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1 марта, источник: Спорт-Экспресс

Панарин побил русский рекорд «Рейнджерс»! Но провальный период отдалил его команду от плей-офф

Ньюйоркцы проиграли «Филадельфии» — 3:5.

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Источник: AFP 2020

«Питтсбург» проиграл пять последних матчей, а «Айлендерс» — три. «Каролина» — три из четырех, «Вашингтон»? — семь из десяти, а «Айлендерс» — девять из одиннадцати. Команды Столичного дивизиона в феврале в целом и особенно второй половине этого месяца мощно обвалились — и «Филадельфия» рванула так, что подвинула всех, кроме «Кэпс». До них «Флайерз» пока не добрались — не хватает очка.

«Филадельфию» никто не называл (да и до сих пор не называет) в числе фаворитов «Востока», но с такими провалами конкурентов все возможно. Теперь за пару дней «летчики» дважды прибили «Рейнджерс», который приблизились к зоне плей-офф, но сначала потеряли Игоря Шестеркина, затем Криса Крайдера, а теперь еще и четыре важнейших очка.

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Команды сыграли между собой три раза в сезоне — и общий счет их встреч 17:6 в пользу «Филадельфии». 5:1, 5:2 и 5:3. Вчера «Рейнджерс» развалились во втором периоде, а сегодня уже в первом, при этом не было ни дикого навала со стороны «Флайерз» — просто непростительная расхлябанность хозяев, которая приводила то к глупым удалениям, то к ошибкам в обороне. Ну и невезение — ньюйоркцы наиграли на большее, чем на пять шайб за два матча, но многовато попадали в стойки ворот Картера Харта. Который и сам выиграл дуэль сначала у Александра Георгиева, а затем и вернувшегося в стартовый состав Хенрика Лундквиста. Как бы на их месте выглядел Шестеркин — мы уже, увы, не узнаем из-за злосчастной аварии.

В третьем периоде «Рейнджерс» вернулись в игру и даже заставили гостей понервничать. Проблема в том, что Крайдеру нет реальной замены в тройке с Микой Зибанежадом и Павлом Бучневичем, а перевод туда Артемия Панарина сразу превращает топ-6 атаки в одно по-настоящему сильное звено. Панарин — лучший российский форвард этого сезона НХЛ, Зибанежад — лучший шведский, но в плей-офф только на них одних «Рейнджерс» не заехать.

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Артемий, кстати, вернулся на третью строчку в списке бомбардиров и набрал 90 очков. И установил сразу два рекорда: для россиян в «Рейнджерс» по результативности — 88 баллов было у Сергея Зубова и личный по длительности серии с очками — 13 матчей. Но, увы, еще на шаг отдалился от розыгрыша Кубка Стэнли.

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20 февраля© Ньюстюб
Нью-Йорк Рейнджерс
3:5
0:3, 1:2, 2:0
Филадельфия Флайерз
Хоккей, НХЛ, Неделя 231.03.2020, 20:00 (МСК UTC+3)Madison Square Garden
Главные тренеры
Дэвид КуиннАлен Виньо
Вратари
Хенрик ЛундквистКартер Харт
1-й период
00:23Райан Линдгрен
01:52Мэтт Нисканен(Трэвис Санхейм, Николя Обе-Кубель)
05:36Скотт Лотон
10:46Райан Стром
11:19Шон Кутюрье(Якуб Ворачек, Трэвис Конекны)
16:16Кевин Хэйс
17:53Михаэль Раффль(Дерек Грант)
2-й период
21:23Дерек Грант(Тайлер Питлик, Трэвис Санхейм)
28:39Брендан Лемье
28:39Брендан Лемье
32:17Нэйт Томпсон
32:34Мика Зибанежад(Артемий Панарин, Энтони Дианджело)
33:20Трэвис Санхейм
35:29Райан Стром
35:34Трэвис Конекны(Якуб Ворачек, Иван Проворов)
37:13Бретт Хауден
3-й период
45:21Мэтт Нисканен
45:33Павел Бучневич(Энтони Дианджело, Мика Зибанежад)
51:29Нэйт Томпсон
52:39Мика Зибанежад(Артемий Панарин, Бретт Хауден)
Лучшие игроки матча
Дерек Грант (Филадельфия Флайерз), Трэвис Конекны (Филадельфия Флайерз), Мика Зибанежад (Нью-Йорк Рейнджерс)
Статистика
20Штрафное время12
0Игра в большинстве0
3Голы в большинстве3
0Голы в меньшинстве1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Нью-Йорк Рейнджерс
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