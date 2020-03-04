Малкин не пощадил худший клуб Канады. Отдал 4 передачи за матч и помог травмироваться Анисимову

Последнее время Евгений Малкин находился явно не в своей тарелке. Он не забивал три игры, не набирал очков две, а встречу с «Торонто» и вовсе пропускал из-за болезни. Болельщикам «Питтсбурга» оставалось только гадать, что это. Последствия простуды? Экономия сил перед плей-офф? Или же кризис в игре Джино?

Ответ на вопрос, что происходило с Малкиным на прошлой неделе, нам уже вряд ли кто-то даст. Зато игра с «Оттавой» пригодилась в качестве опровержения какого-либо серьезного спада. Россиянин сыграл так, что о всех мелких неудачах сразу же забыли. Он снова не забил, но сделал много чего другого для разгрома худшей команды Канады.

Что интересно, матчи с канадскими командами НХЛ Малкину в этом сезоне удаются. С той же самой «Оттавой» 31 декабря он оформил дубль, добавив к нему голевую передачу. А лучшую игру сезона лидер «Питтсбурга» провел против гостей из Ванкувера, набрав пять баллов. Вот и сегодняшняя встреча с «сенаторами» выдалась для него мультиочковой.

Началось издевательство над несчастной «Оттавы» с гола Джона Марино. Защитник нанес точный дальний бросок, но перед этим борьбу за шайбу у борта выиграл не кто-нибудь, а Малкин.

Но все же главным адресатом для передач в этот вечер для Малкина стал Брайан Раст. Что неудивительно, учитывая, что эти двое весь сезон играют вместе и успели наладить неплохое взаимопонимание. Первый совместный гол они организовали в большинстве, когда в их компанию затесался Сидни Кросби.

В победе «Питтсбурга» не было сомнений с самого начала, но в третьем периоде счет из крупных 5:1 превратился в тревожные 5:3. И как раз в этот момент активизировалась связка Малкин — Раст. Евгению с позиции защитника отдал роскошный проникающий пас на Патрика Марло. Ветеран должен был забивать сам, но вместо него ворота поразил подоспевший на пятак Раст.

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Сделать третий хет-трик в карьере американцу удалось также с паса Малкина. Только посмотрите, как Джено стянул на себя игроков «Оттавы»! И все ради того, чтобы вывести напарника на чистый лед.