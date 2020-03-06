Овечкин и Панарин схлестнулись в Нью-Йорке. У Ови — дубль, у Хлебушка — ассистентский хет-трик!

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Для российских болельщиков матч «Рейнджерс» и «Вашингтона» до его начала, в первую очередь, был интересен дуэлью Артемия Панарина и Александра Овечкина.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--f948a90e0e56fe3c518b" data-vnd="f948a90e0e56fe3c518b" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=f948a90e0e56fe3c518b" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Претендент на «Арт Росс Трофи» против человека, идущего за девятым в карьере «Морис Ришар Трофи» — круче интриги не придумать! Вот только первой в протоколе появилась фамилия другого русского хоккеиста. Илья Ковальчук вывел на бросок Ника Дженсена, тот зарядил в хоккеиста «Нью-Йорка», но самостоятельно подобрал шайбу и доставил ее до Карла Хагелина. Резкий бросок шведа с разворота застал Александра Георгиева врасплох.

На гол третьего звена гостей «Рейнджерс» ответили шайбой в исполнении своих главных звезд. Хозяева заработали большинство, Панарин передачей вдоль синей линии предложил исполнить вантаймер Мике Зибанежаду, а тот был не против — закрытый собственным защитником Илья Самсонов среагировать не смог. На этом в первом периоде соперники и разошлись — авторами обеих голов стали шведы, но вы только зацените сколько россиян приняло в них то или иное участие!

На старте второй двадцатиминутки это подтвердил Павел Бучневич — он помог «Нью-Йорку» сохранить шайбу в чужой зоне, а затем со стороны наблюдал, как Адам Фокс дарит ему бал за результативный ассист, выводя на еще один бросок с ходу Зибанежада. Чего-то подобного мы всегда ждем от Овечкина, но сегодня его миссия взял на себя скандинав.

Дальше случилось событие по-настоящему эпохальное — в карьере Ковальчука стало 5 НХЛовских клубов, за которые он забивал голы. 36-летний ветеран накатил в правый круг вбрасывания и вколотил шайбу в ворота после скидки Ларса Эллера. Помешать олимпийскому чемпиону пытался Панарин, но в этой ситуации шансов у него не было — Илья был максимально заряжен на гол.

Впрочем, на то, чтобы отмазаться за свой промах у Артемия ушло меньше 3 минут. Лучший бомбардир «Рейнджерс» начертил крутейший пас на Энтони Деанджело, за которым не успел Овечкин. Хозяева вышли вперед, капитан «Кэпиталз» заработал второй минус за встречу — лучшего расклада для банды Панарина придумать было сложно. Но в отличном настроении она прибывала лишь 16 секунд — до того самого момента, пока «Вашингтон» не организовал первый за вечер гол без участия российских игроков — это Михал Кемни максимально удачно подключился к атаке и не испортил пас соотечественника Рихарда Паника.

Но «Нью-Йорк» этим вечером был серьезно настроен взять 2 очка, что и подтвердил уже на 12-й секунде периода номер три. «Синерубашечникам» сильно помог Евгений Кузнецов, подаривший шайбу Бучневичу. Павел выдал самый красивый голевой ассист матча, Зибанежад оформил хет-трик, а Овечкин довел свой показатель полезности до кошмарной цифры «-3». Это был не день великого русского снайпера.

Но на то Ови и является одним из величайших снайперов в истории, чтобы уметь быть сильнее обстоятельств. Да, это был не его день, но кто сказал, что в такие дни Александр Великий не должен забивать. 8-й номер дождался момента, когда соперник предоставил ему достаточно свободного льда и времени, прицелился и положил 704-й голешник в карьере. 4:4 — суперматч!

Этой хоккейной перестрелке и 8 шайб было мало. В концовке Зибанежад и Овечкин обменялись результативными добиваниями и установили окончательный счет основного времени — 5:5. Возможно, «Мэдисон-сквер-гарден» увидел лучший матч сезона.

В овертайме же случилось невероятное. Спустя полминуты после его начала Панарин вывел Зибанежада на свидание с Георгиевым и швед с иранскими корнями оформил пента-трик — просто фантастика! Как ни старались русские звезды главной звездой этой фееричной зарубы стал бородатый скандинав. Браво, Мика! Браво, Артемий! Браво, «Нью-Йорк» и «Вашингтон»! Это было легендарно!

Официальный сайт НХЛ

Артём Гаев