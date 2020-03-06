Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
ХК Динамо
Хоккей. КХЛ
1-й период
Нефтехимик
Ак Барс
00
Хоккей. КХЛ
1-й период
Торпедо
ЦСКА
01
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Автомобилист
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
7.03
Нью-Джерси Дэвилз
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
7.03
Детройт Ред Уингз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
7.03
Виннипег Джетс
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
7.03
Калгари Флэймз
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
7.03
Ванкувер Кэнакс
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
7.03
Анахайм Дакс
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес Кингз
Торонто Мэйпл Ливз
Б
10
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс
Миннесота Уайлд
23
Все события
Фоторепортажи
14Дзагоев психанул, Фернандес спасал ЦСКА в матче с «Уралом»
11«Реал» уступил «Ман Сити» в Лиге чемпионов
19:06 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Умер рекордсмен по числу Кубков Стэнли Анри Ришар

Скончался знаменитый хоккеист Анри Ришар, рекордсмен по числу завоеванных Кубков Стэнли. Об этом сообщила пресс-служба «Монреаля». Ему было 84 года.

Наверх
Источник: nhl.com

Всю карьеру легендарный канадский форвард провел в одном клубе — «Монреаль Канадиенс». Он выступал за команду с 1955 по 1975 год. Вместе с командой он 11 раз выиграл Кубок Стэнли (1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1965, 1966, 1968, 1969, 1971, 1973), что является рекордом НХЛ.

Девять раз участвовал в Матче всех звезд НХЛ. В 1974 году он получил Билл Мастертон Трофи. Эта награда ежегодно вручается хоккеисту НХЛ, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею. В 1979 году он был введен в Зал хоккейной славы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Анри Ришар выступал за «Монреаль» под 16-м номером. Клуб вывел номер из обращения 10 декабря 1975 года.

Читайте также
«День с Алексеем Шевченко»: Новые русские рекорды в НХЛ
Во время загрузки произошла ошибка.
23 февраля© Ньюстюб
Монреаль Канадиенс
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Кого купит "Зенит", куда перейдет Кокорин, кого продаст "Спартак". Таблица трансферов РПЛ
Загитова откатала программу в юбке на замерзшем озере и упала. Уникальные кадры «СЭ»
«Спартак» против похмелья, а Гончаренко пора дать ответ Карпину
Александр Овечкин и Артемий Панарин установили новые рекорды
Российская фигуристка лидирует после короткой программы на ЮЧМ
Греческие клубы лишены очков из-за российского бизнесмена
Адвокат Логинова рассказал, когда итальянское дело будет закрыто
Футболист «Спартака» вызван в олимпийскую сборную Бразилии
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь