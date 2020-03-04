Голевой пас Радулова и 25 сейвов Худобина не спасли «Даллас» от поражения «Эдмонтону»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» принимал «Эдмонтон Ойлерз».
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» принимал «Эдмонтон Ойлерз».
Встреча проходила в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой гостей в овертайме — 2:1.
Счёт в этом матче был открыт «Эдмонтоном» в середине второго периода. 20-й шайбой в сезоне отметился 26-летний канадский форвард Райан
33-летний российский форвард «Далласа» Александр Радулов, отметившийся результативной передачей, провёл на льду 15 минут и 43 секунды и завершил встречу с показателем полезности «+1». Теперь на его счету 34 (15+19) очка в 59 матчах текущего сезона при коэффициенте полезности «+8».
Российский вратарь Антон Худобин, защищавший ворота «Старз», отразил 25 бросков из 27.
«Эдмонтон Ойлерз», набрав 80 очков в 67 матчах, занимает 5-е место в Западной конференции. «Даллас Старз» (82) — 3-е.
|Рик Боунесс
|Дэйв Типпетт
|Антон Худобин
|Микко Коскинен
|05:08
|Джухар Хайра
|08:21
|Стивен Джонс
|14:44
|Командный штраф
|22:21
|Леон Драйзайтль
|25:42
|Александр Радулов
|27:24
|Райан Ньюджент-Хопкинс(Дарнелл Нерс, Леон Драйзайтль)
|32:52
|Кори Перри
|33:38
|Блэйк Комо
|37:02
|Андреас Атанасиу
|45:58
|Андреас Атанасиу
|46:42
|Йон Клингберг(Джейми Бенн, Александр Радулов)
|57:07
|Адам Ларссон
|60:36
|Эса Линделл
|61:08
|Алекс Чейссон(Райан Ньюджент-Хопкинс, Коннор Макдэвид)
Микко Коскинен (Эдмонтон Ойлерз), Алекс Чейссон (Эдмонтон Ойлерз), Йон Клингберг (Даллас Старз)
|10
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|2
|0
|Голы в меньшинстве
|0