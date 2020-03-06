Овечкин и Панарин схлестнулись в Нью-Йорке. У Ови — дубль, у Хлебушка — ассистентский хет-трик!
Но всех затмил швед Зибанежад, забивший 5 голов за матч.
Но всех затмил швед Зибанежад, забивший 5 голов за матч.
Для российских болельщиков матч «Рейнджерс» и «Вашингтона» до его начала, в первую очередь, был интересен дуэлью Артемия Панарина и Александра Овечкина.
Претендент на «Арт Росс Трофи» против человека, идущего за девятым в карьере «Морис Ришар Трофи» — круче интриги не придумать! Вот только первой в протоколе появилась фамилия другого русского хоккеиста. Илья Ковальчук вывел на бросок Ника Дженсена, тот зарядил в хоккеиста «Нью-Йорка», но самостоятельно подобрал шайбу и доставил ее до Карла Хагелина. Резкий бросок шведа с разворота застал Александра Георгиева врасплох.
На гол третьего звена гостей «Рейнджерс» ответили шайбой в исполнении своих главных звезд. Хозяева заработали большинство, Панарин передачей вдоль синей линии предложил исполнить вантаймер Мике Зибанежаду, а тот был не против — закрытый собственным защитником Илья Самсонов среагировать не смог. На этом в первом периоде соперники и разошлись — авторами обеих голов стали шведы, но вы только зацените сколько россиян приняло в них то или иное участие!
На старте второй двадцатиминутки это подтвердил Павел Бучневич — он помог «Нью-Йорку» сохранить шайбу в чужой зоне, а затем со стороны наблюдал, как Адам Фокс дарит ему бал за результативный ассист, выводя на еще один бросок с ходу Зибанежада.
Дальше случилось событие
Впрочем, на то, чтобы отмазаться за свой промах у Артемия ушло меньше 3 минут. Лучший бомбардир «Рейнджерс» начертил крутейший пас на Энтони Деанджело, за которым не успел Овечкин. Хозяева вышли вперед, капитан «Кэпиталз» заработал второй минус за встречу — лучшего расклада для банды Панарина придумать было сложно. Но в отличном настроении она прибывала лишь 16 секунд — до того самого момента, пока «Вашингтон» не организовал первый за вечер гол без участия российских игроков — это Михал Кемни максимально удачно подключился к атаке и не испортил пас соотечественника Рихарда Паника.
Но «Нью-Йорк» этим вечером был серьезно настроен взять 2 очка, что и подтвердил уже на 12-й секунде периода номер три. «Синерубашечникам» сильно помог Евгений Кузнецов, подаривший шайбу Бучневичу. Павел выдал самый красивый голевой ассист матча, Зибанежад оформил
Но на то Ови и является одним из величайших снайперов в истории, чтобы уметь быть сильнее обстоятельств. Да, это был не его день, но кто сказал, что в такие дни Александр Великий не должен забивать. 8-й номер дождался момента, когда соперник предоставил ему достаточно свободного льда и времени, прицелился и положил 704-й голешник в карьере. 4:4 — суперматч!
Этой хоккейной перестрелке и 8 шайб было мало. В концовке Зибанежад и Овечкин обменялись результативными добиваниями и установили окончательный счет основного времени — 5:5. Возможно, «Мэдисон-сквер-гарден» увидел лучший матч сезона.
В овертайме же случилось невероятное. Спустя полминуты после его начала Панарин вывел Зибанежада на свидание с Георгиевым и швед с иранскими корнями оформил
Артём Гаев
|Дэвид Куинн
|Тодд Рирден
|Александр Георгиев(Александр Георгиев)
|Илья Самсонов(Илья Самсонов)
|01:43
|Павел Бучневич
|07:05
|Карл Хагелин(Ник Дженсен, Илья Ковальчук)
|07:32
|Ник Дауд
|09:01
|Мика Зибанежад(Энтони Дианджело, Артемий Панарин)
|10:49
|Ник Дауд
|25:29
|Мика Зибанежад(Адам Фокс, Павел Бучневич)
|26:01
|Ларс Эллер
|28:48
|Брендан Лемье
|32:01
|Илья Ковальчук(Рихард Паник, Ларс Эллер)
|34:42
|Энтони Дианджело(Артемий Панарин, Марк Стаал)
|34:58
|Гарнет Хэтэуэй(Михал Кемпны, Рихард Паник)
|40:12
|Мика Зибанежад(Павел Бучневич, Филлип Ди Джузеппе)
|47:24
|Бретт Хауден
|47:24
|Йонас Зигенталер
|49:22
|Александр Овечкин(Никлас II Бэкстрем, Джон Карлсон)
|52:52
|Ларс Эллер
|54:55
|Джон Карлсон
|56:53
|Ларс Эллер
|58:18
|Мика Зибанежад(Брендан Лемье, Каапо Какко)
|59:17
|Александр Овечкин(Джон Карлсон, Никлас II Бэкстрем)
|60:33
|Мика Зибанежад(Артемий Панарин, Энтони Дианджело)
Мика Зибанежад (Нью-Йорк Рейнджерс), Артемий Панарин (Нью-Йорк Рейнджерс), Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз)
|6
|Штрафное время
|14
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0