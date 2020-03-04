Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс
Торонто Мэйпл Ливз
52
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден Найтс
Нью-Джерси Дэвилз
30
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Сибирь
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго Блэкхокс
Анахайм Дакс
62
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас Старз
Эдмонтон Ойлерз
ОТ
12
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота Уайлд
Нэшвилл Предаторз
31
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег Джетс
Баффало Сэйбрз
31
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Торпедо
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Спартак
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Бостон Брюинз
12
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс
Монреаль Канадиенс
26
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Сент-Луис Блюз
13
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз
Оттава Сенаторз
73
Все события
Фоторепортажи
17Лидер начал с нулей
12Этери Тутберидзе — мастер по созданию чемпионок
10:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Голевой пас Радулова и 25 сейвов Худобина не спасли «Даллас» от поражения «Эдмонтону»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» принимал «Эдмонтон Ойлерз».

Наверх

Встреча проходила в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой гостей в овертайме — 2:1.

Во время загрузки произошла ошибка.

Счёт в этом матче был открыт «Эдмонтоном» в середине второго периода. 20-й шайбой в сезоне отметился 26-летний канадский форвард Райан Ньюджент-Хопкинс. На 7-й минуте третьего периода хозяева восстановили равенство в счёте благодаря голу Йона Клингберга с передач Джейми Бенна и Александра Радулова. Ничейный счёт продержался до конца основного времени матча, а на 2-й минуте овертайма голевой бросок Алекса Чиассона принёс «Эдмонтону» победу.

33-летний российский форвард «Далласа» Александр Радулов, отметившийся результативной передачей, провёл на льду 15 минут и 43 секунды и завершил встречу с показателем полезности «+1». Теперь на его счету 34 (15+19) очка в 59 матчах текущего сезона при коэффициенте полезности «+8».

Российский вратарь Антон Худобин, защищавший ворота «Старз», отразил 25 бросков из 27.

«Эдмонтон Ойлерз», набрав 80 очков в 67 матчах, занимает 5-е место в Западной конференции. «Даллас Старз» (82) — 3-е.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Даллас Старз
1:2ОТ
0:0, 0:1, 1:0
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей, НХЛ, Неделя 244.03.2020, 04:30 (МСК UTC+3)American Airlines Center
Главные тренеры
Рик БоунессДэйв Типпетт
Вратари
Антон ХудобинМикко Коскинен
1-й период
05:08Джухар Хайра
08:21Стивен Джонс
14:44Командный штраф
2-й период
22:21Леон Драйзайтль
25:42Александр Радулов
27:24Райан Ньюджент-Хопкинс(Дарнелл Нерс, Леон Драйзайтль)
32:52Кори Перри
33:38Блэйк Комо
37:02Андреас Атанасиу
3-й период
45:58Андреас Атанасиу
46:42Йон Клингберг(Джейми Бенн, Александр Радулов)
57:07Адам Ларссон
Овертайм
60:36Эса Линделл
61:08Алекс Чейссон(Райан Ньюджент-Хопкинс, Коннор Макдэвид)
Лучшие игроки матча
Микко Коскинен (Эдмонтон Ойлерз), Алекс Чейссон (Эдмонтон Ойлерз), Йон Клингберг (Даллас Старз)
Статистика
10Штрафное время12
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Даллас Старз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Эдмонтон Ойлерз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Жена украинского футболиста взорвала соцсети откровенными фото!
Звезда "Дома-2" выходит замуж за известного спортсмена!
Малкин не пощадил худший клуб Канады
У Турции наследие Луческу. С кем Россия сыграет в Лиге наций
Биты своим же оружием. «Челси» выкинул «Ливерпуль» из Кубка
МОК пояснил свой ответ по делу о поддельных подписях Родченкова
Два члена российской велокоманды заразились коронавирусом в ОАЭ
Кучеров психовал и ломал клюшки. «Тампа» проиграла лучшему клубу
Зайцева назвала показания Родченкова «записками сумасшедшего»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь