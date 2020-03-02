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12:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Ковальчука ударили по рукам. Он разозлился и кинулся с кулаками на двух соперников!

И тут же за него вступились партнёры по «Вашингтону». С главным обидчиком россиянина разобрался защитник Диллон.

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Источник: AP 2020

Помимо голов Александра Овечкина и передачи Ильи Ковальчука матч «Миннесоты» и «Вашингтона» вместил в себя ещё один очень любопытный эпизод, который по своему содержанию был не менее интересен, чем достижение образованной российской тройки.

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В конце первого периода при счёте 3:2 в пользу «Кэпиталз» Ковальчуку удался хороший проход через центр, который вполне мог бы завершиться опасным моментом. В последнее мгновение перед воротами голкипера Алекса Стэлока россиянина рубанули по руке — это сделал форвард «Миннесоты» Райан Хартман. Ковальчук не стерпел, ударил оппонента в лицо, и тут же организовалась заварушка с участием 17-го номера гостей, защитника Мэтта Дамбы и других действующих лиц. Илью пытался урезонить молодой Райан Донато, на котором, в свою очередь, повис сзади Александр Овечкин.

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Как только в стычке образовалась небольшая пауза, защитник «Вашингтона» Брендон Диллон, который не так давно был приобретён «столичными» у «Сан-Хосе», вызвал Хартмана на бой. Драка получилась довольно смешной, поскольку оба «тафгая» продемонстрировали явный недостаток боксёрских навыков и больше лупили воздух вокруг соперника, не попадая в него самого.

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В итоге Илья Ковальчук получил двойной малый штраф за грубость, причём отбывать один из этих штрафов отправился Александр Овечкин, так что обе российские звезды оказались рядом на скамейке для плохих парней. Хартману выписали две минуты за удар клюшкой, не считая удаления за драку с Диллоном.

«Посмотрите, как новый парень в команде поддерживает нового парня! Мне это очень нравится», — так охарактеризовал эту стычку автор блога Russian Machine Never Breaks Ян Оланд.

Максим Замятин

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Николь — супруга русского хоккеиста Ильи Ковальчука
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26 февраля© Ньюстюб
Миннесота Уайлд
3:4
2:3, 0:0, 1:1
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей, НХЛ, Неделя 242.03.2020, 04:00 (МСК UTC+3)Xcel Energy Center
Главные тренеры
Дин ЭвасонТодд Рирден
Вратари
Алекс Стэлок(Алекс Стэлок)Брэйден Холтби
1-й период
03:01Райан Донато(Райан Сутер)
05:29Грег Патерин
06:12Алекс Стэлок
07:21Александр Овечкин(Никлас II Бэкстрем, Джон Карлсон)
10:28Рихард Паник(Карл Хагелин)
10:59Александр Овечкин(Евгений Кузнецов, Илья Ковальчук)
11:56Никлас II Бэкстрем
13:13Кевин Фиала(Джаред Сперджен, Брэд Хант)
18:57Райан Хартман
18:57Райан Хартман
18:57Бренден Диллон
18:57Илья Ковальчук
18:57Илья Ковальчук
2-й период
28:31Джордан Гринуэй
28:31Райан Сутер
28:31Гарнет Хэтэуэй
28:31Рихард Паник
32:46Джон Карлсон
3-й период
40:40Том Уилсон(Александр Овечкин, Евгений Кузнецов)
51:40Михал Кемпны
52:53Зак Паризе(Кевин Фиала)
Лучшие игроки матча
Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз), Кевин Фиала (Миннесота Уайлд), Том Уилсон (Вашингтон Кэпиталз)
Статистика
15Штрафное время19
0Игра в большинстве0
2Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вашингтон Кэпиталз
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