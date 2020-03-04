Малкин не пощадил худший клуб Канады. Отдал 4 передачи за матч и помог травмироваться Анисимову
Это первый ассистентский покер Джино с 2012 года.
Это первый ассистентский покер Джино с 2012 года.
Последнее время Евгений Малкин находился явно не в своей тарелке. Он не забивал три игры, не набирал очков две, а встречу с «Торонто» и вовсе пропускал
Ответ на вопрос, что происходило с Малкиным на прошлой неделе, нам уже вряд ли
Что интересно, матчи с канадскими командами НХЛ Малкину в этом сезоне удаются. С той же самой «Оттавой» 31 декабря он оформил дубль, добавив к нему голевую передачу. А лучшую игру сезона лидер «Питтсбурга» провел против гостей из Ванкувера, набрав пять баллов. Вот и сегодняшняя встреча с «сенаторами» выдалась для него мультиочковой.
Началось издевательство над несчастной «Оттавы» с гола Джона Марино. Защитник нанес точный дальний бросок, но перед этим борьбу за шайбу у борта выиграл не
Но все же главным адресатом для передач в этот вечер для Малкина стал Брайан Раст. Что неудивительно, учитывая, что эти двое весь сезон играют вместе и успели наладить неплохое взаимопонимание. Первый совместный гол они организовали в большинстве, когда в их компанию затесался Сидни Кросби.
В победе «Питтсбурга» не было сомнений с самого начала, но в третьем периоде счет из крупных 5:1 превратился в тревожные 5:3. И как раз в этот момент активизировалась связка Малкин — Раст. Евгению с позиции защитника отдал роскошный проникающий пас на Патрика Марло. Ветеран должен был забивать сам, но вместо него ворота поразил подоспевший на пятак Раст.
Сделать третий
Для Малкина этот ассистентский покер стал первым аж с 2012 года. Попутно россиянин вышел на 66-е место среди лучших бомбардиров НХЛ за всю историю. А вот для других россиян этот вечер сложился не столь удачно. Никита Зайцев схватил «-3», что ожидаемо для ведущего защитника команды, которая проигрывает 3:7. Артем Анисимов и вовсе получил травму, в которой невольно оказался замешен Малкин.
|Майк Салливан
|Ди Джей Смит
|Мэттью Мюррей
|Крэйг Андерсон
|00:48
|Джон Марино(Евгений Малкин, Джейсон Зукер)
|01:39
|Конор Шири(Брайан Дюмулин, Крис Летанг)
|04:25
|Джек Джонсон
|13:18
|Бобби Райан
|16:24
|Джейс Гаврилюк(Колин Уайт, Майк Райлли)
|18:10
|Никита Зайцев
|19:15
|Брайан Раст(Евгений Малкин, Сидни Кросби)
|25:56
|Крис Тирни
|25:56
|Крис Тирни
|31:16
|Сэм Лафферти
|37:21
|Сидни Кросби(Джейсон Зукер)
|40:36
|Джейсон Зукер(Сидни Кросби, Конор Шири)
|41:09
|Брэди Ткачак(Колин Уайт, Никита Зайцев)
|45:50
|Конор Шири
|46:32
|Тома Шабо
|49:23
|Брайан Дюмулин
|51:27
|Коннор Браун(Тома Шабо)
|53:29
|Брайан Раст(Патрик Марло, Евгений Малкин)
|57:10
|Брайан Раст(Евгений Малкин)
Брайан Раст (Питтсбург Пингвинз), Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз), Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз)
|8
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0