Кучеров психовал на льду и ломал клюшки. Его «Тампа» проиграла лучшему клубу НХЛ

Центральный матч игрового дня НХЛ проходил во Флориде, где встречались возможно будущие соперники по плей-офф. «Бостон» и «Тампа» играют в одном дивизионе и вполне могут встретиться во втором раунде. Но туда обеим командам еще надо будет попасть. После крайне успешных первых двух месяцев зимы «молнии» чуть сдали во второй половине февраля. Вероятно, это связано с плановой подготовкой к кубковым баталиям. Случилось это после 11-ти матчевой серии побед (рекорд клуба). Трудности возникли и в домашней игре с «Брюинз», которых команда Купера обыгрывала до этого в сезоне дважды.

Первый период получился бодрым в исполнении обеих команд: хорошие скорости, интересные решения, яркие эмоции на льду.

Гости еще в начале смогли убежать в атаку «два в один», сбить Василевского, но не поразить его ворота. У «Тампы» была возможность открыть счет в большинстве: неплохие моменты были у первой спецбригады, в которой теперь помимо Кучерова из россиян играет и Сергачев. На последней минуте периода у «мишек» все-таки получилось отличиться — шайба залетела от Маршанда, который оказался на пятаке и переправил ее после броска Круга. В такой ситуации Вася был бессилен — среагировать было фактически невозможно.

После перерыва игра у хозяев льда расклеилась. За десять минут они смогли нанести лишь один бросок по воротам Раска, у «Бостона» было 12. При этом шайба побывала в сетке ворот финского голкипера, но гол Годро отменили после того, как судьи усмотрели офсайд. Расстроенный нападающий тут же схлопотал удаление. Его гости не реализовали, но забили после. Дебраск сделал 2:0 в пользу своей команды. «Брюинз» могли бы забрасывать еще, но Василевского спасла перекладина.

По такой игре было заметно, как «Тампе» не хватает Стивена Стэмкоса, который перенес операцию и пропустит 6−8 недель. Без капитана первая тройка у Купера в матче с сильным соперником выглядела не так ярко, что очень злило Кучерова. У Никиты не все получалось в этот вечер (ноль бросков по воротам), и в порыве эмоций он готов был сломать клюшку об борт.

При этом «молниям» все же удалось отыграть одну шайбу. Гол Стивенса помог хозяевам перехватить инициативу, и уже в третьем периоде у них было несколько хороших моментов у ворот Раска и преимущество по броскам.

Однако «Бостон» справился со всеми атаками, удержал счет и укрепил свое лидерство в турнирной таблице.