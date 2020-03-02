Овечкин — лучший финишер в истории НХЛ (видео)
Капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче с «Миннесотой», в 11-й раз добравшись до отметки в 45 голов за сезон.
Капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче с «Миннесотой», в 11-й раз добравшись до отметки в 45 голов за сезон.
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После того как Великая восьмерка с немалым трудом
Всего четыре матча ему потребовалось, чтобы выполнить первую задачу — в 11-й раз в карьере забросить за регулярный чемпионат не менее 45 шайб. Сначала отличился дома с «Виннипегом», а затем разразился в воскресенье дублем в
Твиттер «Кэпиталз» тут же отреагировал — офис № 8 работает без выходных. И добавил — The Russian Troika! Действительно, рубежный 45-й гол Овиорганизовали Кузи и Кови.
Причем на входе в зону атаки Илья и Евгений принялись делить шайбу между собой и едва ее не потеряли. Но быстро разобрались, и Кузнецов отпасовал по диагонали юбиляру на пустой угол.
К счастью, после вхождения динамовца в клуб 700 шумиха вокруг его бомбардирских деяний поутихла. Очередное историческое достижение особого ажиотажа не вызвало. Но по мне 11 сезонов из 15 в НХЛ с 45+ шайбами — самое крутое что может быть в хоккее!
Я долго искал в интернете статистику по таким сезонам. Нашел только топ-5 тех, кто забивал 45+.
Каково же было мое удивление после получасового изучения сайта НХЛ, когда я обнаружил, что за всю более чем столетнюю историю лиги хотя бы не менее шести таких сезонов лишь у десяти игроков. Десяти! А у Овечкина их уже 11…
Невероятная,
Что не менее показательно: москвичу абсолютно все равно, где проходит матч. В этом сезоне 26 из 45 голов забил в гостях, причем Детройт и
Сравните с общей разницей в 191 гол: очевидно, что Уэйн — бумажный король, который правил в тепличных условиях на домашнем льду и под надзором своры телохранителей.
1. Александр Овечкин 11
2. Уэйн Гретцки 9
3. Майк Босси 9
4. Марсель Дионн 8
5. Марио Лемье 8
6. Фил Эспозито 6
7. Стив Айзерман 6
8. Люк Робитайл 6
9. Ги Лафлер 6
10. Мишель Гуле 6.
И еще об одном важном факте. Ближе к финишу карьеры результативность Гретцки неуклонно падала. При резко возросшей конкуренции в НХЛ после устранения железного занавеса и отсутствия рядом таскальщиков рояля канадец принялся кататься по свободному льду, ограничившись подыгрышем. В чем, надо отдать ему должное, всегда был силен. После того как так называемому Великому исполнилось
У Овечкина все наоборот. В это сложно поверить, но до воскресной встречи с «Миннесотой» капитан «Кэпиталз» 13 туров отыграл без единого ассиста! На 41-й минуте пас на Уилсона канадский силовик превратил лишь в 18 результативный балл россиянина за передачу. Это в два с половиной раз меньше, чем у него заброшено шайб!
Что самое поразительное — это не антирекорд Александра.
1. Уэйн Гретцки 402
2. Стив Айзерман 362
3. Александр Овечкин 356
4. Яромир Ягр 355
5. Бретт Халл 353
6. Горди Хоу 352
7. Марсель Дионн 346
8. Фил Эпозито 333
9. Марио Лемье 315
10. Теему Селянне 313.
Как относиться к этим вызывающе странным цифрам? Замечу, в топ-30 стрелков за все времена голы преобладают над передачами еще только у Бретта Халла — 741 и 650, Майка Гартнера — 708 и 627, Бобби Халла — 610 и 560, Дино Сиссарелли — 608 и 592, Майка Босси — 573 и 553, Джо Ньюиндайка — 564 и 562.
У Овечкина сейчас 703 и 571. Самая большая разница — 132 шайбы!
Я делаю вывод, что сейчас все мы наблюдаем за лучшим финишером если не за всю летопись мирового хоккея, то НХЛ — точно. Могу сравнить Александра разве что с Бобби Халлом. Канадец тоже мог в любой момент сотворить гол из ничего, а главным его оружием был тот же щелчок в касание. Как признавал вратарь всех времен и народов Владислав Третьяк, парировать его было невозможно. Единственное противоядие — быстро выскочить из ворот навстречу и надеяться, что шайба попадет тебе в тело.
Точно так же пытался действовать голкипер «Миннесоты» Алекс Стэлок. Во втором периоде получилось, когда россиянин затянул с броском из убойной позиции. Но оба заряда вашингтонца в стартовой трети отразить было нельзя просто физически.
Но пока о девятом «Морис Ришар Трофи» говорить рано. На первую декаду марта главная цель — в девятый раз в карьере выбить пресловутый полтинник и сравняться с историческими лидерами — Майком Босси и Уэйном Гретцки.
1. Уэйн Гретцки 894
2. Горди Хоу 801
3. Яромир Ягр 766
4. Бретт Халл 741
5. Марсель Дионн 731
6. Фил Эспозито 717
7. Майк Гартнер 708
8. Александр Овечкин 703
9. Марк Мессье 694
10. Стив Айзерман 692.
Славин Виталий
|Дин Эвасон
|Тодд Рирден
|Алекс Стэлок(Алекс Стэлок)
|Брэйден Холтби
|03:01
|Райан Донато(Райан Сутер)
|05:29
|Грег Патерин
|06:12
|Алекс Стэлок
|07:21
|Александр Овечкин(Никлас II Бэкстрем, Джон Карлсон)
|10:28
|Рихард Паник(Карл Хагелин)
|10:59
|Александр Овечкин(Евгений Кузнецов, Илья Ковальчук)
|11:56
|Никлас II Бэкстрем
|13:13
|Кевин Фиала(Джаред Сперджен, Брэд Хант)
|18:57
|Райан Хартман
|18:57
|Райан Хартман
|18:57
|Бренден Диллон
|18:57
|Илья Ковальчук
|18:57
|Илья Ковальчук
|28:31
|Джордан Гринуэй
|28:31
|Райан Сутер
|28:31
|Гарнет Хэтэуэй
|28:31
|Рихард Паник
|32:46
|Джон Карлсон
|40:40
|Том Уилсон(Александр Овечкин, Евгений Кузнецов)
|51:40
|Михал Кемпны
|52:53
|Зак Паризе(Кевин Фиала)
Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз), Кевин Фиала (Миннесота Уайлд), Том Уилсон (Вашингтон Кэпиталз)
|15
|Штрафное время
|19
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0