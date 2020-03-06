Русский защитник Сергачев уложил в драке легендарного канадца. В прошлом он был партнером Уэбера
У Кучерова 1+1, а у Василевского третий сухарь в сезоне.
У Кучерова 1+1, а у Василевского третий сухарь в сезоне.
Домашний матч против «Монреаля» удался всей «Тампе» и каждому ее российскому легионеру по отдельности. «Молнии», еще имеющие шанс выиграть регулярный чемпионат, приблизились к «Бостону».
Весомый вклад в победу внес Андрей Василевский. Он отразил все 32 броска, оформив тем самым третий «сухарь» в этом сезоне. До этого российский вратарь играл на ноль в матчах с «Филадельфией» и «Аризоной», которые шли в январе друг за другом. До личного рекорда — восемь
Две из трех шайб в ворота «Канадиенс» — это дело рук Никиты Кучерова. Не прошло и минуты со стартового вбрасывания, как русская суперзвезда «Тампы» нашла передачей подключившиегося из глубины Виктора Хедмана. Швед предстал крадущиймся тигром и затаившимся драконом одновременно.
У «Лайтнинг» на долгий срок выбыл
Завершать три подряд регулярных чемпионата со 100 очками не удавалось еще никому из игроков «Тампы». К этому рубежу Кучеров приблизился, когда в конце второго периода замкнул передачу Пэта Маруна. Кажется, Никите все равно, с какими партнерами выходит на лед. Будь то рядом Стэмкос или Марун, он выглядит машиной по набору очков.
Впрочем, самое яркое событие матча произошло уже после гола Кучерова. Перед уходом команд в раздевалки перчатки сбросили Ши Уэбер и Михаил Сергачев. Канадец и россиянин мертвой хваткой вцепились друг друга, Сергачев нанес несколько ударов, а когда легендарный канадский защитник попытался ответить — Михаил его завалил на лед.
Эффектная драка с одним из лучших защитников современной НХЛ, который к тому же превосходит россиянина в габаритах, это очередной штришок к портрету Сергачева. Защитника, которого «Монреаль»
Дмитрий Ерыкалов
|Джон Купер
|Клод Жюльен
|Андрей Василевский
|Кэри Прайс
|00:49
|Виктор Хедман(Никита Кучеров, Эрик Чернак)
|04:59
|Зак Богосян
|12:40
|Алекс Киллорн(Энтони Чирелли)
|35:52
|Кевин Шаттенкирк
|38:55
|Никита Кучеров(Патрик Марун, Брэйден Пойнт)
|40:00
|Михаил Сергачев
|40:00
|Бен Чиаро
|40:00
|Ши Уэбер
|54:59
|Эрик Чернак
|57:26
|Бен Чиаро
|57:26
|Бен Чиаро
|58:57
|Виктор Хедман(Кевин Шаттенкирк, Янни Гурд)
|59:44
|Кристиан Фолин
Андрей Василевский (Тампа-Бэй Лайтнинг), Виктор Хедман (Тампа-Бэй Лайтнинг), Барклай Гудроу (Тампа-Бэй Лайтнинг)
|11
|Штрафное время
|21
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0