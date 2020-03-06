Русский защитник Сергачев уложил в драке легендарного канадца. В прошлом он был партнером Уэбера

Источник: AP 2020

Домашний матч против «Монреаля» удался всей «Тампе» и каждому ее российскому легионеру по отдельности. «Молнии», еще имеющие шанс выиграть регулярный чемпионат, приблизились к «Бостону».

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Весомый вклад в победу внес Андрей Василевский. Он отразил все 32 броска, оформив тем самым третий «сухарь» в этом сезоне. До этого российский вратарь играл на ноль в матчах с «Филадельфией» и «Аризоной», которые шли в январе друг за другом. До личного рекорда — восемь шат-аутов, пока все равно далеко.

Две из трех шайб в ворота «Канадиенс» — это дело рук Никиты Кучерова. Не прошло и минуты со стартового вбрасывания, как русская суперзвезда «Тампы» нашла передачей подключившиегося из глубины Виктора Хедмана. Швед предстал крадущиймся тигром и затаившимся драконом одновременно.

У «Лайтнинг» на долгий срок выбыл из-за травмы Стивен Стэмкос. А это значит, что дополнительная ответственность ложится как раз на Кучерова. И он с ней играючи справляется. Благодаря пасу на Хедмана, он стал третьим игроком в истории «Тампы» после Мартена Сан-Луи и Брэда Ричардса, кому удалось провести три кряду сезона с 50+ передачами.

Завершать три подряд регулярных чемпионата со 100 очками не удавалось еще никому из игроков «Тампы». К этому рубежу Кучеров приблизился, когда в конце второго периода замкнул передачу Пэта Маруна. Кажется, Никите все равно, с какими партнерами выходит на лед. Будь то рядом Стэмкос или Марун, он выглядит машиной по набору очков.

Впрочем, самое яркое событие матча произошло уже после гола Кучерова. Перед уходом команд в раздевалки перчатки сбросили Ши Уэбер и Михаил Сергачев. Канадец и россиянин мертвой хваткой вцепились друг друга, Сергачев нанес несколько ударов, а когда легендарный канадский защитник попытался ответить — Михаил его завалил на лед.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/liH48drqZ1o" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Эффектная драка с одним из лучших защитников современной НХЛ, который к тому же превосходит россиянина в габаритах, это очередной штришок к портрету Сергачева. Защитника, которого «Монреаль» когда-то отдал за Джонатана Друэна. По прошествии лет уже не останется сочинений, кто выиграл от той сделки.

Дмитрий Ерыкалов