Трэвис Конекны(Якуб Ворачек, Иван Проворов)
|37:13
|Бретт Хауден
|45:21
|Мэтт Нисканен
|45:33
|Павел Бучневич(Энтони Дианджело, Мика Зибанежад)
|51:29
|Нэйт Томпсон
|52:39
|Мика Зибанежад(Артемий Панарин, Бретт Хауден)
Дерек Грант (Филадельфия Флайерз), Трэвис Конекны (Филадельфия Флайерз), Мика Зибанежад (Нью-Йорк Рейнджерс)
|20
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|3
|Голы в большинстве
|3
|0
|Голы в меньшинстве
|1