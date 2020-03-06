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10:29 (мск), источник: Sport24

Первый гол Ковальчука за «Вашингтон». Не заметил Панарина и прервал сухую серию в 11 матчей

Пострадал русский вратарь Георгиев.

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Источник: AP 2020

«Пока игрок и команда привыкают друг к другу. Это ему поможет. Тут вопрос времени. Беспокойство появилось бы, если по итогам матчей можно было бы говорить, что его присутствие на льду никак не сказывается на количестве опасных моментов. А он создает угрозу у ворот соперника. У него есть моменты в каждой игре. Он помог нам заставить соперника обороняться. У нас в составе появился еще один игрок, за которым соперник должен следить. Он еще прибавит».

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Главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден продолжал верить в Илью Ковальчука, несмотря на голевую засуху русского ветерана в четырех первых матчах за столичный клуб. Вознаграждение за свое терпение коуч получил в четверг — в выездной игре против «Рейнджерс». Для начала Кови порадовал его результативным ассистом — это было второе очко олимпийского чемпиона в форме «Кэпиталз».

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А уже во втором периоде прервал «молчание», которое с учетом игр за «Монреаль» растянулось на 11 встреч. Рихард Паник отправил Ларса Эллера за ворота Александра Георгиева, датчанин выдержал паузу и выкатил передачу в правый круг вбрасывания, куда ворвался Ковальчук. Помешать 36-летнему нападающему мог Артемий Панарин, но он эту миссию провалил, а вот у Георгиева не было ни малейшего шанса — Илья вонзил шайбу в ближний верхний угол рикошетом от штанги. Очень мощно!

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Гол стал для Ковальчука 289-м в НХЛовской карьере, забитым в равных составах. По этому показателю он вышел на чистое четвертое место среди всех русских хоккеистов лиги, обогнав Алексея Ковалева.

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В нынешнем сезоне чемпион ОИ отличился в 10-й раз, если ему удастся сохранить такой темп, то к концу регулярки Кови забьет еще 8 раз.

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Артём Гаев

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Николь — супруга русского хоккеиста Ильи Ковальчука
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10:41 (мск)© Ньюстюб
Нью-Йорк Рейнджерс
6:5ОТ
1:1, 2:2, 2:2
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей, НХЛ, Неделя 246.03.2020, 03:00 (МСК UTC+3)Madison Square Garden
Главные тренеры
Дэвид КуиннТодд Рирден
Вратари
Александр Георгиев(Александр Георгиев)Илья Самсонов(Илья Самсонов)
1-й период
01:43Павел Бучневич
07:05Карл Хагелин(Ник Дженсен, Илья Ковальчук)
07:32Ник Дауд
09:01Мика Зибанежад(Энтони Дианджело, Артемий Панарин)
10:49Ник Дауд
2-й период
25:29Мика Зибанежад(Адам Фокс, Павел Бучневич)
26:01Ларс Эллер
28:48Брендан Лемье
32:01Илья Ковальчук(Ларс Эллер, Рихард Паник)
34:42Энтони Дианджело(Марк Стаал, Артемий Панарин)
34:58Гарнет Хэтэуэй(Рихард Паник, Михал Кемпны)
3-й период
40:12Мика Зибанежад(Павел Бучневич)
47:24Бретт Хауден
47:24Йонас Зигенталер
49:22Александр Овечкин(Джон Карлсон, Никлас II Бэкстрем)
52:52Ларс Эллер
54:55Джон Карлсон
56:53Ларс Эллер
58:18Мика Зибанежад(Брендан Лемье, Каапо Какко)
59:17Александр Овечкин(Джон Карлсон, Илья Ковальчук)
Овертайм
60:33Мика Зибанежад(Энтони Дианджело, Артемий Панарин)
Лучшие игроки матча
Мика Зибанежад (Нью-Йорк Рейнджерс), Артемий Панарин (Нью-Йорк Рейнджерс), Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз)
Статистика
6Штрафное время14
0Игра в большинстве0
2Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вашингтон Кэпиталз
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