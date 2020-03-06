Новые рекорды Овечкина и Панарина. Александр Великий — в трех голах от седьмого места в истории НХЛ

Главным героем ночи пятницы стал, конечно, шведский форвард «Рейнджерс» Мика Зибанежад, сделавший пента-трик в матче с «Вашингтоном». Однако нападающий «столичных» Александр Овечкин ответил шведу дублем и сделал очередные шаги к званию лучшего снайпера в истории лиги. Правда, от Уэйна Гретцки россиянин по-прежнему отстает на астрономические 189 шайб, зато от занимающего седьмое места Майка Гартнера его отделяют всего три гола, а от замыкающего пятерку Марселя Дионна — 26.

Источник: Спорт-Экспресс

Овечкин забил 357-й и 358-й гостевые голы в карьере и приблизился к занимающему второе место в списке выездных бомбардиров на расстояние четырех точных бросков. Лидер гонки Гретцки на чужих площадках отметился 402 голами. В текущем сезоне Александр Великий забросил уже 28 гостевых шайб, повторив собственные результаты сезонов-2005/06 и -2014/15. Рекорд XXI века также принадлежит Овечкину, который в лучшем своем сезоне-2007/08 забросил 33 гостевых шайбы.

Источник: Спорт-Экспресс

Соперник Овечкина по пятничному матчу Артемий Панарин отметился ассистентским хет-триком и стал шестым российским игроком в истории НХЛ, сделавшим за сезон 60 результативных передач. Форвард «Рейнджерс» установил сегодня личный рекорд, а в ближайшее время произведет атаку на лучшие результаты Павла Дацюка и Сергея Федорова. А вот добраться до результатов Сергея Зубова и Евгения Малкина Артемию будет не очень просто. Хотя шанс на второй российский результат в истории у него есть.

Источник: Спорт-Экспресс

Еще один российский бомбардир Евгений Малкин сделал две голевые передачи в матче с «Баффало» и вышел на 11-е место в списке лучших европейских бомбардиров НХЛ. От замыкающего десятку словака Мариана Хоссы форвард «Питтсбурга» отстает на 63 очка. Из действующих игроков выше Малкина располагается только занимающий пятое место Александр Овечкин (1276 очков) и уже уехавший на родину рекордсмен — чех Яромир Ягр (1921 очко).