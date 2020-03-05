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10:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Филадельфия» обыграла «Вашингтон», Проворов стал второй звездой матча

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Хоккеисты «Филадельфии Флайерз» на выезде обыграли «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Источник: AP 2020

Игра в Вашингтоне завершилась победой гостей со счетом 5:2 (0:1, 3:1, 2:0).

Во время загрузки произошла ошибка.

Шайбы в составе «Филадельфии» забросили Трэвис Конекны (28-я минута), Кевин Хейз (35), Тайлер Питлик (38), Иван Проворов (47) и Скотт Лотон (55). У «Вашингтона» отличились Ларс Эллер (15) и Гарнет Хэтэуэй (39).

Помимо шайбы Проворов записал на свой счет одну голевую передачу и был признан второй звездой встречи.

Во время загрузки произошла ошибка.

В другом матче хоккеисты «Калгари» на своей площадке одержали победу в овертайме над «Коламбусом» — 3:2.

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Вашингтон Кэпиталз
2:5
1:0, 1:3, 0:2
Филадельфия Флайерз
Хоккей, НХЛ, Неделя 245.03.2020, 03:00 (МСК UTC+3)Capital One Arena
Главные тренеры
Тодд РирденАлен Виньо
Вратари
Брэйден ХолтбиБрайан Эллиотт
1-й период
01:08Скотт Лотон
11:55Джастин Браун
14:09Ларс Эллер(Карл Хагелин, Рихард Паник)
17:05Том Уилсон
17:05Том Уилсон
17:05Нэйт Томпсон
18:37Кевин Хэйс
2-й период
21:17Евгений Кузнецов
23:46Командный штраф
25:34Гарнет Хэтэуэй
27:06Трэвис Конекны(Иван Проворов, Клод Жиру)
32:42Бренден Диллон
34:48Кевин Хэйс(Дерек Грант, Николя Обе-Кубель)
37:05Тайлер Питлик(Дерек Грант, Михаэль Раффль)
38:32Гарнет Хэтэуэй(Том Уилсон, Ник Дауд)
39:45Том Уилсон
39:45Роберт Хегг
3-й период
43:15Михаэль Раффль
46:36Иван Проворов(Якуб Ворачек)
54:15Скотт Лотон(Кевин Хэйс)
55:49Скотт Лотон
Лучшие игроки матча
Кевин Хэйс (Филадельфия Флайерз), Иван Проворов (Филадельфия Флайерз), Дерек Грант (Филадельфия Флайерз)
Статистика
20Штрафное время20
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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