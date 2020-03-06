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18:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Новые рекорды Овечкина и Панарина. Александр Великий — в трех голах от седьмого места в истории НХЛ

Статистические достижения россиян за океаном.

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Главным героем ночи пятницы стал, конечно, шведский форвард «Рейнджерс» Мика Зибанежад, сделавший пента-трик в матче с «Вашингтоном». Однако нападающий «столичных» Александр Овечкин ответил шведу дублем и сделал очередные шаги к званию лучшего снайпера в истории лиги. Правда, от Уэйна Гретцки россиянин по-прежнему отстает на астрономические 189 шайб, зато от занимающего седьмое места Майка Гартнера его отделяют всего три гола, а от замыкающего пятерку Марселя Дионна — 26.

Источник: Спорт-Экспресс

Овечкин забил 357-й и 358-й гостевые голы в карьере и приблизился к занимающему второе место в списке выездных бомбардиров на расстояние четырех точных бросков. Лидер гонки Гретцки на чужих площадках отметился 402 голами. В текущем сезоне Александр Великий забросил уже 28 гостевых шайб, повторив собственные результаты сезонов-2005/06 и -2014/15. Рекорд XXI века также принадлежит Овечкину, который в лучшем своем сезоне-2007/08 забросил 33 гостевых шайбы.

Источник: Спорт-Экспресс

Соперник Овечкина по пятничному матчу Артемий Панарин отметился ассистентским хет-триком и стал шестым российским игроком в истории НХЛ, сделавшим за сезон 60 результативных передач. Форвард «Рейнджерс» установил сегодня личный рекорд, а в ближайшее время произведет атаку на лучшие результаты Павла Дацюка и Сергея Федорова. А вот добраться до результатов Сергея Зубова и Евгения Малкина Артемию будет не очень просто. Хотя шанс на второй российский результат в истории у него есть.

Источник: Спорт-Экспресс

Еще один российский бомбардир Евгений Малкин сделал две голевые передачи в матче с «Баффало» и вышел на 11-е место в списке лучших европейских бомбардиров НХЛ. От замыкающего десятку словака Мариана Хоссы форвард «Питтсбурга» отстает на 63 очка. Из действующих игроков выше Малкина располагается только занимающий пятое место Александр Овечкин (1276 очков) и уже уехавший на родину рекордсмен — чех Яромир Ягр (1921 очко).

Источник: Спорт-Экспресс
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26 февраля© Ньюстюб
Нью-Йорк Рейнджерс
6:5ОТ
1:1, 2:2, 2:2
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей, НХЛ, Неделя 246.03.2020, 03:00 (МСК UTC+3)Madison Square Garden
Главные тренеры
Дэвид КуиннТодд Рирден
Вратари
Александр Георгиев(Александр Георгиев)Илья Самсонов(Илья Самсонов)
1-й период
01:43Павел Бучневич
07:05Карл Хагелин(Ник Дженсен, Илья Ковальчук)
07:32Ник Дауд
09:01Мика Зибанежад(Энтони Дианджело, Артемий Панарин)
10:49Ник Дауд
2-й период
25:29Мика Зибанежад(Адам Фокс, Павел Бучневич)
26:01Ларс Эллер
28:48Брендан Лемье
32:01Илья Ковальчук(Ларс Эллер, Рихард Паник)
34:42Энтони Дианджело(Марк Стаал, Артемий Панарин)
34:58Гарнет Хэтэуэй(Рихард Паник, Михал Кемпны)
3-й период
40:12Мика Зибанежад(Павел Бучневич)
47:24Бретт Хауден
47:24Йонас Зигенталер
49:22Александр Овечкин(Джон Карлсон, Никлас II Бэкстрем)
52:52Ларс Эллер
54:55Джон Карлсон
56:53Ларс Эллер
58:18Мика Зибанежад(Брендан Лемье, Каапо Какко)
59:17Александр Овечкин(Джон Карлсон, Илья Ковальчук)
Овертайм
60:33Мика Зибанежад(Энтони Дианджело, Артемий Панарин)
Лучшие игроки матча
Мика Зибанежад (Нью-Йорк Рейнджерс), Артемий Панарин (Нью-Йорк Рейнджерс), Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз)
Статистика
6Штрафное время14
0Игра в большинстве0
2Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Нью-Йорк Рейнджерс
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