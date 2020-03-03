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09:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гол Наместникова и пас Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Детройт»

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. «Колорадо Эвеланш» на выезде обыграл «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Источник: Reuters

Встреча в Детройте завершилась со счетом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0).

Во время загрузки произошла ошибка.

На шайбу Энтони Манты (6-я минута) гости ответили точными бросками Владислава Наместникова (13-я), отличившегося с передачи Валерия Ничушкина, и Логана О’Коннора (35-я).

Ничушкин набрал 100-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ. «Детройт» остался на последнем месте Восточной конференции НХЛ. «Колорадо» идет на второй строчке на Западе.

Официальный сайт НХЛ

В другом матче «Эдмонтон» в гостях нанес поражение «Нэшвиллу» со счетом 8:3 (2:0, 1:3, 5:0).

Официальный сайт НХЛ
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