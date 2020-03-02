Овечкин обошел Яромира Ягра по голам в выездных матчах НХЛ

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В воскресенье дубль Овечкина помог «Вашингтону» одержать победу в выездной игре против «Миннесоты» (4:3). Российский форвард забросил 356 шайб в выездных играх и вышел на третье место по этому показателю среди всех игроков в истории НХЛ, обойдя Яромира Ягра, на счету которого 355 «выездных» голов. Лидером по этому показателю является Уэйн Гретцки, на счету которого 402 заброшенные шайбы.

Дубль в воскресном матче помог Овечкину выйти на пятое место в истории по играм с двумя и более заброшенными шайбами. Лидирует в данном списке Гретцки, на счету которого 189 таких игр.