Гол Наместникова и пас Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Детройт»
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. «Колорадо Эвеланш» на выезде обыграл «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. «Колорадо Эвеланш» на выезде обыграл «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча в Детройте завершилась со счетом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0).
На шайбу Энтони Манты (6-я минута) гости ответили точными бросками Владислава Наместникова (13-я), отличившегося с передачи Валерия Ничушкина, и Логана О’Коннора (35-я).
Ничушкин набрал 100-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ. «Детройт» остался на последнем месте Восточной конференции НХЛ. «Колорадо» идет на второй строчке на Западе.
В другом матче «Эдмонтон» в гостях нанес поражение «Нэшвиллу» со счетом 8:3 (2:0, 1:3, 5:0).