Русский форвард Наместников забил «футбольный» гол в НХЛ. Спасти «Колорадо» не смог даже он

Источник: AP 2020

«Колорадо» во второй половине февраля и начале марта не шел, а летел по дистанцию регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. 7 побед подряд, погоня за лидером Западной конференции «Сент-Луисом» — не жизнь, а сказка! Казалось, безнадежный «Анахайм» просто не в силах остановить эту машину из штата Денвер.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--f48243634e0c1666fdf5" data-vnd="f48243634e0c1666fdf5" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=f48243634e0c1666fdf5" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Начало матча только подтвердило это ожидания. Уже на 4-й минуте «Эвеланш» умчались в контратаку, главный претендент на «Харт Трофи» Нэтан Маккиннон бросил, а накативший на ворота Владислав Наместников «по-футбольному» добавил шайбу в ворота. Движения ногой не было, а потому у арбитров не было не единого повода отменять взятие ворота. Русский форвард осваивается в «Колорадо» и забивает во втором матче подряд.

Казалось, дальше у «Лавин» не возникнет никаких проблем, но не имеющие никаких турнирных целей команды, к которым относится сегодняшний «Анахайм», тем и опасны, что могут удивить в любой момент. Экс-форвард «Питтсбурга» Эндрю Агоццино с пятака положил свой первый гол за «Дакс», а Якоб Сильверберг крутейшим пасом из-за ворот отыскал защитника Брендана Гуле. И вот уже 2:1 вместо 0:1.

Куража гостям точно добавила и драка Николаса Делорье с Пьером-Эдуаром Бельмаром. Бой в целом получился равным, но после очередного попадания форварда «Анахайма» его темнокожий соперник осел на лед — нокдаун.

В итоге «Уток» не выбил из седла даже шикарный бросок капитана «Колорадо» Габриэля Ландескуга, которым он сравнял счет за 5 минут до конца первого периода. В не самой веселой по содержанию второй двадцатиминутке они дождались удаления того же Ландескуга и исполнили свой любимый трюк этого вечера — пас из-за ворот, гол. К слову, после этой шайбы закончился матч для русского защитника «Колорадо» Никиты Задорова, запаниковавшего на пятаке и не сумевшего помочь своей команды — у оборонца накопилось «-3» и его усадили на скамейку запасных.

В итоге спасать матч «Колорадо» пришлось в третьем игровом отрезке. Там Маккиннон сделал еще один шажок к званию MVP сезона — канадец реализовал большинство, ворвавшись в зону «Анахайма» и бросив без шансов для Райана Миллера.

Были у «Эвеланш» и шансы затащить этот матч в основное время, например, вот этот эпизод, в котором Владислав Наместников пытался пропихнуть шайбу в ворота, но в итоге вынужден был принять участие в потасовке с двукратным олимпийским чемпионом Райаном Гецлафом.

Пришлось играть овертайм, в котором все шло к серии буллитов, пока Рикард Ракелль не решил просто заехать в зону и шмальнуть в дальнюю девятку. Демотивированный «Анахайм» прибил одного из претендентов на Кубок Стэнли — за это мы и любим НХЛ.

Официальный сайт НХЛ

Артём Гаев