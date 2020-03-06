Умер рекордсмен по числу Кубков Стэнли Анри Ришар
Скончался знаменитый хоккеист Анри Ришар, рекордсмен по числу завоеванных Кубков Стэнли. Об этом сообщила
Скончался знаменитый хоккеист Анри Ришар, рекордсмен по числу завоеванных Кубков Стэнли. Об этом сообщила
Всю карьеру легендарный канадский форвард провел в одном клубе — «Монреаль Канадиенс». Он выступал за команду с 1955 по 1975 год. Вместе с командой он 11 раз выиграл Кубок Стэнли (1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1965, 1966, 1968, 1969, 1971, 1973), что является рекордом НХЛ.
Девять раз участвовал в Матче всех звезд НХЛ. В 1974 году он получил Билл Мастертон Трофи. Эта награда ежегодно вручается хоккеисту НХЛ, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею. В 1979 году он был введен в Зал хоккейной славы.
Анри Ришар выступал за «Монреаль» под 16-м номером. Клуб вывел номер из обращения 10 декабря 1975 года.