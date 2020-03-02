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13:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Овечкин обошел Яромира Ягра по голам в выездных матчах НХЛ

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Российский нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обошел чеха Яромира Ягра по голам в выездных матчах регулярных чемпионатов НХЛ.

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фотографий
16
фотографий

В воскресенье дубль Овечкина помог «Вашингтону» одержать победу в выездной игре против «Миннесоты» (4:3). Российский форвард забросил 356 шайб в выездных играх и вышел на третье место по этому показателю среди всех игроков в истории НХЛ, обойдя Яромира Ягра, на счету которого 355 «выездных» голов. Лидером по этому показателю является Уэйн Гретцки, на счету которого 402 заброшенные шайбы.

Дубль в воскресном матче помог Овечкину выйти на пятое место в истории по играм с двумя и более заброшенными шайбами. Лидирует в данном списке Гретцки, на счету которого 189 таких игр.

Кроме того, после игры с «Миннесотой» Овечкин вышел на 36-е место по набранным очкам среди игроков НХЛ, на счету россиянина 1274 очка.

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3:4
2:3, 0:0, 1:1
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей, НХЛ, Неделя 242.03.2020, 04:00 (МСК UTC+3)Xcel Energy Center
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05:29Грег Патерин
06:12Алекс Стэлок
07:21Александр Овечкин(Никлас II Бэкстрем, Джон Карлсон)
10:28Рихард Паник(Карл Хагелин)
10:59Александр Овечкин(Евгений Кузнецов, Илья Ковальчук)
11:56Никлас II Бэкстрем
13:13Кевин Фиала(Джаред Сперджен, Брэд Хант)
18:57Райан Хартман
18:57Райан Хартман
18:57Бренден Диллон
18:57Илья Ковальчук
18:57Илья Ковальчук
2-й период
28:31Джордан Гринуэй
28:31Райан Сутер
28:31Гарнет Хэтэуэй
28:31Рихард Паник
32:46Джон Карлсон
3-й период
40:40Том Уилсон(Александр Овечкин, Евгений Кузнецов)
51:40Михал Кемпны
52:53Зак Паризе(Кевин Фиала)
Лучшие игроки матча
Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз), Кевин Фиала (Миннесота Уайлд), Том Уилсон (Вашингтон Кэпиталз)
Статистика
15Штрафное время19
0Игра в большинстве0
2Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
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  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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