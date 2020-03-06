Первый гол Ковальчука за «Вашингтон». Не заметил Панарина и прервал сухую серию в 11 матчей

Источник: AP 2020

«Пока игрок и команда привыкают друг к другу. Это ему поможет. Тут вопрос времени. Беспокойство появилось бы, если по итогам матчей можно было бы говорить, что его присутствие на льду никак не сказывается на количестве опасных моментов. А он создает угрозу у ворот соперника. У него есть моменты в каждой игре. Он помог нам заставить соперника обороняться. У нас в составе появился еще один игрок, за которым соперник должен следить. Он еще прибавит».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--f948a90e0e56fe3c518b" data-vnd="f948a90e0e56fe3c518b" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=f948a90e0e56fe3c518b" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден продолжал верить в Илью Ковальчука, несмотря на голевую засуху русского ветерана в четырех первых матчах за столичный клуб. Вознаграждение за свое терпение коуч получил в четверг — в выездной игре против «Рейнджерс». Для начала Кови порадовал его результативным ассистом — это было второе очко олимпийского чемпиона в форме «Кэпиталз».

А уже во втором периоде прервал «молчание», которое с учетом игр за «Монреаль» растянулось на 11 встреч. Рихард Паник отправил Ларса Эллера за ворота Александра Георгиева, датчанин выдержал паузу и выкатил передачу в правый круг вбрасывания, куда ворвался Ковальчук. Помешать 36-летнему нападающему мог Артемий Панарин, но он эту миссию провалил, а вот у Георгиева не было ни малейшего шанса — Илья вонзил шайбу в ближний верхний угол рикошетом от штанги. Очень мощно!

Гол стал для Ковальчука 289-м в НХЛовской карьере, забитым в равных составах. По этому показателю он вышел на чистое четвертое место среди всех русских хоккеистов лиги, обогнав Алексея Ковалева.

В нынешнем сезоне чемпион ОИ отличился в 10-й раз, если ему удастся сохранить такой темп, то к концу регулярки Кови забьет еще 8 раз.

Артём Гаев