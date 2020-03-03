Гол Наместникова и пас Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Детройт»

Источник: Reuters

Встреча в Детройте завершилась со счетом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0).

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--a7ff18a3d2d51d74ad80" data-vnd="a7ff18a3d2d51d74ad80" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=a7ff18a3d2d51d74ad80" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

На шайбу Энтони Манты (6-я минута) гости ответили точными бросками Владислава Наместникова (13-я), отличившегося с передачи Валерия Ничушкина, и Логана О’Коннора (35-я).

Ничушкин набрал 100-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ. «Детройт» остался на последнем месте Восточной конференции НХЛ. «Колорадо» идет на второй строчке на Западе.

Официальный сайт НХЛ

В другом матче «Эдмонтон» в гостях нанес поражение «Нэшвиллу» со счетом 8:3 (2:0, 1:3, 5:0).