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10:50 (мск), источник: Sport24

Русский форвард Наместников забил «футбольный» гол в НХЛ. Спасти «Колорадо» не смог даже он

«Эвеланш» прервали победную серию в игре с аутсайдером.

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Источник: AP 2020

«Колорадо» во второй половине февраля и начале марта не шел, а летел по дистанцию регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. 7 побед подряд, погоня за лидером Западной конференции «Сент-Луисом» — не жизнь, а сказка! Казалось, безнадежный «Анахайм» просто не в силах остановить эту машину из штата Денвер.

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Начало матча только подтвердило это ожидания. Уже на 4-й минуте «Эвеланш» умчались в контратаку, главный претендент на «Харт Трофи» Нэтан Маккиннон бросил, а накативший на ворота Владислав Наместников «по-футбольному» добавил шайбу в ворота. Движения ногой не было, а потому у арбитров не было не единого повода отменять взятие ворота. Русский форвард осваивается в «Колорадо» и забивает во втором матче подряд.

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Казалось, дальше у «Лавин» не возникнет никаких проблем, но не имеющие никаких турнирных целей команды, к которым относится сегодняшний «Анахайм», тем и опасны, что могут удивить в любой момент. Экс-форвард «Питтсбурга» Эндрю Агоццино с пятака положил свой первый гол за «Дакс», а Якоб Сильверберг крутейшим пасом из-за ворот отыскал защитника Брендана Гуле. И вот уже 2:1 вместо 0:1.

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Куража гостям точно добавила и драка Николаса Делорье с Пьером-Эдуаром Бельмаром. Бой в целом получился равным, но после очередного попадания форварда «Анахайма» его темнокожий соперник осел на лед — нокдаун.

В итоге «Уток» не выбил из седла даже шикарный бросок капитана «Колорадо» Габриэля Ландескуга, которым он сравнял счет за 5 минут до конца первого периода. В не самой веселой по содержанию второй двадцатиминутке они дождались удаления того же Ландескуга и исполнили свой любимый трюк этого вечера — пас из-за ворот, гол. К слову, после этой шайбы закончился матч для русского защитника «Колорадо» Никиты Задорова, запаниковавшего на пятаке и не сумевшего помочь своей команды — у оборонца накопилось «-3» и его усадили на скамейку запасных.

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В итоге спасать матч «Колорадо» пришлось в третьем игровом отрезке. Там Маккиннон сделал еще один шажок к званию MVP сезона — канадец реализовал большинство, ворвавшись в зону «Анахайма» и бросив без шансов для Райана Миллера.

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Были у «Эвеланш» и шансы затащить этот матч в основное время, например, вот этот эпизод, в котором Владислав Наместников пытался пропихнуть шайбу в ворота, но в итоге вынужден был принять участие в потасовке с двукратным олимпийским чемпионом Райаном Гецлафом.

Пришлось играть овертайм, в котором все шло к серии буллитов, пока Рикард Ракелль не решил просто заехать в зону и шмальнуть в дальнюю девятку. Демотивированный «Анахайм» прибил одного из претендентов на Кубок Стэнли — за это мы и любим НХЛ.

Официальный сайт НХЛ

Артём Гаев

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3:4ОТ
2:2, 0:1, 1:0
Анахайм Дакс
Хоккей, НХЛ, Неделя 245.03.2020, 05:30 (МСК UTC+3)Pepsi Center
Главные тренеры
Джаред БеднарДаллас Икинс
Вратари
Павел ФранцоузРайан Миллер
1-й период
03:51Владислав Наместников(Габриэль Ландескуг, Натан Маккиннон)
05:34Эндрю Агоццино(Мэттью Ирвин, Картер Рауни)
10:40Пьер-Эдуард Белльмар
10:40Николя Делорье
13:40Брендан Гюле(Рикард Ракелль, Якоб Сильверберг)
14:02Кифер Шервуд
14:29Габриэль Ландескуг(Самуэль Жирар, Тайсон Жост)
19:02Кифер Шервуд
2-й период
30:48Габриэль Ландескуг
32:48Сэм Стил(Райан Гецлаф)
3-й период
44:13Йоонас Донской
46:41Сонни Милано
47:19Натан Маккиннон(Габриэль Ландескуг, Тайсон Жост)
49:38Владислав Наместников
49:38Райан Гецлаф
51:40Марк Барберио
51:40Макс Джонс
Овертайм
64:58Рикард Ракелль
Лучшие игроки матча
Рикард Ракелль (Анахайм Дакс), Габриэль Ландескуг (Колорадо Эвеланш), Натан Маккиннон (Колорадо Эвеланш)
Статистика
13Штрафное время15
0Игра в большинстве0
2Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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