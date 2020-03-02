Ковальчука ударили по рукам. Он разозлился и кинулся с кулаками на двух соперников!

Источник: AP 2020

Помимо голов Александра Овечкина и передачи Ильи Ковальчука матч «Миннесоты» и «Вашингтона» вместил в себя ещё один очень любопытный эпизод, который по своему содержанию был не менее интересен, чем достижение образованной российской тройки.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--e30a6d5e8ec96c3106d0" data-vnd="e30a6d5e8ec96c3106d0" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=e30a6d5e8ec96c3106d0" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В конце первого периода при счёте 3:2 в пользу «Кэпиталз» Ковальчуку удался хороший проход через центр, который вполне мог бы завершиться опасным моментом. В последнее мгновение перед воротами голкипера Алекса Стэлока россиянина рубанули по руке — это сделал форвард «Миннесоты» Райан Хартман. Ковальчук не стерпел, ударил оппонента в лицо, и тут же организовалась заварушка с участием 17-го номера гостей, защитника Мэтта Дамбы и других действующих лиц. Илью пытался урезонить молодой Райан Донато, на котором, в свою очередь, повис сзади Александр Овечкин.

Как только в стычке образовалась небольшая пауза, защитник «Вашингтона» Брендон Диллон, который не так давно был приобретён «столичными» у «Сан-Хосе», вызвал Хартмана на бой. Драка получилась довольно смешной, поскольку оба «тафгая» продемонстрировали явный недостаток боксёрских навыков и больше лупили воздух вокруг соперника, не попадая в него самого.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/PRre7qLknXE" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В итоге Илья Ковальчук получил двойной малый штраф за грубость, причём отбывать один из этих штрафов отправился Александр Овечкин, так что обе российские звезды оказались рядом на скамейке для плохих парней. Хартману выписали две минуты за удар клюшкой, не считая удаления за драку с Диллоном.

«Посмотрите, как новый парень в команде поддерживает нового парня! Мне это очень нравится», — так охарактеризовал эту стычку автор блога Russian Machine Never Breaks Ян Оланд.

Максим Замятин