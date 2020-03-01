Панарин побил русский рекорд «Рейнджерс»! Но провальный период отдалил его команду от плей-офф

Источник: AFP 2020

«Питтсбург» проиграл пять последних матчей, а «Айлендерс» — три. «Каролина» — три из четырех, «Вашингтон»? — семь из десяти, а «Айлендерс» — девять из одиннадцати. Команды Столичного дивизиона в феврале в целом и особенно второй половине этого месяца мощно обвалились — и «Филадельфия» рванула так, что подвинула всех, кроме «Кэпс». До них «Флайерз» пока не добрались — не хватает очка.

«Филадельфию» никто не называл (да и до сих пор не называет) в числе фаворитов «Востока», но с такими провалами конкурентов все возможно. Теперь за пару дней «летчики» дважды прибили «Рейнджерс», который приблизились к зоне плей-офф, но сначала потеряли Игоря Шестеркина, затем Криса Крайдера, а теперь еще и четыре важнейших очка.

Команды сыграли между собой три раза в сезоне — и общий счет их встреч 17:6 в пользу «Филадельфии». 5:1, 5:2 и 5:3. Вчера «Рейнджерс» развалились во втором периоде, а сегодня уже в первом, при этом не было ни дикого навала со стороны «Флайерз» — просто непростительная расхлябанность хозяев, которая приводила то к глупым удалениям, то к ошибкам в обороне. Ну и невезение — ньюйоркцы наиграли на большее, чем на пять шайб за два матча, но многовато попадали в стойки ворот Картера Харта. Который и сам выиграл дуэль сначала у Александра Георгиева, а затем и вернувшегося в стартовый состав Хенрика Лундквиста. Как бы на их месте выглядел Шестеркин — мы уже, увы, не узнаем из-за злосчастной аварии.

В третьем периоде «Рейнджерс» вернулись в игру и даже заставили гостей понервничать. Проблема в том, что Крайдеру нет реальной замены в тройке с Микой Зибанежадом и Павлом Бучневичем, а перевод туда Артемия Панарина сразу превращает топ-6 атаки в одно по-настоящему сильное звено. Панарин — лучший российский форвард этого сезона НХЛ, Зибанежад — лучший шведский, но в плей-офф только на них одних «Рейнджерс» не заехать.