Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс
Торонто Мэйпл Ливз
52
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Сибирь
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден Найтс
Нью-Джерси Дэвилз
30
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго Блэкхокс
Анахайм Дакс
62
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас Старз
Эдмонтон Ойлерз
ОТ
12
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Нефтехимик
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота Уайлд
Нэшвилл Предаторз
31
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег Джетс
Баффало Сэйбрз
31
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Торпедо
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Спартак
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Бостон Брюинз
12
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс
Монреаль Канадиенс
26
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Сент-Луис Блюз
13
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз
Оттава Сенаторз
73
Все события
Фоторепортажи
17Лидер начал с нулей
12Этери Тутберидзе — мастер по созданию чемпионок
10:19 (мск), источник: Sport24

Малкин не пощадил худший клуб Канады. Отдал 4 передачи за матч и помог травмироваться Анисимову

Это первый ассистентский покер Джино с 2012 года.

Наверх

Последнее время Евгений Малкин находился явно не в своей тарелке. Он не забивал три игры, не набирал очков две, а встречу с «Торонто» и вовсе пропускал из-за болезни. Болельщикам «Питтсбурга» оставалось только гадать, что это. Последствия простуды? Экономия сил перед плей-офф? Или же кризис в игре Джино?

Ответ на вопрос, что происходило с Малкиным на прошлой неделе, нам уже вряд ли кто-то даст. Зато игра с «Оттавой» пригодилась в качестве опровержения какого-либо серьезного спада. Россиянин сыграл так, что о всех мелких неудачах сразу же забыли. Он снова не забил, но сделал много чего другого для разгрома худшей команды Канады.

Что интересно, матчи с канадскими командами НХЛ Малкину в этом сезоне удаются. С той же самой «Оттавой» 31 декабря он оформил дубль, добавив к нему голевую передачу. А лучшую игру сезона лидер «Питтсбурга» провел против гостей из Ванкувера, набрав пять баллов. Вот и сегодняшняя встреча с «сенаторами» выдалась для него мультиочковой.

Началось издевательство над несчастной «Оттавы» с гола Джона Марино. Защитник нанес точный дальний бросок, но перед этим борьбу за шайбу у борта выиграл не кто-нибудь, а Малкин.

Во время загрузки произошла ошибка.

Но все же главным адресатом для передач в этот вечер для Малкина стал Брайан Раст. Что неудивительно, учитывая, что эти двое весь сезон играют вместе и успели наладить неплохое взаимопонимание. Первый совместный гол они организовали в большинстве, когда в их компанию затесался Сидни Кросби.

В победе «Питтсбурга» не было сомнений с самого начала, но в третьем периоде счет из крупных 5:1 превратился в тревожные 5:3. И как раз в этот момент активизировалась связка Малкин — Раст. Евгению с позиции защитника отдал роскошный проникающий пас на Патрика Марло. Ветеран должен был забивать сам, но вместо него ворота поразил подоспевший на пятак Раст.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Сделать третий хет-трик в карьере американцу удалось также с паса Малкина. Только посмотрите, как Джено стянул на себя игроков «Оттавы»! И все ради того, чтобы вывести напарника на чистый лед.

Во время загрузки произошла ошибка.

Для Малкина этот ассистентский покер стал первым аж с 2012 года. Попутно россиянин вышел на 66-е место среди лучших бомбардиров НХЛ за всю историю. А вот для других россиян этот вечер сложился не столь удачно. Никита Зайцев схватил «-3», что ожидаемо для ведущего защитника команды, которая проигрывает 3:7. Артем Анисимов и вовсе получил травму, в которой невольно оказался замешен Малкин.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Питтсбург Пингвинз
7:3
3:1, 1:0, 3:2
Оттава Сенаторз
Хоккей, НХЛ, Неделя 244.03.2020, 03:00 (МСК UTC+3)PPG Paints Arena
Главные тренеры
Майк СалливанДи Джей Смит
Вратари
Мэттью МюррейКрэйг Андерсон
1-й период
00:48Джон Марино(Евгений Малкин, Джейсон Зукер)
01:39Конор Шири(Брайан Дюмулин, Крис Летанг)
04:25Джек Джонсон
13:18Бобби Райан
16:24Джейс Гаврилюк(Колин Уайт, Майк Райлли)
18:10Никита Зайцев
19:15Брайан Раст(Евгений Малкин, Сидни Кросби)
2-й период
25:56Крис Тирни
25:56Крис Тирни
31:16Сэм Лафферти
37:21Сидни Кросби(Джейсон Зукер)
3-й период
40:36Джейсон Зукер(Сидни Кросби, Конор Шири)
41:09Брэди Ткачак(Колин Уайт, Никита Зайцев)
45:50Конор Шири
46:32Тома Шабо
49:23Брайан Дюмулин
51:27Коннор Браун(Тома Шабо)
53:29Брайан Раст(Патрик Марло, Евгений Малкин)
57:10Брайан Раст(Евгений Малкин)
Лучшие игроки матча
Брайан Раст (Питтсбург Пингвинз), Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз), Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз)
Статистика
8Штрафное время10
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Питтсбург Пингвинз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Оттава Сенаторз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 «Красота жены - это деньги, которые вы на нее тратите!» Олимпийская чемпионка обратилась к мужчинам
«Смотрится очень сексуально». Сотникова впервые показала шрам после операции: фото
У Турции наследие Луческу. С кем Россия сыграет в Лиге наций
Биты своим же оружием. «Челси» выкинул «Ливерпуль» из Кубка
МОК пояснил свой ответ по делу о поддельных подписях Родченкова
Два члена российской велокоманды заразились коронавирусом в ОАЭ
Кучеров психовал и ломал клюшки. «Тампа» проиграла лучшему клубу
Зайцева назвала показания Родченкова «записками сумасшедшего»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь