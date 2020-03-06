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09:03 (мск), источник: Sport24

Овечкин и Панарин схлестнулись в Нью-Йорке. У Ови — дубль, у Хлебушка — ассистентский хет-трик!

Но всех затмил швед Зибанежад, забивший 5 голов за матч.

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Для российских болельщиков матч «Рейнджерс» и «Вашингтона» до его начала, в первую очередь, был интересен дуэлью Артемия Панарина и Александра Овечкина.

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Претендент на «Арт Росс Трофи» против человека, идущего за девятым в карьере «Морис Ришар Трофи» — круче интриги не придумать! Вот только первой в протоколе появилась фамилия другого русского хоккеиста. Илья Ковальчук вывел на бросок Ника Дженсена, тот зарядил в хоккеиста «Нью-Йорка», но самостоятельно подобрал шайбу и доставил ее до Карла Хагелина. Резкий бросок шведа с разворота застал Александра Георгиева врасплох.

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На гол третьего звена гостей «Рейнджерс» ответили шайбой в исполнении своих главных звезд. Хозяева заработали большинство, Панарин передачей вдоль синей линии предложил исполнить вантаймер Мике Зибанежаду, а тот был не против — закрытый собственным защитником Илья Самсонов среагировать не смог. На этом в первом периоде соперники и разошлись — авторами обеих голов стали шведы, но вы только зацените сколько россиян приняло в них то или иное участие!

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На старте второй двадцатиминутки это подтвердил Павел Бучневич — он помог «Нью-Йорку» сохранить шайбу в чужой зоне, а затем со стороны наблюдал, как Адам Фокс дарит ему бал за результативный ассист, выводя на еще один бросок с ходу Зибанежада. Чего-то подобного мы всегда ждем от Овечкина, но сегодня его миссия взял на себя скандинав.

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Дальше случилось событие по-настоящему эпохальное — в карьере Ковальчука стало 5 НХЛовских клубов, за которые он забивал голы. 36-летний ветеран накатил в правый круг вбрасывания и вколотил шайбу в ворота после скидки Ларса Эллера. Помешать олимпийскому чемпиону пытался Панарин, но в этой ситуации шансов у него не было — Илья был максимально заряжен на гол.

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Впрочем, на то, чтобы отмазаться за свой промах у Артемия ушло меньше 3 минут. Лучший бомбардир «Рейнджерс» начертил крутейший пас на Энтони Деанджело, за которым не успел Овечкин. Хозяева вышли вперед, капитан «Кэпиталз» заработал второй минус за встречу — лучшего расклада для банды Панарина придумать было сложно. Но в отличном настроении она прибывала лишь 16 секунд — до того самого момента, пока «Вашингтон» не организовал первый за вечер гол без участия российских игроков — это Михал Кемни максимально удачно подключился к атаке и не испортил пас соотечественника Рихарда Паника.

Но «Нью-Йорк» этим вечером был серьезно настроен взять 2 очка, что и подтвердил уже на 12-й секунде периода номер три. «Синерубашечникам» сильно помог Евгений Кузнецов, подаривший шайбу Бучневичу. Павел выдал самый красивый голевой ассист матча, Зибанежад оформил хет-трик, а Овечкин довел свой показатель полезности до кошмарной цифры «-3». Это был не день великого русского снайпера.

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Но на то Ови и является одним из величайших снайперов в истории, чтобы уметь быть сильнее обстоятельств. Да, это был не его день, но кто сказал, что в такие дни Александр Великий не должен забивать. 8-й номер дождался момента, когда соперник предоставил ему достаточно свободного льда и времени, прицелился и положил 704-й голешник в карьере. 4:4 — суперматч!

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Этой хоккейной перестрелке и 8 шайб было мало. В концовке Зибанежад и Овечкин обменялись результативными добиваниями и установили окончательный счет основного времени — 5:5. Возможно, «Мэдисон-сквер-гарден» увидел лучший матч сезона.

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В овертайме же случилось невероятное. Спустя полминуты после его начала Панарин вывел Зибанежада на свидание с Георгиевым и швед с иранскими корнями оформил пента-трик — просто фантастика! Как ни старались русские звезды главной звездой этой фееричной зарубы стал бородатый скандинав. Браво, Мика! Браво, Артемий! Браво, «Нью-Йорк» и «Вашингтон»! Это было легендарно!

Официальный сайт НХЛ

Артём Гаев

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Артемий Панарин и Алиса Знарок: лавстори
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Нью-Йорк Рейнджерс
6:5ОТ
1:1, 2:2, 2:2
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей, НХЛ, Неделя 246.03.2020, 03:00 (МСК UTC+3)Madison Square Garden
Главные тренеры
Дэвид КуиннТодд Рирден
Вратари
Александр Георгиев(Александр Георгиев)Илья Самсонов(Илья Самсонов)
1-й период
01:43Павел Бучневич
07:05Карл Хагелин(Ник Дженсен, Илья Ковальчук)
07:32Ник Дауд
09:01Мика Зибанежад(Энтони Дианджело, Артемий Панарин)
10:49Ник Дауд
2-й период
25:29Мика Зибанежад(Адам Фокс, Павел Бучневич)
26:01Ларс Эллер
28:48Брендан Лемье
32:01Илья Ковальчук(Рихард Паник, Ларс Эллер)
34:42Энтони Дианджело(Артемий Панарин, Марк Стаал)
34:58Гарнет Хэтэуэй(Михал Кемпны, Рихард Паник)
3-й период
40:12Мика Зибанежад(Павел Бучневич, Филлип Ди Джузеппе)
47:24Бретт Хауден
47:24Йонас Зигенталер
49:22Александр Овечкин(Никлас II Бэкстрем, Джон Карлсон)
52:52Ларс Эллер
54:55Джон Карлсон
56:53Ларс Эллер
58:18Мика Зибанежад(Брендан Лемье, Каапо Какко)
59:17Александр Овечкин(Джон Карлсон, Никлас II Бэкстрем)
Овертайм
60:33Мика Зибанежад(Артемий Панарин, Энтони Дианджело)
Лучшие игроки матча
Мика Зибанежад (Нью-Йорк Рейнджерс), Артемий Панарин (Нью-Йорк Рейнджерс), Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз)
Статистика
6Штрафное время14
0Игра в большинстве0
2Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Нью-Йорк Рейнджерс
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