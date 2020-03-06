Первый гол Ковальчука за «Вашингтон». Не заметил Панарина и прервал сухую серию в 11 матчей
Пострадал русский вратарь Георгиев.
Пострадал русский вратарь Георгиев.
«Пока игрок и команда привыкают друг к другу. Это ему поможет. Тут вопрос времени. Беспокойство появилось бы, если по итогам матчей можно было бы говорить, что его присутствие на льду никак не сказывается на количестве опасных моментов. А он создает угрозу у ворот соперника. У него есть моменты в каждой игре. Он помог нам заставить соперника обороняться. У нас в составе появился еще один игрок, за которым соперник должен следить. Он еще прибавит».
Главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден продолжал верить в Илью Ковальчука, несмотря на голевую засуху русского ветерана в четырех первых матчах за столичный клуб. Вознаграждение за свое терпение коуч получил в четверг — в выездной игре против «Рейнджерс». Для начала Кови порадовал его результативным ассистом — это было второе очко олимпийского чемпиона в форме «Кэпиталз».
А уже во втором периоде прервал «молчание», которое с учетом игр за «Монреаль» растянулось на 11 встреч. Рихард Паник отправил Ларса Эллера за ворота Александра Георгиева, датчанин выдержал паузу и выкатил передачу в правый круг вбрасывания, куда ворвался Ковальчук. Помешать 36-летнему нападающему мог Артемий Панарин, но он эту миссию провалил, а вот у Георгиева не было ни малейшего шанса — Илья вонзил шайбу в ближний верхний угол рикошетом от штанги. Очень мощно!
Гол стал для Ковальчука 289-м в НХЛовской карьере, забитым в равных составах. По этому показателю он вышел на чистое четвертое место среди всех русских хоккеистов лиги, обогнав Алексея Ковалева.
В нынешнем сезоне чемпион ОИ отличился в 10-й раз, если ему удастся сохранить такой темп, то к концу регулярки Кови забьет еще 8 раз.
Артём Гаев
|Дэвид Куинн
|Тодд Рирден
|Александр Георгиев(Александр Георгиев)
|Илья Самсонов(Илья Самсонов)
|01:43
|Павел Бучневич
|07:05
|Карл Хагелин(Ник Дженсен, Илья Ковальчук)
|07:32
|Ник Дауд
|09:01
|Мика Зибанежад(Энтони Дианджело, Артемий Панарин)
|10:49
|Ник Дауд
|25:29
|Мика Зибанежад(Адам Фокс, Павел Бучневич)
|26:01
|Ларс Эллер
|28:48
|Брендан Лемье
|32:01
|Илья Ковальчук(Ларс Эллер, Рихард Паник)
|34:42
|Энтони Дианджело(Марк Стаал, Артемий Панарин)
|34:58
|Гарнет Хэтэуэй(Рихард Паник, Михал Кемпны)
|40:12
|Мика Зибанежад(Павел Бучневич)
|47:24
|Бретт Хауден
|47:24
|Йонас Зигенталер
|49:22
|Александр Овечкин(Джон Карлсон, Никлас II Бэкстрем)
|52:52
|Ларс Эллер
|54:55
|Джон Карлсон
|56:53
|Ларс Эллер
|58:18
|Мика Зибанежад(Брендан Лемье, Каапо Какко)
|59:17
|Александр Овечкин(Джон Карлсон, Илья Ковальчук)
|60:33
|Мика Зибанежад(Энтони Дианджело, Артемий Панарин)
Мика Зибанежад (Нью-Йорк Рейнджерс), Артемий Панарин (Нью-Йорк Рейнджерс), Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз)
|6
|Штрафное время
|14
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0