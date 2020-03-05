Русский форвард Наместников забил «футбольный» гол в НХЛ. Спасти «Колорадо» не смог даже он
«Эвеланш» прервали победную серию в игре с аутсайдером.
«Эвеланш» прервали победную серию в игре с аутсайдером.
«Колорадо» во второй половине февраля и начале марта не шел, а летел по дистанцию регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. 7 побед подряд, погоня за лидером Западной конференции «Сент-Луисом» — не жизнь, а сказка! Казалось, безнадежный «Анахайм» просто не в силах остановить эту машину из штата Денвер.
Начало матча только подтвердило это ожидания. Уже на 4-й минуте «Эвеланш» умчались в контратаку, главный претендент на «Харт Трофи» Нэтан Маккиннон бросил, а накативший на ворота Владислав Наместников «по-футбольному» добавил шайбу в ворота. Движения ногой не было, а потому у арбитров не было не единого повода отменять взятие ворота. Русский форвард осваивается в «Колорадо» и забивает во втором матче подряд.
Казалось, дальше у «Лавин» не возникнет никаких проблем, но не имеющие никаких турнирных целей команды, к которым относится сегодняшний «Анахайм», тем и опасны, что могут удивить в любой момент.
Куража гостям точно добавила и драка Николаса Делорье с
В итоге «Уток» не выбил из седла даже шикарный бросок капитана «Колорадо» Габриэля Ландескуга, которым он сравнял счет за 5 минут до конца первого периода. В не самой веселой по содержанию второй двадцатиминутке они дождались удаления того же Ландескуга и исполнили свой любимый трюк этого вечера — пас
В итоге спасать матч «Колорадо» пришлось в третьем игровом отрезке. Там Маккиннон сделал еще один шажок к званию MVP сезона — канадец реализовал большинство, ворвавшись в зону «Анахайма» и бросив без шансов для Райана Миллера.
Были у «Эвеланш» и шансы затащить этот матч в основное время, например, вот этот эпизод, в котором Владислав Наместников пытался пропихнуть шайбу в ворота, но в итоге вынужден был принять участие в потасовке с двукратным олимпийским чемпионом Райаном Гецлафом.
Пришлось играть овертайм, в котором все шло к серии буллитов, пока Рикард Ракелль не решил просто заехать в зону и шмальнуть в дальнюю девятку. Демотивированный «Анахайм» прибил одного из претендентов на Кубок Стэнли — за это мы и любим НХЛ.
Артём Гаев
|Джаред Беднар
|Даллас Икинс
|Павел Францоуз
|Райан Миллер
|03:51
|Владислав Наместников(Габриэль Ландескуг, Натан Маккиннон)
|05:34
|Эндрю Агоццино(Мэттью Ирвин, Картер Рауни)
|10:40
|Пьер-Эдуард Белльмар
|10:40
|Николя Делорье
|13:40
|Брендан Гюле(Рикард Ракелль, Якоб Сильверберг)
|14:02
|Кифер Шервуд
|14:29
|Габриэль Ландескуг(Самуэль Жирар, Тайсон Жост)
|19:02
|Кифер Шервуд
|30:48
|Габриэль Ландескуг
|32:48
|Сэм Стил(Райан Гецлаф)
|44:13
|Йоонас Донской
|46:41
|Сонни Милано
|47:19
|Натан Маккиннон(Габриэль Ландескуг, Тайсон Жост)
|49:38
|Владислав Наместников
|49:38
|Райан Гецлаф
|51:40
|Марк Барберио
|51:40
|Макс Джонс
|64:58
|Рикард Ракелль
Рикард Ракелль (Анахайм Дакс), Габриэль Ландескуг (Колорадо Эвеланш), Натан Маккиннон (Колорадо Эвеланш)
|13
|Штрафное время
|15
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0