Генменеджеры клубов НХЛ хотят изменить правило офсайда

Источник: AP 2020

Генменеджеры предлагают не фиксировать офсайд, если один конёк хоккеиста находится уже в зоне соперника, а второй ещё не пересёк синюю линию и находится в воздухе над ней.

Таким образом генеральные менеджеры рекомендуют комитету НХЛ и профсоюзу игроков принять более либеральный подход к положению «вне игры», что должно уменьшить количество тренерских протестов и увеличить количество подтверждённых голов.

«На заседании нашей группы мы говорили, что тяжело смотреть игру настоящих мастеров, когда они забивают симпатичный гол, затем наступает пауза, подаётся протест, и взятие ворот отменяют, потому что конёк был надо льдом. Или когда в момент пересечения линии большая часть тела игрока всё ещё находится в средней зоне и только конёк не на льду.