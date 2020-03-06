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12:30 (мск), источник: Sport24

Русский защитник Сергачев уложил в драке легендарного канадца. В прошлом он был партнером Уэбера

У Кучерова 1+1, а у Василевского третий сухарь в сезоне.

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Источник: AP 2020

Домашний матч против «Монреаля» удался всей «Тампе» и каждому ее российскому легионеру по отдельности. «Молнии», еще имеющие шанс выиграть регулярный чемпионат, приблизились к «Бостону».

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Весомый вклад в победу внес Андрей Василевский. Он отразил все 32 броска, оформив тем самым третий «сухарь» в этом сезоне. До этого российский вратарь играл на ноль в матчах с «Филадельфией» и «Аризоной», которые шли в январе друг за другом. До личного рекорда — восемь шат-аутов, пока все равно далеко.

Две из трех шайб в ворота «Канадиенс» — это дело рук Никиты Кучерова. Не прошло и минуты со стартового вбрасывания, как русская суперзвезда «Тампы» нашла передачей подключившиегося из глубины Виктора Хедмана. Швед предстал крадущиймся тигром и затаившимся драконом одновременно.

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У «Лайтнинг» на долгий срок выбыл из-за травмы Стивен Стэмкос. А это значит, что дополнительная ответственность ложится как раз на Кучерова. И он с ней играючи справляется. Благодаря пасу на Хедмана, он стал третьим игроком в истории «Тампы» после Мартена Сан-Луи и Брэда Ричардса, кому удалось провести три кряду сезона с 50+ передачами.

Завершать три подряд регулярных чемпионата со 100 очками не удавалось еще никому из игроков «Тампы». К этому рубежу Кучеров приблизился, когда в конце второго периода замкнул передачу Пэта Маруна. Кажется, Никите все равно, с какими партнерами выходит на лед. Будь то рядом Стэмкос или Марун, он выглядит машиной по набору очков.

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Впрочем, самое яркое событие матча произошло уже после гола Кучерова. Перед уходом команд в раздевалки перчатки сбросили Ши Уэбер и Михаил Сергачев. Канадец и россиянин мертвой хваткой вцепились друг друга, Сергачев нанес несколько ударов, а когда легендарный канадский защитник попытался ответить — Михаил его завалил на лед.

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Эффектная драка с одним из лучших защитников современной НХЛ, который к тому же превосходит россиянина в габаритах, это очередной штришок к портрету Сергачева. Защитника, которого «Монреаль» когда-то отдал за Джонатана Друэна. По прошествии лет уже не останется сочинений, кто выиграл от той сделки.

Дмитрий Ерыкалов

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Фантастический сезон Никиты Кучерова
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Тампа-Бэй Лайтнинг
4:0
2:0, 1:0, 1:0
Монреаль Канадиенс
Хоккей, НХЛ, Неделя 246.03.2020, 03:00 (МСК UTC+3)Amalie Arena
Главные тренеры
Джон КуперКлод Жюльен
Вратари
Андрей ВасилевскийКэри Прайс
1-й период
00:49Виктор Хедман(Никита Кучеров, Эрик Чернак)
04:59Зак Богосян
12:40Алекс Киллорн(Энтони Чирелли)
2-й период
35:52Кевин Шаттенкирк
38:55Никита Кучеров(Патрик Марун, Брэйден Пойнт)
3-й период
40:00Михаил Сергачев
40:00Бен Чиаро
40:00Ши Уэбер
54:59Эрик Чернак
57:26Бен Чиаро
57:26Бен Чиаро
58:57Виктор Хедман(Кевин Шаттенкирк, Янни Гурд)
59:44Кристиан Фолин
Лучшие игроки матча
Андрей Василевский (Тампа-Бэй Лайтнинг), Виктор Хедман (Тампа-Бэй Лайтнинг), Барклай Гудроу (Тампа-Бэй Лайтнинг)
Статистика
11Штрафное время21
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
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  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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