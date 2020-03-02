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12:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Русская тройка «Вашингтона» покоряет Америку! Первое очко Ковальчука и дубль Овечкина!

Это случилось. Ковальчук, Кузнецов и Овечкин сыграли вместе и забили гол.

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Наверное, не было в России хоккейного болельщика, который бы после того, как узнал о переходе Ильи Ковальчука в «Вашингтон», не размышлял на тему его потенциальной связки с Александром Овечкиным. Кто-то предполагал, что двух российских звёзд непременно будут ставить в одно сочетание, другие сомневались, но было понятно, что при определённых условиях главный тренер «Кэпиталз» Тодд Рирден готов рискнуть и сформировать — пусть и на время — русскую тройку.

Во время загрузки произошла ошибка.

В выездном матче с «Миннесотой» этот эксперимент состоялся. А поскольку матч оказался для «столичных» победным, то его вполне можно признать удачным, тем более что наши герои не ушли со льда без голов.

Впрочем, началось всё для «Вашингтона» не слишком радостно. На третьей минуте встречи пара защитников Михал Кемпны — Дмитрий Орлов не уследила за быстрым Райаном Донато, который убежал один на один. Забить в этом отрыве он не сумел, но воспользовался удивительной пассивностью обороны и голкипера Брэйдена Холтби, доиграв эпизод до конца.

Официальный сайт НХЛ

Вскоре сама же «Миннесота» подарила гостям прекрасный шанс сравнять счёт, когда после удалений Патерина и Стэлока «дикари» остались втроём. Эту возможность реализовал Овечкин, который своим классическим щелчком в касание забил 44-й гол в сезоне.

Официальный сайт НХЛ

Ещё через три минуты Рихард Паник вывел «Кэпиталз» вперёд, ну, а затем случился по-настоящему исторический момент. Евгений Кузнецов, Ковальчук и Овечкин вышли на лёд вместе, что завершилось ещё одним голом капитана «Вашингтона». Ковальчук протащил шайбу по правому флангу и сбросил в центр на Евгения, который привычно нашёл Великую Восьмёрку на чистом льду в левом круге вбрасывания.

Для Ковальчука этот голевой пас стал первым результативным баллом, набранным в форме «Вашингтона». Детская мечта сыграть с Овечкиным вместе, о которой не так давно Илья говорил в интервью, сбылась. Для Александра вторая шайба в этом матче стала 45-й в сезоне, а по голам, забитым на выезде (356), Овечкин вышел на третье место в истории НХЛ после Уэйна Гретцки (402) и Стива Айзермана (362).

Официальный сайт НХЛ

По среднематчевой голевой активности Овечкин за свою карьеру обижал «Миннесоту» чаще, чем всех остальных — 17 голов в 17 матчах.

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Публика была вправе ожидать очередного хет-трика, но не случилось. Кевин Фиала забил вскоре после Овечкина, а в третьем периоде команды обменялись голами, и, таким образом, «российская» шайба «Вашингтона» стала для «Кэпиталз» победной.

«Почему я так хорошо играю против “Миннесоты” в гостях? Не знаю. Тут особая, эмоциональная обстановка. Наверное, потому что многие игроки родом отсюда. Это чувствуется, все заряжены и очень эмоциональны. Что касается гола, забитого вместе с Ильёй и Кузнецовым, то вся команда старается помочь Ковальчуку. Он пытается адаптироваться, потому что у нас другая система игры, другие партнёры. Он с каждым матчем действует лучше и лучше, старается показывать свой максимум», — отметил капитан «столичных» после матча.

Овечкин второй сезон подряд 1 марта забивает свой 45-й гол в регулярном чемпионате. Он снова догнал Остона Мэттьюса из «Торонто» и до лидера снайперской гонки Давида Пастрняка ему осталось две шайбы.

Максим Замятин

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Миннесота Уайлд
3:4
2:3, 0:0, 1:1
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей, НХЛ, Неделя 242.03.2020, 04:00 (МСК UTC+3)Xcel Energy Center
Главные тренеры
Дин ЭвасонТодд Рирден
Вратари
Алекс Стэлок(Алекс Стэлок)Брэйден Холтби
1-й период
03:01Райан Донато(Райан Сутер)
05:29Грег Патерин
06:12Алекс Стэлок
07:21Александр Овечкин(Никлас II Бэкстрем, Джон Карлсон)
10:28Рихард Паник(Карл Хагелин)
10:59Александр Овечкин(Евгений Кузнецов, Илья Ковальчук)
11:56Никлас II Бэкстрем
13:13Кевин Фиала(Джаред Сперджен, Брэд Хант)
18:57Райан Хартман
18:57Райан Хартман
18:57Бренден Диллон
18:57Илья Ковальчук
18:57Илья Ковальчук
2-й период
28:31Джордан Гринуэй
28:31Райан Сутер
28:31Гарнет Хэтэуэй
28:31Рихард Паник
32:46Джон Карлсон
3-й период
40:40Том Уилсон(Александр Овечкин, Евгений Кузнецов)
51:40Михал Кемпны
52:53Зак Паризе(Кевин Фиала)
Лучшие игроки матча
Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз), Кевин Фиала (Миннесота Уайлд), Том Уилсон (Вашингтон Кэпиталз)
Статистика
15Штрафное время19
0Игра в большинстве0
2Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Миннесота Уайлд
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