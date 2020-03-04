Кучеров психовал на льду и ломал клюшки. Его «Тампа» проиграла лучшему клубу НХЛ
«Молниям» не хватает своего капитана.
«Молниям» не хватает своего капитана.
Центральный матч игрового дня НХЛ проходил во Флориде, где встречались возможно будущие соперники по
Гости еще в начале смогли убежать в атаку «два в один», сбить Василевского, но не поразить его ворота. У «Тампы» была возможность открыть счет в большинстве: неплохие моменты были у первой спецбригады, в которой теперь помимо Кучерова из россиян играет и Сергачев. На последней минуте периода у «мишек»
После перерыва игра у хозяев льда расклеилась. За десять минут они смогли нанести лишь один бросок по воротам Раска, у «Бостона» было 12. При этом шайба побывала в сетке ворот финского голкипера, но гол Годро отменили после того, как судьи усмотрели офсайд. Расстроенный нападающий тут же схлопотал удаление. Его гости не реализовали, но забили после. Дебраск сделал 2:0 в пользу своей команды. «Брюинз» могли бы забрасывать еще, но Василевского спасла перекладина.
По такой игре было заметно, как «Тампе» не хватает Стивена Стэмкоса, который перенес операцию и пропустит 6−8 недель. Без капитана первая тройка у Купера в матче с сильным соперником выглядела не так ярко, что очень злило Кучерова. У Никиты не все получалось в этот вечер (ноль бросков по воротам), и в порыве эмоций он готов был сломать клюшку об борт.
При этом «молниям» все же удалось отыграть одну шайбу. Гол Стивенса помог хозяевам перехватить инициативу, и уже в третьем периоде у них было несколько хороших моментов у ворот Раска и преимущество по броскам.
Однако «Бостон» справился со всеми атаками, удержал счет и укрепил свое лидерство в турнирной таблице.
|Джон Купер
|Брюс Кэссиди
|Андрей Василевский
|Туукка Раск
|02:35
|Кевин Шаттенкирк
|14:09
|Брэндон Карло
|19:05
|Брэд Маршан(Тори Краг, Давид Пастрняк)
|25:46
|Янни Гурд
|30:05
|Джейк Дебраск(Чарли Койл)
|32:54
|Михаил Сергачев
|37:28
|Митчелл Стивенс(Тайлер Джонсон, Барклай Гудроу)
|39:56
|Янни Гурд
|39:56
|Йоаким Нордстрем
Джейк Дебраск (Бостон Брюинз), Андрей Василевский (Тампа-Бэй Лайтнинг), Брэд Маршан (Бостон Брюинз)
|11
|Штрафное время
|7
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0