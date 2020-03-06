«Питтсбург» обыграл «Баффало», Малкин стал первой звездой матча
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. «Питтсбург» обыграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. «Питтсбург» обыграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в четверг в Баффало, завершилась со счетом 4:2 (2:1, 1:0, 1:1) в пользу «Питтсбурга», в составе которого российский форвард Евгений Малкин отдал две голевых передачи и стал первой звездой матча.
Шайбы у «Пингвинз» забросили Патрик Хорнквист (8-я, 34-я минуты), Маркус Петтерссон (13) и Сидни Кросби (47). У «Баффало» отличились Джейк Маккейб (10) и Маркус Юханссон (42).
В другом матче дня «Филадельфия» на своем льду обыграла «Каролину» — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1). Российский защитник хозяев Иван Проворов забросил шайбу и был признан второй звездой встречи.
«Оттава» дома победила «Нью-Йорк Айлендерс» — 4:3 (1:1, 2:1, 1:1). У хозяев голевой передачей отметился российский защитник Никита Зайцев. У «Айлендерс» российский вратарь Семен Варламов отразил 25 из 29 бросков.
«Даллас» с Антоном Худобиным в воротах на выезде проиграл «Нэшвиллу» — 0:2 (0:1, 0:1, 0:0). Россиянин отразил 30 бросков.
Результаты других встреч четверга:
«Флорида» — «Бостон» — 1:2 (овертайм);.
«Чикаго» — «Эдмонтон» — 4:3.