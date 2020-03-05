«Филадельфия» обыграла «Вашингтон», Проворов стал второй звездой матча

Источник: AP 2020

Игра в Вашингтоне завершилась победой гостей со счетом 5:2 (0:1, 3:1, 2:0).

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Шайбы в составе «Филадельфии» забросили Трэвис Конекны (28-я минута), Кевин Хейз (35), Тайлер Питлик (38), Иван Проворов (47) и Скотт Лотон (55). У «Вашингтона» отличились Ларс Эллер (15) и Гарнет Хэтэуэй (39).

Помимо шайбы Проворов записал на свой счет одну голевую передачу и был признан второй звездой встречи.

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