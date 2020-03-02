Овечкин обошел Яромира Ягра по голам в выездных матчах НХЛ
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Российский нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обошел чеха Яромира Ягра по голам в выездных матчах регулярных чемпионатов НХЛ.
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Российский нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обошел чеха Яромира Ягра по голам в выездных матчах регулярных чемпионатов НХЛ.
В воскресенье дубль Овечкина помог «Вашингтону» одержать победу в выездной игре против «Миннесоты» (4:3). Российский форвард забросил 356 шайб в выездных играх и вышел на третье место по этому показателю среди всех игроков в истории НХЛ, обойдя Яромира Ягра, на счету которого 355 «выездных» голов. Лидером по этому показателю является Уэйн Гретцки, на счету которого 402 заброшенные шайбы.
Дубль в воскресном матче помог Овечкину выйти на пятое место в истории по играм с двумя и более заброшенными шайбами. Лидирует в данном списке Гретцки, на счету которого 189 таких игр.
Кроме того, после игры с «Миннесотой» Овечкин вышел на 36-е место по набранным очкам среди игроков НХЛ, на счету россиянина 1274 очка.
|Дин Эвасон
|Тодд Рирден
|Алекс Стэлок(Алекс Стэлок)
|Брэйден Холтби
|03:01
|Райан Донато(Райан Сутер)
|05:29
|Грег Патерин
|06:12
|Алекс Стэлок
|07:21
|Александр Овечкин(Никлас II Бэкстрем, Джон Карлсон)
|10:28
|Рихард Паник(Карл Хагелин)
|10:59
|Александр Овечкин(Евгений Кузнецов, Илья Ковальчук)
|11:56
|Никлас II Бэкстрем
|13:13
|Кевин Фиала(Джаред Сперджен, Брэд Хант)
|18:57
|Райан Хартман
|18:57
|Райан Хартман
|18:57
|Бренден Диллон
|18:57
|Илья Ковальчук
|18:57
|Илья Ковальчук
|28:31
|Джордан Гринуэй
|28:31
|Райан Сутер
|28:31
|Гарнет Хэтэуэй
|28:31
|Рихард Паник
|32:46
|Джон Карлсон
|40:40
|Том Уилсон(Александр Овечкин, Евгений Кузнецов)
|51:40
|Михал Кемпны
|52:53
|Зак Паризе(Кевин Фиала)
Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз), Кевин Фиала (Миннесота Уайлд), Том Уилсон (Вашингтон Кэпиталз)
|15
|Штрафное время
|19
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0