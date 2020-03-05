Шестёркин вернулся к тренировкам после автомобильной аварии
Голкипер клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин приступил к ледовым тренировкам.
Голкипер клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин приступил к ледовым тренировкам.
Вратарь тренируется вместе с командой и работает на полноценной основе.
24 февраля Шестёркин и Павел Бучневич попали в автомобильную аварию. Машина, которая ехала перед ними, внезапно развернулась на 180 градусов. Российские игроки избежали тяжёлых повреждений благодаря ремням безопасности, но Шестёркин сломал ребро.
В текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 24-летний Шестёркин принял участие в 10 матчах, одержав девять побед. В среднем россиянин отражает 94% бросков при коэффициенте надёжности 2,23.