Александр Овечкин: Подписывали Ковальчука, чтобы стать сильнее, а не для выяснения отношений

Источник: Спорт-Экспресс

— Вы сказали, что вы не генеральный менеджер и не могли повлиять на обмен Ковальчука. Но ведь ничего не происходит в «Вашингтоне» без вашего ведома.

— Конечно, меня спрашивали по поводу этого. Но я думаю, что Илья такой игрок, которого не нужно представлять. У него прекрасная репутация. Для нашей команды заполучить такого хоккеиста — только плюс.

— Всех волнует, как найти ему место в спецбригаде большинства. Ведь вы играете на одной позиции.

— Не думаю, что с этим будут проблемы. Сейчас для нас главное — результат, а не поиск места для кого-либо. Мы делали обмен и подписывали Илью для того, чтобы наша команда стала сильнее, а не для каких-то выяснений отношений. Все взрослые люди. Думаю, никаких проблем не будет.

— После того, как у вас была суперсерия, когда вы забили 14 голов за семь матчей, на пять игр отрубило — ни голов, ни очков. Что случилось? И не было ли лишних нервов перед 700 голами?

— Да нет. Каждую игру же нереально забивать. Конечно, всегда пытаешься. Но что есть, то есть.

— Кто-то из молодых игроков способен в будущем 700 голов забить?

— Дай бог. Я буду только рад.

— В поздравлении с 700 шайбами Ковальчук назвал вас «Железякой». Откуда взялось это прозвище?

— Думаю, что с «Больших гонок». Когда мы там выступали, Илья был капитаном команды. Кто-то меня тогда назвал «Железякой». Так и закрепилось.

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— В анонимном опросе игроков НХЛ вас назвали хоккеистом, с которым все бы хотели выпить пива. А вы сами участвовали в опросе и кого назвали?

— Нет (улыбается). Меня никто не спрашивал. Но я всегда готов. Все знают мой телефон. Пускай звонят.

— Никлас Бэкстрем продлил контракт с «Вашингтоном». Для вас это является важным фактором для продления своего соглашения?

— Конечно. Для меня это только радость. Мы идем с ним с самого начала его пути. Я приехал сюда чуть пораньше. Для меня важно видеть, что команда рассчитывает на этого человека.

— Недавно ESPN признал ваш гол в падении «Финиксу» 14 лет назад лучшим в истории НХЛ. Сами считаете его лучшим в карьере?

— Если признали, значит, он и есть лучший. Правильно? По-моему мнению, это один из самых красивейших голов, да.

— Недавно состоялась церемония прощания с Коби Брайантом. Вы говорили, что виделись с ним несколько раз. Каким человеком вы его запомнили?

— Для меня он был открытый, всегда улыбчивый человек. Довелось с ним познакомиться. Он легендарный и как спортсмен, и как человек. Жаль, что такие люди так рано уходят. Но это жизнь.

— Ваша жена Анастасия осчастливила всех новостью о второй беременности в соцсетях. Мальчик у вас уже есть. Теперь хотите девочку?