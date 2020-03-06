«Питтсбург» обыграл «Баффало», Малкин стал первой звездой матча

21 фотография 21 фотография 21 фотография

Встреча, прошедшая в четверг в Баффало, завершилась со счетом 4:2 (2:1, 1:0, 1:1) в пользу «Питтсбурга», в составе которого российский форвард Евгений Малкин отдал две голевых передачи и стал первой звездой матча.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--f948a90e0e56fe3c518b" data-vnd="f948a90e0e56fe3c518b" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=f948a90e0e56fe3c518b" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Шайбы у «Пингвинз» забросили Патрик Хорнквист (8-я, 34-я минуты), Маркус Петтерссон (13) и Сидни Кросби (47). У «Баффало» отличились Джейк Маккейб (10) и Маркус Юханссон (42).

Официальный сайт НХЛ

В другом матче дня «Филадельфия» на своем льду обыграла «Каролину» — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1). Российский защитник хозяев Иван Проворов забросил шайбу и был признан второй звездой встречи.

Официальный сайт НХЛ

«Оттава» дома победила «Нью-Йорк Айлендерс» — 4:3 (1:1, 2:1, 1:1). У хозяев голевой передачей отметился российский защитник Никита Зайцев. У «Айлендерс» российский вратарь Семен Варламов отразил 25 из 29 бросков.

Официальный сайт НХЛ

«Даллас» с Антоном Худобиным в воротах на выезде проиграл «Нэшвиллу» — 0:2 (0:1, 0:1, 0:0). Россиянин отразил 30 бросков.

Официальный сайт НХЛ

Результаты других встреч четверга:

«Флорида» — «Бостон» — 1:2 (овертайм);.

Официальный сайт НХЛ

«Чикаго» — «Эдмонтон» — 4:3.