Русская тройка «Вашингтона» покоряет Америку! Первое очко Ковальчука и дубль Овечкина!
Это случилось. Ковальчук, Кузнецов и Овечкин сыграли вместе и забили гол.
Это случилось. Ковальчук, Кузнецов и Овечкин сыграли вместе и забили гол.
Наверное, не было в России хоккейного болельщика, который бы после того, как узнал о переходе Ильи Ковальчука в «Вашингтон», не размышлял на тему его потенциальной связки с Александром Овечкиным.
В выездном матче с «Миннесотой» этот эксперимент состоялся. А поскольку матч оказался для «столичных» победным, то его вполне можно признать удачным, тем более что наши герои не ушли со льда без голов.
Впрочем, началось всё для «Вашингтона» не слишком радостно. На третьей минуте встречи пара защитников Михал Кемпны — Дмитрий Орлов не уследила за быстрым Райаном Донато, который убежал один на один. Забить в этом отрыве он не сумел, но воспользовался удивительной пассивностью обороны и голкипера Брэйдена Холтби, доиграв эпизод до конца.
Вскоре сама же «Миннесота» подарила гостям прекрасный шанс сравнять счёт, когда после удалений Патерина и Стэлока «дикари» остались втроём. Эту возможность реализовал Овечкин, который своим классическим щелчком в касание забил 44-й гол в сезоне.
Ещё через три минуты Рихард Паник вывел «Кэпиталз» вперёд, ну, а затем случился
Для Ковальчука этот голевой пас стал первым результативным баллом, набранным в форме «Вашингтона». Детская мечта сыграть с Овечкиным вместе, о которой не так давно Илья говорил в интервью, сбылась. Для Александра вторая шайба в этом матче стала 45-й в сезоне, а по голам, забитым на выезде (356), Овечкин вышел на третье место в истории НХЛ после Уэйна Гретцки (402) и Стива Айзермана (362).
По среднематчевой голевой активности Овечкин за свою карьеру обижал «Миннесоту» чаще, чем всех остальных — 17 голов в 17 матчах.
Публика была вправе ожидать очередного
«Почему я так хорошо играю против “Миннесоты” в гостях? Не знаю. Тут особая, эмоциональная обстановка. Наверное, потому что многие игроки родом отсюда. Это чувствуется, все заряжены и очень эмоциональны. Что касается гола, забитого вместе с Ильёй и Кузнецовым, то вся команда старается помочь Ковальчуку. Он пытается адаптироваться, потому что у нас другая система игры, другие партнёры. Он с каждым матчем действует лучше и лучше, старается показывать свой максимум», — отметил капитан «столичных» после матча.
Овечкин второй сезон подряд 1 марта забивает свой 45-й гол в регулярном чемпионате. Он снова догнал Остона Мэттьюса из «Торонто» и до лидера снайперской гонки Давида Пастрняка ему осталось две шайбы.
Максим Замятин
|Дин Эвасон
|Тодд Рирден
|Алекс Стэлок(Алекс Стэлок)
|Брэйден Холтби
|03:01
|Райан Донато(Райан Сутер)
|05:29
|Грег Патерин
|06:12
|Алекс Стэлок
|07:21
|Александр Овечкин(Никлас II Бэкстрем, Джон Карлсон)
|10:28
|Рихард Паник(Карл Хагелин)
|10:59
|Александр Овечкин(Евгений Кузнецов, Илья Ковальчук)
|11:56
|Никлас II Бэкстрем
|13:13
|Кевин Фиала(Джаред Сперджен, Брэд Хант)
|18:57
|Райан Хартман
|18:57
|Райан Хартман
|18:57
|Бренден Диллон
|18:57
|Илья Ковальчук
|18:57
|Илья Ковальчук
|28:31
|Джордан Гринуэй
|28:31
|Райан Сутер
|28:31
|Гарнет Хэтэуэй
|28:31
|Рихард Паник
|32:46
|Джон Карлсон
|40:40
|Том Уилсон(Александр Овечкин, Евгений Кузнецов)
|51:40
|Михал Кемпны
|52:53
|Зак Паризе(Кевин Фиала)
Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз), Кевин Фиала (Миннесота Уайлд), Том Уилсон (Вашингтон Кэпиталз)
|15
|Штрафное время
|19
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0