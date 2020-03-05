«Филадельфия» обыграла «Вашингтон», Проворов стал второй звездой матча
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Хоккеисты «Филадельфии Флайерз» на выезде обыграли «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Хоккеисты «Филадельфии Флайерз» на выезде обыграли «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Игра в Вашингтоне завершилась победой гостей со счетом 5:2 (0:1, 3:1, 2:0).
Шайбы в составе «Филадельфии» забросили Трэвис Конекны (28-я минута), Кевин Хейз (35), Тайлер Питлик (38), Иван Проворов (47) и Скотт Лотон (55). У «Вашингтона» отличились Ларс Эллер (15) и Гарнет Хэтэуэй (39).
Помимо шайбы Проворов записал на свой счет одну голевую передачу и был признан второй звездой встречи.
В другом матче хоккеисты «Калгари» на своей площадке одержали победу в овертайме над «Коламбусом» — 3:2.
|Тодд Рирден
|Ален Виньо
|Брэйден Холтби
|Брайан Эллиотт
|01:08
|Скотт Лотон
|11:55
|Джастин Браун
|14:09
|Ларс Эллер(Карл Хагелин, Рихард Паник)
|17:05
|Том Уилсон
|17:05
|Том Уилсон
|17:05
|Нэйт Томпсон
|18:37
|Кевин Хэйс
|21:17
|Евгений Кузнецов
|23:46
|Командный штраф
|25:34
|Гарнет Хэтэуэй
|27:06
|Трэвис Конекны(Иван Проворов, Клод Жиру)
|32:42
|Бренден Диллон
|34:48
|Кевин Хэйс(Дерек Грант, Николя Обе-Кубель)
|37:05
|Тайлер Питлик(Дерек Грант, Михаэль Раффль)
|38:32
|Гарнет Хэтэуэй(Том Уилсон, Ник Дауд)
|39:45
|Том Уилсон
|39:45
|Роберт Хегг
|43:15
|Михаэль Раффль
|46:36
|Иван Проворов(Якуб Ворачек)
|54:15
|Скотт Лотон(Кевин Хэйс)
|55:49
|Скотт Лотон
Кевин Хэйс (Филадельфия Флайерз), Иван Проворов (Филадельфия Флайерз), Дерек Грант (Филадельфия Флайерз)
|20
|Штрафное время
|20
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0